אנתרופיק צפויה להגדיל את ההימור על ישראל

בשבוע הקרוב מתכננת ענקית הבינה המלאכותית (AI) אנתרופיק להשלים את רכישת דקארט הישראלית (Decart), חברה שמתמחה בפיתוח מודלי שפה רזים בכ־6 מיליארד דולר. לגלובס נודע שבנוסף לכך, החברה מתכננת לפתוח משרד מכירות ושירות עבור השוק הישראלי, בדגש על חברות הייטק וחברות תוכנה ותיקות יותר.

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בימים אלה, אנתרופיק צועדת במהירות לקראת הנפקה - מהלך עסקי שצפוי להאפיל על כל הנפקה אחרת בהיסטוריה, כולל זו של Space X שנערכה רק לאחרונה - ותשקף שווי של 2 טריליון דולר ליצרנית מודל השפה קלוד. כחלק מהמהלך העסקי, החברה מעוניינת לסגור את הפער שנוצר מול המתחרה הגדולה שלה, OpenAI במכירותיה בעולם - ובחודשים האחרונים היא מנהלת קרב מאסף להתרחבות גלובלית מואצת, בין היתר לישראל.

כך, בתחילת השנה היא פתחה משרדים חדשים בפריז ובמינכן ולפני כארבעה חודשים הרחיבה משמעותית את פעילותה בלונדון על ידי שכירת משרדים לקראת הכפלת מספר עובדיה בעיר מ־200 לכ־800 איש. בנוסף, אנתרופיק כבר מחזיקה במשרדים בדאבלין, מדריד, טוקיו, סידני, בנגלור וסיאול. הרוב המוחלט של אנשי הפיתוח שלה ממוקם בסן פרנסיסקו, בעוד שלושה מרכזי פעילות בארה"ב, וכן בלונדון - היכן שאנתרופיק מחזיקה בצוות בתחום אבטחת המידע ובטיחות ההפעלה.

היכרות מוקדמת עם השוק המקומי

אנתרופיק לא זרה לשוק הישראלי. היא מספקת לשוק המקומי שירותים מרחוק מזה חודשים ארוכים. הישראלי אלי חוטובלי, תושב דבלין, מנהל חלק מהפעילות הזו בעצמו מרחוק מאז חודש פברואר, לאחר 8 שנות פעילות בגוגל, אך כעת מנהלת קולגה שלו, פיפ ווייט, האחראית על השוק הבריטי והצפון אירופי את המאמצים להקים פעילות גם בישראל.

לפי ההערכות בתעשייה, עיקר הפעילות המקומית תתמקד בקידום המכירות של מחולל הקוד "קלוד קוד" (Claude Code) של אנתרופיק בישראל, כחלק מהתחרות המתעוררת מול קרסר של Space X, קוגנישן וקודקס של OpenAI.

הפעילות באמצעות צוות מקומי חשובה לאנתרופיק לא פחות מעבודה באמצעות נציגים מרוחקים. באירופה, מקום שבו הרגולציה כבדה והחשדנות כלפי חברות אמריקאיות גבוהה, ישנה חשיבות לצוותים שנפגשים פנים מול פנים עם הלקוחות וזמינים בהגעה מהירה למפגשים עם רגולטורים.

ישראל אמנם לא מחזיקה ברגולציה כבדה ובחשדנות גבוהה כלפי חברות אמריקאיות, אך ההערכה היא שאנתרופיק מעוניינת לחזק את קשריה עם קהילת ההייטק המקומית, הכוללת חברות סטארט־אפ, חברות צמיחה, וחברות ישראליות דואליות שנסחרות בארה"ב.

בדרך להשלמת רכישת דקארט

במקביל, כבר בימים הקרובים צפויה אנתרופיק להשלים את רכישת חברת הבינה המלאכותית דקארט הישראלית־אמריקאית ב־6 מיליארד דולר, רכישה שכמעט כולה תיעשה במניות הרוכשת. לפי הערכת בעלי המניות המרכזיים מאחורי דקארט כי שווין של מניות אנתרופיק יעלה משמעותית לאחר ההנפקה בשל הקצב הגבוה של מכירותיה.

במאי עמד קצב המכירות השנתי של אנתרופיק על 47 מיליארד דולר ובחודש יולי הגיע הקצב כבר ל־65 מיליארד דולר - עלייה של 38% בחודשיים. באוגוסט הגיעה החברה לקצב הכנסות שנתי של 74 מיליארד דולר.

על פי נתוני חברת ההשקעות מוטלי פול (Motley Fool), אנתרופיק רווחית, או לפחות הייתה רווחית, ברבעון השני של השנה עם רווח תפעולי מתואם של 559 מיליון דולר.

