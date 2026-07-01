המשבר בפולקסווגן: ייקח זמן עד שנרגיש בארץ את גלי ההדף

ההחלטה הדרמטית של קבוצת פולקסווגן לקצץ עד כשישית מכוח האדם העולמי שלה ולסגור בהדרגה ארבעה מפעלים מרכזיים בגרמניה מהווה רעידת אדמה תעשייתית מבחינת השוק הגרמני והאירופי. המפעלים המיועדים לסגירה מייצרים כמה מהדגמים הנמכרים ביותר באירופה כולל כלי רכב מסחריים, דגמים חשמליים מובילים, ודגמי אאודי.

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עם זאת בישראל, שבה נתח השוק של כלי רכב מתוצרת גרמניה התכווץ משמעותית בשנים האחרונות, ההשפעה תהיה ככל הנראה מינורית. להמחשה, סך המסירות במותגי פולקסווגן ואאודי בין ינואר למאי 2026 עמדו על 2.1%. אך עיקר כלי הרכב של קבוצת פולקסווגן שכן נמכרים בישראל, בהובלת המותגים סקודה וסיאט, מיוצרים בכלל במפעלים של הקבוצה ברחבי אירופה, מחוץ לגרמניה, ולא יושפעו מהקיצוצים.

בטווח הקצר, כלל שווקי היצוא, ובתוכם גם ישראל, עשויים לחוות שיבושים באספקה, וייתכן בהחלט, שנראה בהמשך הורדת מחירים של היצרן, שתגולם למבצעים נקודתיים בישראל, במטרה "לנקות" מלאים של הדגמים הרלוונטיים כחלק מתהליך הסגירה ההדרגתי. אבל זה תהליך שיתממש רק בעוד כמה רבעונים, אם בכלל.

בטווח הארוך יותר ההשפעה המרכזית תהיה האצת תהליך ה"סיניזציה" של השוק הישראלי. המהלך של פולקסווגן הוא מעין הודאה לא רשמית בכניעה ליתרון המחיר, קצב הפיתוח והטכנולוגיה של היצרנים הסינים - לפחות בפלח השוק של כלי רכב חשמליים.

פולקסווגן הייתה עד כה קבוצת הרכב הגדולה האחרונה של אירופה, שעדיין מנסה לתת "פייט" לסיניות בפלחים העממיים של השוק. אבל במקביל היא פיתחה בשנתיים האחרונות רשת ענפה של שיתופי פעולה בפיתוח וייצור רכב עם מותגים סינים בסין. אלה כנראה, יהפכו בעתיד הקרוב גם לבסיס שלה לייצוא של כלי רכב חשמליים ושל רכבי פלאג־אין באירופה ובישראל.

עדיין לא ברור האם פולקסווגן תצליח לממש את המהלך, אבל מבחינת הצרכן הישראלי הסיום כמעט בלתי נמנע: אם כבר היום כ־42% מכלי הרכב החדשים הנמכרים בישראל הם מתוצרת סין, בתוך רבעונים ספורים נתח השוק "הסיני" עשוי להגיע ל־60%־70%.