בית המשפט הפדרלי בקליפורניה קבע כי החלטת הפנטגון להכניס את חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק לרשימה השחורה שלו הייתה בלתי חוקית, כך דווח ברויטרס. מדובר בהתפתחות משמעותית במאבק בין יצרנית מודל Claude לבין ממשל טראמפ, סביב המגבלות שהחברה מבקשת להטיל על השימוש בטכנולוגיה שלה לצרכים צבאיים.

בתביעה שהגישה לבית המשפט טענה אנתרופיק כי שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת’ חרג מסמכותו כאשר הגדיר את החברה כ"סיכון לשרשרת האספקה" של הביטחון הלאומי. מדובר בסיווג שהממשלה יכולה להחיל על חברות החושפות מערכות צבאיות לחדירה או לחבלה אפשרית מצד גורמים עוינים.

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המהלך של הגסת’, שהיה חסר תקדים, הגיע לאחר שאנתרופיק סירבה להסיר שתי מגבלות שהציבה על השימוש הצבאי במודלי Claude: שימוש לצורכי מעקב המוני אחר אזרחים אמריקאים ושימוש בנשק אוטונומי לחלוטין. בעקבות הסיווג נחסמה אנתרופיק מחוזים צבאיים מסוימים, ובכיריה טענו כי המהלך עלול לעלות לחברה מיליארדי דולרים באובדן עסקים ולפגוע במוניטין שלה.

את הפסיקה נתנה השופטת הפדרלית ריטה פ’ לין, שמונתה לתפקיד בידי הנשיא לשעבר ג’ו ביידן. בהחלטה בת 59 עמודים קבע בית המשפט כי החלטת הפנטגון הייתה "בלתי חוקית וחסרת בסיס", וכי הסתמכות על שיקולי ביטחון לאומי אינה מעניקה לממשלה יד חופשית להעניש את מבקריה.

בית המשפט קבע כי הצעדים נגד אנתרופיק הפרו את זכותה לחופש הביטוי המעוגנת בחוקה האמריקאית. עוד נקבע כי לא ניתנה לאנתרופיק הזדמנות לערער על הסיווג לפני שהוטל עליה, בניגוד לזכותה להליך הוגן. בנוסף, קבע בית המשפט כי ההחלטה הייתה שרירותית.

מדובר בפעם הראשונה שבה חברה אמריקאית הוגדרה בפומבי כסיכון לשרשרת האספקה מכוח חוק רכש ממשלתי שנועד להגן על מערכות צבאיות מפני חבלה זרה.

חודשים של עימותים עם ממשל טראמפ

הפסיקה מגיעה לאחר חודשים של עימותים בין אנתרופיק לממשל טראמפ. כפי שפרסמנו בעבר בגלובס, ביוני הורה משרד המסחר האמריקאי לחברה להגביל את הגישה לשניים מהמודלים המתקדמים שלה, Claude Fable 5 ו־Claude Mythos 5, עבור אזרחים זרים, בשל חששות לביטחון הלאומי. אנתרופיק השביתה בעקבות זאת את הגישה למודלים, והמהלך של הממשל גרר תגובות קשות בענף.

אלא שכעבור פחות משלושה שבועות חזר בו הממשל מהמגבלות. בתחילת יולי, משרד המסחר הסיר את מגבלות היצוא ואנתרופיק החלה להחזיר את המודלים לפעילות. החברה הסכימה בתמורה לעבוד עם הממשל על פרוטוקולים ותקנים בתחום האבטחה ולפעול באופן יזום לאיתור סיכונים ביטחוניים, כפי שדווח בגלובס.

המאבק המשפטי לא הסתיים

בלב העימות הנוכחי עומדת שאלת גבולות השימוש הצבאי בבינה מלאכותית. אנתרופיק טוענת כי מודלי AI עדיין אינם אמינים מספיק כדי לשמש בבטחה במערכות נשק אוטונומיות, ומתנגדת גם לשימוש בהם לצורכי מעקב פנימי בארה"ב מטעמי זכויות אזרח.

בפנטגון טענו מנגד כי אין לאפשר לחברות פרטיות להגביל את האופן שבו הצבא משתמש בטכנולוגיה שרכש. משרד המשפטים האמריקאי טען בבית המשפט כי סירובה של אנתרופיק להסיר את מגבלות השימוש ב־Claude עלול ליצור אי־ודאות בפנטגון לגבי האופן שבו ניתן להשתמש במודל ואף לסכן מערכות צבאיות במהלך פעילות מבצעית.

לטענת הממשל, ההחלטה נגד החברה נבעה מסירובה לקבל את תנאי ההתקשרות ולא מעמדותיה בנוגע לבטיחות הבינה המלאכותית.

אנתרופיק בירכה על הפסיקה ומסרה כי היא ממשיכה להתמקד בשיתוף פעולה מועיל עם הממשל במטרה לרתום את הבינה המלאכותית לצורכי הביטחון הלאומי.

עם זאת, המאבק המשפטי עדיין לא הסתיים. אנתרופיק מנהלת תביעה נוספת בוושינגטון נגד סיווג נפרד של הפנטגון, שעלול להביא להדרתה גם מחוזים ממשלתיים אזרחיים.