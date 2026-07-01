אנתרופיק הודיעה הלילה (בין שלישי לרביעי) כי משרד המסחר האמריקאי הסיר את מגבלות הייצוא על דגמי Claude Fable 5 ו-Mythos 5 שלה, ובכך שם קץ לעימות הדרמטי בין חברת הבינה המלאכותית לבין ממשל טראמפ.

"אנו מודים למשתמשים שלנו על סבלנותם, ולכל מי שעבד איתנו על פריסתם המחודשת של המודלים", מסרה אנתרופיק בפוסט ברשת החברתית X.

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אנתרופיק חסמה את הגישה ל-Fable 5 ול-Mythos 5 באמצע חודש יוני בעקבות הנחיה שקיבלה מממשל ארה"ב מטעמי ביטחון לאומי. ההחלטה התקבלה ימים ספורים בלבד לאחר השקת Fable 5 לציבור הרחב. לפי הודעת החברה, משרד המסחר האמריקאי הורה לה להגביל את השימוש במודלים "על כל אזרח זר, בין אם בתוך ארצות הברית ובין אם מחוצה לה, כולל עובדי אנתרופיק בעלי אזרחות זרה", בשל חששות ביטחוניים שלא פורטו בפניה במלואם. בחברה מסרו כי להבנתם החשש נוגע לאפשרות לעקוף חלק ממנגנוני ההגנה של המודל, באופן שעלול לאפשר שימוש בו לאיתור חולשות תוכנה ולמשימות סייבר מתקדמות.

הודעת החברה הלילה מגיעה ימים ספורים לאחר שמזכיר המסחר האמריקאי, הווארד לוטניק, העניק לאנתרופיק אישור מצומצם להפיץ את Mythos 5 לקבוצה נבחרת של חברות וסוכנויות פדרליות.

הצעדים המחמירים שנקט הממשל נגד אנתרופיק התקיימו במקביל לזינוק בפיתוחם של מודלים סיניים בקוד פתוח, המסתמנים כבעלי יכולות כמעט זהות, וזולים משמעותית, מכמה מהמודלים האמריקאים החזקים ביותר. לנוכח הגבלת הפצת המודלים האחרונים של אנתרופיק על ידי ממשל טראמפ, שורה של מנהלים ומשקיעים בתעשיית הטכנולוגיה הביעו חשש כי למפתחים הסינים מוענק זמן יקר במאמציהם לצמצם את הפער.