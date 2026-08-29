הקרע בין OpenAI לאילון מאסק מגיע כעת גם לקרסר. חברת הבינה המלאכותית הודיעה כי ב־12 בנובמבר תפסיק לספק את המודלים שלה לסביבת הפיתוח הפופולרית, כשבועיים לאחר ש־SpaceX השלימה את רכישת החברה שעומדת מאחורי הפלטפורמה.

קרסר, שפיתחה חברת Anysphere, מאפשרת למתכנתים לכתוב, לערוך ולבדוק קוד באמצעות בינה מלאכותית. SpaceX רכשה את החברה בעסקת מניות בשווי 60 מיליארד דולר, כחלק מהמאמץ של מאסק להרחיב את פעילותו בתחום ה־AI ולהתחרות ב־OpenAI ובאנתרופיק.

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OpenAI לא נימקה את המהלך בבעיה שנמצאה בקרסר עצמה, אלא בחוסר האמון שלה בבעלים החדשים. בהודעה שפרסמה החברה נכתב כי היא אינה בטוחה ש־SpaceX תשתמש בטכנולוגיה שלה בהתאם לכללים.

"אנחנו מקבלים את ההחלטה משום שאין לנו ביטחון ש־SpaceX תשתמש בטכנולוגיה שלנו בהתאם לתנאי השימוש, לנוכח הניסיון שלנו עם הפרות חוזים מצד חברותיו של אילון מאסק", נכתב בהודעה של OpenAI.

המשפט החריף הזה הפך מיד לחלק הבולט ביותר בהודעה, שנוסחה ברובה בטון מפויס. באחת התגובות הבולטות לפוסט, שצברה יותר מ־4,000 לייקים, סימן אחד המשתמשים רק את הפסקה הזאת והוסיף: "TL;DR" - כלומר, זה כל הסיפור בקיצור.

הסיבה להחלטה: שתי תקריות מהעבר

כדי להסביר את החשש, OpenAI הצביעה על שתי תקריות קודמות. לטענתה, לאחר שמאסק רכש את טוויטר, שהפכה מאז ל־X ונכללת כיום בקבוצת SpaceX, החברה הפרה את ההסכם שהיה לה עם OpenAI. עוד טענה כי מוקדם יותר השנה הודה מאסק בעדותו ש־xAI הפרה את תנאי השימוש שלה.

החוזה של OpenAI עם קרסר כולל סעיף שמאפשר לה לסיים את ההתקשרות במקרה של שינוי בבעלות על החברה. האפשרות הזאת מוגבלת לפרק זמן מסוים לאחר העברת השליטה, ולכן רכישת קרסר בידי SpaceX חייבה את OpenAI להחליט כעת אם להמשיך בהסכם.

בחברה אמרו כי בחרו במועד הניתוק המאוחר ביותר שהחוזה מאפשר, כדי להעניק למפתחים זמן להיערך. עד 12 בנובמבר יוכלו משתמשי קרסר להמשיך לגשת למודלים הקיימים של OpenAI, אך מודלים חדשים שיושקו בתקופה הקרובה לא יתווספו לפלטפורמה.

אחד מהם הוא Astra, המודל הגדול הבא שמפתחת OpenAI. לדברי החברה, המודל עשוי להציג יכולות מתקדמות במיוחד בתחום הסייבר, ולכן היא מחמירה את הבקרה על החברות והגופים שיוכלו להשתמש בו.

לצד הדברים החריפים, OpenAI הדגישה כי היא עובדת עם קרסר כבר קרוב לארבע שנים וכי היא מעריכה את הצוות ואת המוצר שבנה. עוד ציינו ב־OpenAI כי המפתחים שמסתמכים על המודלים שלה דרך קרסר יהיו המושפעים העיקריים מההחלטה, ואמרו כי יסייעו להם בתקופת המעבר.

בקרסר מנסים למנוע את הניתוק

מייקל טרואל, ממייסדי קרסר, כתב בתגובה כי החברה כבר מנהלת שיחות עם OpenAI בניסיון למנוע את הניתוק. במקביל, הוא ביקש להבהיר כי התלות של קרסר במודלים שלה מוגבלת.

"מצער אותנו ש־OpenAI הודיעה כי היא מתכוונת למנוע ממשתמשי קרסר גישה למודלים שלה בעוד שלושה חודשים", כתב טרואל. לדבריו, מודלי OpenAI משמשים רק בכ־5% מהפעילות בפלטפורמה.

"קרסר הייתה מהחברות הראשונות שהשתמשו ב־OpenAI. עבדנו בצמוד לצוות שלה במשך שנים וראינו בפלטפורמה שלה תשתית ניטרלית שעליה אפשר לבנות את העסק שלנו", הוסיף.

קרסר מציעה למשתמשיה מודלים של כמה חברות שונות, ולכן הפסקת ההתקשרות עם OpenAI לא תשבית את השירות.

מאסק עצמו הגיב בחריפות לפרסום על החלטת OpenAI. "לא אכפת לי בכלל", כתב. בהמשך לעג לשמותיהם של מנכ"ל OpenAI סם אלטמן ונשיא החברה גרג ברוקמן, השתמש כלפיהם בגידוף חריף, כינה אותם "אנשים שאי אפשר לבטוח בהם" וטען כי הם "גנבו ארגון ללא מטרות רווח בקוד פתוח".

בזמן ש־OpenAI מתרחקת מקרסר, אנתרופיק דווקא מבקשת להעמיק את הקשר עמה. טום בראון, ממייסדי אנתרופיק, כתב כי "קרסר היא שותפה מהימנה של אנתרופיק מאז השקת Sonnet 3.5. נמשיך להגדיל את משאבי המחשוב המוקצים לתמיכה במודלי קלוד בקרסר, ואנחנו מצפים להמשך הדרך שלה כחלק מ־SpaceX".