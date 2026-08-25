הברומטר של ה־AI: דוחות אנבידיה יכריעו בוויכוח שמפצל את וול סטריט

וול סטריט כולה נושאת עיניים לאירוע אחד שיגיע אחרי המסחר ביום רביעי: הדוחות של החברה הגדולה בעולם, אנבידיה, לרבעון שהסתיים ביולי 2026. בשבוע האחרון אנליסטים בניו יורק, לונדון, שוויץ ואפילו פה בתל אביב מנסים לנבא איך ייראו התוצאות של ענקית השבבים, וכשאת החברה הגדולה בעולם רף הציפיות ממך שונה לגמרי והתחזיות נראות דמיוניות.

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האנליסטים צופים הכנסות של כמעט 92 מיליארד דולר ברבעון, ורווח למניה של 2.08 דולר. בשני הפרמטרים, אם אנבידיה אכן תעמוד בהם, מדובר על הכפלה של התוצאות הכספיות בתוך שנה. זו ציפייה חריגה מכל חברה באשר היא, ובוודאי כשמדובר בחברה ששווה 5 טריליון דולר ומנהלת סכומים ששווי ערך לתוצר של מדינות שלמות.

ובכל זאת, הרבעונים האחרונים מלמדים שגם היעדים הבלתי נתפסים האלה עלולים לאכזב את המשקיעים. ב־4 הרבעונים האחרונים אנבידיה מכה את התחזיות פעם אחר פעם, ובכל זאת המניה יורדת ביום הדיווח. כעת, המשימה שלה עשויה אף להיות קשה יותר, מאחר שהדוחות מגיעים בעיצומה של תקופה רגישה עבור מניות השבבים. מניית אנבידיה השלימה שבעה ימי מסחר רצופים של ירידות, רצף הירידות הארוך ביותר שלה מאז ספטמבר 2022. גם מדד השבבים של פילדלפיה (SOXX) נחלש, לצד ירידות במניות כמו מיקרון וברודקום. החששות נוגעים בין היתר לקצב ההשקעות העתידי בתשתיות AI, לעליית תשואות האג"ח ולשאלה אם קצב הצמיחה החריג בענף יכול להימשך לאורך זמן.

בכל הנוגע לתשואת המניה, הגודל של אנבידיה דווקא בא בעוכריה. גם אחרי ירידה של יותר מ־20% במדד השבבים מהשיא, הוא רושם תשואה חיובית של כמעט 70% מתחילת השנה. בינתיים, אנבידיה רושמת באותה התקופה עלייה של כ־12%, תשואה דומה לזו שרשם באותה התקופה הנאסד"ק. במובנים רבים, התשואות הללו מספרות את הסיפור כולו. אנבידיה כבר לא עוד חברת שבבים, וגם לא עוד ענקית טכנולוגיה, אלא סמן שמנווט את השוק כולו ומסמן בכל דוח מחדש את הכיוון של וול סטריט.

הנתונים שהשוק כולו יסתכל עליהם

הפעם, העיניים יהיו נשואות לתחזיות לרבעון הבא. אלו, יספקו אינדיקציה עדכנית יותר לשאלה המרכזית שמרחפת מעל שוק ה־AI: האם ענקיות הטכנולוגיה והענן ממשיכות להגדיל את ההשקעות במרכזי נתונים ובשבבים, או שמתחילים להופיע סימנים להתמתנות. אנבידיה נחשבת לברומטר של שוק ה־AI כולו, בין היתר משום שהיא נמצאת בקשר ישיר עם כל שאר ענקיות טכנולוגיה ובהן מיקרוסופט, גוגל, אמזון, מטא ושחקניות ענן נוספות. התחזית שלה יכולה ללמד לא רק על מצבה, אלא גם על קצב ההצטיידות של התעשייה כולה. כך, גם התייחסות של המנכ"ל ג'נסן הואנג לביקושים ולהחזר שהלקוחות מקבלים על השקעות הענק בתשתיות AI עשויה להשפיע על מניות רבות מעבר לאנבידיה עצמה.

