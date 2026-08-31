ענקית הדיפנס־טק האמריקאית אנדוריל (Anduril) בחרה באלוף (מיל') עמיקם נורקין, לשעבר מפקד חיל האוויר, לעמוד בראש פעילותה בישראל, כך נודע לגלובס. המינוי טרם פורסם רשמית, והוא חותם הליך שנמשך בחודשים האחרונים, שבמסגרתו בחנה החברה כמה בכירים לשעבר במערכת הביטחון לתפקיד. נורקין, שהיה מלכתחילה אחד המועמדים הבולטים, נבחר בסופו של דבר להוביל את הכניסה של אחת מחברות הטכנולוגיה הביטחונית הצומחות בעולם לשוק הישראלי.

בין המועמדים שנבחנו לתפקיד היה גם אלוף (מיל') אמיר אבולעפיה, לשעבר ראש אגף התכנון בצה"ל.

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בסוף יוני הגיע לישראל מנכ"ל אנדוריל ואחד ממייסדיה בריאן שימפף לביקור שכלל פגישות עם מועמדים לניהול הפעילות וכן עם בכירים במפא"ת, במשרד הביטחון ובתעשיות הביטחוניות. כעת, עם הבחירה בנורקין, החברה עוברת משלב בחינת השוק והקשרים הראשוניים לשלב של הקמת נוכחות קבועה בישראל.

ברקע: סבב גיוס הון מהגדולים בענף

המינוי מגיע כשברקע אנדוריל מנהלת סבב גיוס נוסף, שעשוי להפוך לאחד מסבבי ההון הפרטיים הגדולים שנראו בחברת דיפנס־טק. לפי מידע שהגיע לגלובס, היקף הסבב הגיע נכון להיום לכ־10 מיליארד דולר, לפי שווי חברה של כ־100 מיליארד דולר. עם זאת, הסבב עדיין פתוח וטרם נסגר, ולכן היקפו הסופי, מבנה העסקה והשווי שייקבע בה עשויים עוד להשתנות.

ביולי דווח ברויטרס כי אנדוריל מנהלת מגעים עם משקיעים לפי שווי של כ־100 מיליארד דולר, אולם באותה עת לא היה ידוע כמה כסף היא מבקשת לגייס. אחד המתווים שנבחנו כלל תהליך דו־שלבי, שבו המשקיעים יתחייבו גם לסבב עתידי לפי שווי גבוה יותר, בכפוף לעמידה ביעדים פיננסיים. אנדוריל מסרה אז כי טרם התקבלו החלטות בנוגע למימון עתידי וכי כחברה פרטית היא בוחנת באופן שוטף אפשרויות למימון צמיחתה.

רק במאי השלימה החברה גיוס של 5 מיליארד דולר לפי שווי של 61 מיליארד דולר, בהובלת ת'רייב קפיטל ואנדריסן הורוביץ. אם הסבב הנוכחי יושלם בתנאים הנבחנים, הוא ישקף קפיצה של 64% בשווי החברה בתוך חודשים ספורים, והיקף גיוס שיהיה כפול מזה של הסבב הקודם.

שווי של 100 מיליארד דולר יקרב את אנדוריל, לפחות על הנייר, לשווי השוק של כמה מענקיות התעשייה הביטחונית הציבוריות. המספרים מדגישים גם את הציפיות הגבוהות מהחברה. אנדוריל דיווחה על הכנסות של כ־2.2 מיליארד דולר ב־2025 ועל הכפלת מספר העובדים בתוך שנה. שווי של כ־100 מיליארד דולר משקף לה יותר מפי 45 מהכנסותיה באותה שנה, אף שהחברה נמצאת בצמיחה מהירה והכנסותיה מאז עשויות להיות גבוהות יותר.

שיתופי הפעולה שכבר מתגבשים

נורקין כאמור צפוי לנהל את הקשר השוטף של אנדוריל עם משרד הביטחון וצה"ל, לקדם מכירות של מוצרי החברה בישראל ולפתח שיתופי פעולה עם התעשיות הביטחוניות המקומיות.

המהלך הישראלי נבנה בהדרגה. מוקדם יותר השנה הגיע מייסד אנדוריל פאלמר לאקי לישראל, נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם בכירים במערכת הביטחון, וקיים פגישות עם שורה של חברות דיפנס־טק מקומיות. בהמשך נפגשו בכירי החברה גם עם אלביט, רפאל וגורמים נוספים, ובחנו שיתופי פעולה, השקעות ורכישות אפשריות.