פעילות השיווק והמכירות של אנתרופיק תיעשה, ככל הנראה, במנותק מפעילות המחקר והפיתוח שתתבסס באמצעות רכישת דקארט ותהיה כפופה למרכז המכירות הצפון אירופאי המנוהל מלונדון.

כדי לצמוח במכירות לאחר ההנפקה, אומר בן פסטרנק, מנכ"ל קבוצת התוכנה אמן (Aman), אנתרופיק נדרשת לקחת בחשבון גם את השוק הישראלי "שגדול אפילו משווקים אחרים בהיקף השימוש וההוצאות שלו במוצרי ענן ובינה מלאכותית".

לדבריו, "מחזור המכירות של שירות הענן של אמזון AWS בישראל ובקרב חברות ישראליות מוערך בכמיליארד דולר והוא עולה אפילו על זה של בריטניה. חברות הפיתוח הישראליות, כולל הסטארט־אפים, חברות הצמיחה והחברות הנסחרות, 'זוללות' מחשוב ענן ובינה מלאכותית בקצב מסחרר - ואנתרופיק, בין היתר, מסתכלת על השוק הישראלי בעין חיובית מאוד".

בעוד ש־OpenAI המתחרה כבר פתחה מספר משרדים בעולם - בלונדון, בריסל פריז או דבלין - בסביבתה הבהירו באופן חד משמעי שאין לה תוכניות לפתוח משרדים בישראל או למנות צוות מקומי שיטפל בשוק באופן ייחודי. פעילות המכירות שלה בישראל נעשית דרך נציגים שיושבים בלונדון ופריז המשרתים את כלל מדינות אירופה והמזרח התיכון.

בנוסף, מסביר פסטרנק, יצרנית ChatGPT "התמקדה עד כה בעיקר במכירות השירות שלה לצרכן הסופי ורק לאחרונה העלו הילוך בשיווק השירות הארגוני שלה, Codex, מחולל הקוד לשוק הארגוני".

האסטרטגיה של אנתרופיק בישראל

על פי Value Add VC, נתח השוק של מחולל הקוד של אנתרופיק, קלוד קוד, עומד על 42%, כפול מזה של המוצר קודקס של OpenAI. לפי ההערכה, אסטרטגית המכירות של אנתרופיק בישראל תהיה דומה לזו של אמזון ותתמקד בהדרכות, כנסים ובפיתוח קהילת מפתחים וצד פעילות מול מפיצים מקומיים.

למרות הבולטות של אנתרופיק בנתח השוק העולמי של חברות התוכנה, בישראל היא תלויה בפלטפורמות הענן והבינה המלאכותית של חברות כמו גוגל, מיקרוסופט ובעיקר אמזון, שגם גוזרות קופון על השימוש בשירותים שלה.

"אנתרופיק פעלה בעבר במודל עסקי של שותפויות עם פלטפורמות הענן הגדולות כמו AWS של אמזון, כשהיא אפשרה לחלוק בנקודות זיכוי בין הפלטפורמות השונות", אומר בכיר בענף הבינה המלאכותית בישראל שעובד עם אנתרופיק. "עם זאת, בשנה האחרונה אנחנו רואים דווקא התקרבות בין OpenAI לאמזון ולשותפויות שונות, בזמן שאנתרופיק מחפשת יותר עצמאות לעבוד ישירות מול לקוחות ארגוניים".

העיניים נשואות אל התעשייה המקומית

אורי אליאבייב, יועץ לחברות בתחום הבינה המלאכותית מוסיף כי "אנתרופיק מזהה את העלייה בשימוש של חברות ישראליות במודלים שלה ומבקשת להעמיק את שיתוף הפעולה עם תעשיית הטכנולוגיה המקומית. החברה שואפת לעבוד בצמוד לחברות מבטיחות ולהטמיע את הטכנולוגיה שלה בתשתיות התוכנה שלהן. לשם כך היא עשויה להציע להן קרדיטים, סיוע של ארכיטקטים בהקמת מערכות מורכבות ואף תוכניות ליווי ייעודיות, בדומה לשחקניות הוותיקות בענף.

"האקוסיסטם הישראלי מאמץ טכנולוגיות חדשות במהירות ביחס לעולם, ואנתרופיק מבינה שישראל עשויה להיות מנוע צמיחה משמעותי עבורה - הן בהיקף צריכת הטוקנים והן ביכולת לבחון טכנולוגיות חדשות בתנאי קצה, באופן שיסייע לה גם מול לקוחות אחרים בעולם".

מאנתרופיק לא התקבלה תגובה לידיעה.