מוקד נוסף יהיה קצב ההשקה של Vera Rubin, הדור הבא של מערכות המחשוב של החברה, שנועד להפעיל מודלים ומערכות AI מתקדמות. המשלוחים המסחריים אמורים להתחיל בסתיו, ולכן המשקיעים לא מצפים עדיין לתרומה משמעותית להכנסות הרבעון שחלף. הם כן יחפשו אישור לכך שהייצור מתקדם לפי התוכנית, שהלקוחות מתחילים להטמיע את המערכות ושלא נרשמו עיכובים במעבר מדור שבבי Blackwell.

גם שיעור הרווח הגולמי יעמוד במוקד. נתון זה מראה כמה נשאר לחברה מכל דולר של הכנסות לאחר ניכוי העלויות הישירות של ייצור המוצרים. אנבידיה צופה שיעור רווח גולמי מתואם של כ־75%. שמירה על שיעור כזה תעיד כי החברה מצליחה לשמור על מחירים גבוהים גם כשעלויות הרכיבים עולות. ירידה משמעותית, לעומת זאת, עלולה להעיד שהמערכות החדשות יקרות יותר לייצור או שאנבידיה מתקשה להעביר את התייקרות הרכיבים ללקוחות.

גורם נוסף הוא השוק הסיני. התחזית שמסרה החברה במאי לא כללה הכנסות ממכירת שבבי מחשוב למרכזי נתונים בסין, על רקע מגבלות היצוא האמריקאיות. כל עדכון בנוגע לאפשרות לחזור לשוק, להיקף הביקוש בו או להשפעת המגבלות עשוי לשנות את התחזיות להמשך.

הפעם האנליסטים אופטימיים יותר

כפי שאנבידיה הדגימה בעבר, גם דוח חזק לא מבטיח שהמניה תגיב בעליות. העובדה שניצחון על כל התחזיות לא מספיק כדי להרים את המניה נובעת מכך שהמשקיעים כבר הניחו מראש שאנבידיה תעקוף את התחזיות, ולכן בחנו בכל רבעון את גודל ההפתעה, את איכות ההכנסות ואת התחזית קדימה. הפער בין התחזית של אנבידיה לקונצנזוס הנוכחי קטן יחסית ועומד על כ־1%. לכן, עמידה בציפיות לבדה עשויה להיתפס כאכזבה.

הפעם השוק נערך שוב לתנודה חדה. מחירי האופציות מגלמים תנועה של כ5.4% במניה לכל אחד מהכיוונים לאחר הדוח, שוות ערך לשינוי של כ־280 מיליארד דולר בשווי החברה. עם זאת, מדובר בתנודה מתונה מהממוצע של 7.4% שנרשם לאחר 12 הדוחות האחרונים.

אבל למרות הפסימיות של הדוחות הקודמים, הפעם נראה שהאנליסטים אופטימיים יותר. דן אייבס מוודבוש מעריך כי "הוצאות הענק של חברות הענן יובילו לעקיפה ברורה של תחזיות השוק, כשגל ההשקעות רק בראשיתו". בבנק אוף אמריקה מציינים כי "היתרון הטכנולוגי והתמחור של אנבידיה יבואו לידי ביטוי בתוצאות חזקות, הממחישות את הדומיננטיות שלה מול המתחרות". ובמורגן סטנלי צופים כי "החברה תכה את התחזיות ותעלה את צפי ההכנסות, על רקע המעבר המוצלח לפלטפורמות השבבים מהדור הבא".

ואם תשאלו את סי.ג'יי מיוז, אנליסט בקנטור, זה כמעט לא משנה מה יקרה בדוחות. השבוע הוא קרא למשקיעים לנצל את רצף הירידות באנבידיה, והציב מחיר יעד של 350 דולר (פרמיה של 67%): "זה הזמן לעצום עיניים ולהמר בגדול", הוא כתב. מיוז טוען כי השוק מעריך בחסר את האסטרטגיה הפיננסית וההנדסה העסקית של החברה. לטענתו, אנבידיה הופכת לרכיב בלתי הפיך בתשתית הבינה המלאכותית העולמית.