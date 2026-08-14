סוף לתעלומה: מלי וליאל אותרו בדרום אמריקה

הדרמה הבין-לאומית שריתקה את המדינה בימים האחרונים הגיעה לסיומה: משטרת ישראל הודיעה הערב (שישי) רשמית כי מלי יהלומי (50) ובתה ליאל (23), תושבות מודיעין שנעלמו במהלך שהותן בווינה, אותרו בתום מבצע איתור נרחב ומורכב שחצה גבולות ויבשות.

רגע האיתור הדרמטי התרחש מיד עם נחיתתן, כאשר נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה עלה אל המטוס ופנה אל השתיים ישירות. בשיחה הראשונה עמן, שנערכה בטונים רגועים, נשמע השוטר אומר להן: "היי מלי, היי ליאל, אני וולטר, נציג המשטרה בדרום אמריקה מחטיבת המודיעין של משטרת ישראל. אני רוצה לשאול אתכן כמה שאלות, דאגנו לכן מאוד, בסדר? אני אתן לכולם לרדת - ואנחנו נשוחח קצת, טוב?". המפגש הזה חתם שבוע מתוח של מאמצי איתור בין-לאומיים וסלל את הדרך לתחילת תחקור נסיבות עזיבתן.

המשטרה: מלי וליאל יהלומי אותרו בחיים pic.twitter.com/57FszNXUbN - החדשות - N12 (@N12News) August 14, 2026

על פי הודעת המשטרה, מאמצי האיתור חובקי העולם נוהלו תחת הנחייתו הישירה של מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, והופקדו בידי חוקרי היחידה ללוחמה כלכלית בלהב 433 בשיתוף חטיבת המודיעין של משטרת ישראל. במסגרת המבצע המורכב הוקמו מוק שליטה ייעודיים (חפ"קים) שפעלו במתכונת של 24/7, הן בישראל והן בכמה מוקדים בחו"ל, תוך הקצאת כלל המשאבים והאמצעים הטכנולוגיים הנדרשים.

מאמצי האיתור רוכזו בשיתוף פעולה הדוק ורב-זרועי עם ארגון היורופול (Europol), ארגוני שיטור וביטחון זרים וכן רשויות תעופה וגבולות בין-לאומיות. במהלך ימי החיפושים בוצעו מאות פעולות חקירה ממוקדות, איכונים טכנולוגיים והצלבות מידע מורכבות, שהובילו בסופו של דבר למיקומן המדויק של האם ובתה.

"משטרת ישראל, בשיתוף פעולה עם כלל גורמי הביטחון והגורמים הרלוונטיים בארץ ובחו"ל, פעלה בימים האחרונים במאמץ נרחב וממוקד", נמסר בהודעת דוברות המשטרה. "לאחר מאמצים רבים ועבודה משותפת של כלל הגורמים, הכוללים את היורופול וארגוני משטרה נוספים בחו"ל, אותרו הנעדרות. משטרת ישראל מודה לכלל הגורמים בארץ ובחו"ל על שיתוף הפעולה והסיוע במאמצי האיתור".

מסע ההיעלמות שחצה יבשות

הפרשה החלה כטיול יום הולדת 50 שתכננה הבת ליאל כהפתעה לאמה מלי. השתיים המריאו מישראל לפראג, ומשם המשיכו ברכבת לווינה והשתכנו בדירת אירוח בעיר.

בסוף השבוע שעבר נותק עמן הקשר לחלוטין לאחר שנצפו יוצאות מהדירה, והן לא התייצבו לטיסת החזור שלהן לישראל. בימים שחלפו מאז, החקירה חשפה נתיב תנועה מורכב: אות החיים הסלולרי האחרון נרשם בתחנת רכבת בווינה, דיווחים הצביעו על מעבר לגרמניה, ובדיקות במערכות התעופה העלו כי שמותיהן אף הופיעו ברשימות הנוסעים של טיסת "לופטהנזה" שהמריאה לארגנטינה.

במקביל לחרדה הגדולה של בני המשפחה - שקראו לאורך כל הדרך לא להרפות ממאמצי החיפוש - עוררה ההיעלמות גם סערה פיננסית סביב מקום עבודתה של האם בבנק ירושלים, סערה שהובילה להודעת הרגעה רשמית של הבנק אשר שללה כל חשד למעילה.

כעת, עם ההודעה הרשמית של משטרת ישראל, נחתם פרק האיתור המבצעי של הפרשה שהעסיקה רשויות ביטחון ומודיעין בארץ ובעולם.

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12