אחד משיתופי הפעולה שכבר נחשפו הוא עם אלביט מערכות: החברות פועלות יחד כדי להציע לצבא ארה"ב את מערכת הארטילריה סיגמה 155, המוכרת בצה"ל בשם "רועם". המערכת משלבת את התותח של אלביט עם פלטפורמת השליטה והבקרה של אנדוריל ויכולות הבינה המלאכותית והאוטונומיה שלה. עבור אנדוריל, שותפות עם חברה ישראלית גדולה יכולה לספק ניסיון מבצעי, גישה למוצרים שכבר משולבים בצה"ל וערוץ נוסף לשווקים בינלאומיים.

נורקין כיהן כמפקד חיל האוויר בשנים 2017-2022, ולפני כן שימש בין היתר ראש אגף התכנון בצה"ל. תקופת כהונתו בחיל האוויר כללה את המשך קליטת מטוסי ה־F-35 ואת התרחבות הפעילות האווירית בזירות שונות במזרח התיכון. לאחר שחרורו פנה לעולם העסקי, וכיום הוא שותף־מנהל בקרן אייס קפיטל פרטנרס (Ace Capital Partners), המתמקדת בהשקעות בטכנולוגיות תעופה, חלל וביטחון.

הבחירה בו מעניקה לאנדוריל מנהל שמכיר מקרוב הן את צורכי חיל האוויר והן את תהליכי התכנון והרכש של מערכת הביטחון. היא גם מסמנת כי החברה רואה במערכות אוויריות אוטונומיות ובחיבור שלהן לשכבת שליטה ובקרה מוקד אפשרי לפעילותה בישראל. בשלב זה לא ברור מתי ייכנס נורקין לתפקיד באופן רשמי וכיצד ישפיע המינוי על המשך פעילותו באייס קפיטל.

הכניסה לישראל היא גם איום תחרותי

אנדוריל הוקמה ב־2017 בידי לאקי וארבעה מייסדים נוספים, לאחר שלאקי מכר את חברת המציאות המדומה אוקולוס לפייסבוק תמורת כ־2 מיליארד דולר. החברה ביקשה לבנות יצרנית ביטחונית מסוג חדש: כזו שמפתחת מוצרים מראש, מממנת חלק ניכר מהפיתוח בעצמה ומציעה אותם לצבאות כמוצר מוכן, במקום להסתמך רק על מכרזים ותוכניות פיתוח ממשלתיות ארוכות.

בלב הפעילות שלה נמצאת לאטיס (Lattice), פלטפורמת תוכנה מבוססת בינה מלאכותית שמחברת בין חיישנים, מערכות נשק וכלים אוטונומיים ומציגה למפקדים תמונת מצב משותפת. לצד התוכנה מפתחת אנדוריל רחפני תקיפה ותצפית, כלי טיס בלתי מאוישים, מיירטים נגד רחפנים, טילי שיוט, כלי שיט תת־ימיים בלתי מאוישים ומערכות לוחמה אלקטרונית.

במרץ העניק צבא ארה"ב לחברה מסגרת התקשרות לעשר שנים בהיקף מרבי של עד 20 מיליארד דולר, שנועדה לאחד רכש של תוכנה, חומרה ושירותים של אנדוריל. הסכום הוא תקרת הזמנות אפשרית ולא התחייבות להוצאה מלאה, אך עצם ההסכם המחיש את המעבר של החברה מסטארט־אפ ספק למועמדת להתחרות בקבלניות הביטחון המסורתיות על תוכניות רחבות היקף.

עבור שוק הדיפנס־טק הישראלי, כניסתה של אנדוריל עשויה להיות גם הזדמנות וגם איום תחרותי. מצד אחד, החברה מביאה עמה הון רב, גישה לפנטגון ויכולת לשלב טכנולוגיות מקומיות במוצרים גלובליים. מצד אחר, היא עשויה להתחרות בחברות ישראליות בתחומי השליטה והבקרה, האוטונומיה והרחפנים, לגייס כוח אדם ולבחון רכישות של סטארט־אפים מקומיים. המינוי של נורקין הוא הצעד הראשון שמעניק לתוכניות הללו כתובת ישראלית ברורה.