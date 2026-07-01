ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה סוף לעימות: אנתרופיק מחזירה את המודלים המתקדמים שלה לפעילות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אנתרופיק

סוף לעימות: אנתרופיק מחזירה לפעילות את המודלים המתקדמים שלה

אנתרופיק הודיעה כי משרד המסחר האמריקאי הסיר את מגבלות הייצוא שהטיל על דגמי הבינה המלאכותית שלה, Claude Fable 5 ו-Mythos 5 • הסנקציות שהוטלו על אנתרופיק עוררו ביקורת רבה, בין היתר משום שהעניקו זמן יקר למתחרים הסינים

שירות גלובס 06:45
אנתרופיק / צילום: Shutterstock
אנתרופיק / צילום: Shutterstock

אנתרופיק הודיעה הלילה (בין שלישי לרביעי) כי משרד המסחר האמריקאי הסיר את מגבלות הייצוא על דגמי Claude Fable 5 ו-Mythos 5 שלה, ובכך שם קץ לעימות הדרמטי בין חברת הבינה המלאכותית לבין ממשל טראמפ.

"אנו מודים למשתמשים שלנו על סבלנותם, ולכל מי שעבד איתנו על פריסתם המחודשת של המודלים", מסרה אנתרופיק בפוסט ברשת החברתית X.

בלימה פתאומית לאחר פתיחה חלומית: "כבר לא כל מטאטא יורה בבורסה בת"א"
פרשנות | המשבר בפולקסווגן: ייקח זמן עד שנרגיש בארץ את גלי ההדף

אנתרופיק חסמה את הגישה ל-Fable 5 ול-Mythos 5 באמצע חודש יוני בעקבות הנחיה שקיבלה מממשל ארה"ב מטעמי ביטחון לאומי. ההחלטה התקבלה ימים ספורים בלבד לאחר השקת Fable 5 לציבור הרחב. לפי הודעת החברה, משרד המסחר האמריקאי הורה לה להגביל את השימוש במודלים "על כל אזרח זר, בין אם בתוך ארצות הברית ובין אם מחוצה לה, כולל עובדי אנתרופיק בעלי אזרחות זרה", בשל חששות ביטחוניים שלא פורטו בפניה במלואם. בחברה מסרו כי להבנתם החשש נוגע לאפשרות לעקוף חלק ממנגנוני ההגנה של המודל, באופן שעלול לאפשר שימוש בו לאיתור חולשות תוכנה ולמשימות סייבר מתקדמות.

הודעת החברה הלילה מגיעה ימים ספורים לאחר שמזכיר המסחר האמריקאי, הווארד לוטניק, העניק לאנתרופיק אישור מצומצם להפיץ את Mythos 5 לקבוצה נבחרת של חברות וסוכנויות פדרליות.

הצעדים המחמירים שנקט הממשל נגד אנתרופיק התקיימו במקביל לזינוק בפיתוחם של מודלים סיניים בקוד פתוח, המסתמנים כבעלי יכולות כמעט זהות, וזולים משמעותית, מכמה מהמודלים האמריקאים החזקים ביותר. לנוכח הגבלת הפצת המודלים האחרונים של אנתרופיק על ידי ממשל טראמפ, שורה של מנהלים ומשקיעים בתעשיית הטכנולוגיה הביעו חשש כי למפתחים הסינים מוענק זמן יקר במאמציהם לצמצם את הפער.