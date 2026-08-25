"השוק טועה לחלוטין": האנליסט שקורא להמר בגדול על אנבידיה

ענקית השבבים אנבידיה תפרסם מחר (ד'), לאחר תום המסחר בווול סטריט, את תוצאותיה הכספיות לרבעון הפיסקלי השני של 2026. הדיווח מגיע כאשר המניה השלימה רצף ירידות של שבעה ימים רצופים - הרצף השלילי הארוך ביותר שלה מאז ספטמבר 2022. למרות המומנטום השלילי לטווח הקצר, רף הציפיות מהחברה נותר גבוה במיוחד, ושוק האופציות כבר מתמחר תנודה חדה של כ-6% במניה סביב הפרסום, שצפויה להקרין על סקטור ה-AI והשבבים כולו.

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קונצנזוס האנליסטים צופה הכנסות של כ-91.9 מיליארד דולר (צמיחה של כ-96%) ורווח מתואם של כ-2.08 דולר למניה (זינוק של כ-98%). תחזית זו אף עוקפת במעט את התחזית הרשמית של החברה עצמה (91 מיליארד דולר).

עוזי לוי, מנהל מחקר ניירות ערך במזרחי טפחות, מסביר כי "דוח טוב בפני עצמו לא בהכרח יספיק - המשקיעים מחפשים הפתעה חיובית משמעותית. השוק לא מנסה להבין האם החברה ממשיכה לצמוח - אלא האם היא יכולה להמשיך לצמוח בקצב החריג הנוכחי".

לוי מציין כי הכנסות מעל 92 מיליארד דולר, ביקוש חזק לארכיטקטורת Blackwell ותחזית קדימה חזקה יהוו שילוב חיובי, בעוד תחזית חלשה עלולה להוביל לאכזבה גם במקרה של עקיפת הציפיות.

את האתגר שבלספק את ציפיות המשקיעים ממחישים גם בבית ההשקעות Bespoke Investment Group. במוסד הפיננסי מציינים כי בשלושת דיווחי הרווח האחרונים מניית אנבידיה הגיבה בירידות, אף על-פי שהציגה "ניצחון משולש" - עקיפת התחזיות בשורה העליונה, התחתונה והעלאת התחזית קדימה.

ב-Bespoke מציינים כי אנבידיה השיגה ניצחון כזה ב-14 מתוך 20 הדיווחים האחרונים שלה, ומדגישים כי "נראה כאילו אנבידיה צריכה לעשות אפילו יותר מאשר פשוט לדווח על ניצחון משולש כדי שהמניה תזכה לרוח גבית".

עם זאת, במרקטוואץ' מזכירים כי המניה ירדה בכ-4% מאז הדוחות הקודמים במאי, ומכפיל הרווח העתידי שלה נע סביב 20 - נמוך משמעותית מהממוצע ה-5 שנתי שעומד על 63.

"לעצום עיניים ולהמר": האנליסט שקורא לנצל את הנפילות

מנגד, יש מי שרואה בירידות האחרונות הזדמנות קנייה חריגה. סי.ג'יי מיוז, אנליסט בקנטור פיצג'רלד, קורא למשקיעים לנצל את החולשה, הציב מחיר יעד של 350 דולר (פרמיה של 67%) וקובע כי "זה הזמן לעצום עיניים ולהמר בגדול".

מיוז טוען כי השוק מעריך בחסר את האסטרטגיה הפיננסית וההנדסה העסקית של החברה, הכוללת השקעות בסטארט-אפים כמו OpenAI ו-Anthropic והסכמי חלוקת הכנסות עם חברות "ניאו-קלאוד" כמו קורוויב ונביוס . לטענתו, מהלכים אלה הופכים את מעבדי ה-GPU לנכס ממומן ומבצרים את מעמדה של אנבידיה כרכיב בלתי הפיך בתשתית הבינה המלאכותית העולמית.

ברקע הדוחות, הדיווחים על כוונת אנבידיה להעלות את מחירי שרתי ה-AI בשיעור של מעל 15% בשנה הבאה, לצד תוכניותיה לבנות מודל AI פתוח מול מתחרות סיניות, מעידים כי החברה מנסה לבסס את כוח התמחור שלה. כעת נותר לראות אם התוצאות בפועל יצליחו להצית מחדש את הראלי במניה.