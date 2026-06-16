אילון מאסק רוכש את המתחרה הגדולה של קלוד קוד לפי שווי של 60 מיליארד דולר

חברת SpaceX של אילון מאסק הודיעה היום (ג') כי תרכוש את Anysphere, החברה שמאחורי כלי כתיבת הקוד מבוסס הבינה המלאכותית Cursor, בעסקה בשווי 60 מיליארד דולר. מדובר באחת העסקאות הגדולות ביותר שנראו עד כה בתחום הבינה המלאכותית, והיא מגיעה ימים ספורים בלבד לאחר הנפקת הענק של SpaceX בנאסד"ק, שהעניקה לה שווי של יותר מ־2 טריליון דולר.

● שברה את כל השיאים: SpaceX גייסה 75 מיליארד דולר לפי שווי של 1.77 טריליון דולר

● "אין לי מילים": תעשיית ה־AI בהלם מהחלטת הממשל האמריקאי לחסום את המודלים של אנתרופיק

Cursor נחשבת כיום לאחת מחברות ה־AI הצומחות ביותר בעולם. המוצר שפיתחה מאפשר למפתחים לכתוב, לערוך וליצור תוכנה באמצעות הוראות בשפה טבעית, והוא הפך בשנים האחרונות לאחד מכלי הפיתוח הפופולריים ביותר בקרב מהנדסי תוכנה. החברה נוסדה בשנת 2022 וכבר הגיעה לקצב הכנסות שנתי של כ־2.6 מיליארד דולר, נתון חריג עבור חברה כה צעירה.

הרכישה תחזק את חברת הבינה המלאכותית xAI של מאסק

העסקה מסמנת את כניסתו האגרסיבית של מאסק לשוק פיתוח התוכנה מבוסס הבינה המלאכותית, אחד התחומים החמים ביותר כיום בענף. לצד OpenAI ואנתרופיק, Cursor נחשבת לאחת החברות שהצליחו להוכיח מודל עסקי משמעותי סביב אוטומציה של כתיבת קוד, תחום שבו ארגונים מוכנים לשלם סכומים גבוהים עבור שיפור בפריון העבודה של מפתחים.

הרכישה צפויה לחזק משמעותית גם את xAI, חברת הבינה המלאכותית של מאסק, שהתמזגה עם SpaceX מוקדם יותר השנה. בעוד OpenAI ואנתרופיק מובילות כיום את שוק מודלי השפה, xAI התקשתה עד כה לבסס נוכחות משמעותית בתחום כלי הפיתוח למתכנתים. צירוף Cursor לקבוצה עשוי להעניק לה גישה למיליוני מפתחים וללקוחות ארגוניים גדולים, וכן לאפשר שילוב הדוק בין מודלי גרוק (Groq) לבין כלי פיתוח תוכנה אוטונומיים. המהלך גם ממחיש את המרוץ המתגבר בין ענקיות הבינה המלאכותית על השליטה בשכבת התוכנה. אם בשנים האחרונות התחרות התמקדה בבניית מודלים חזקים יותר ובגיוס כוח מחשוב, כעת המאבק עובר יותר ויותר למוצרים שבהם משתמשים העובדים בפועל. עבור מאסק, רכישת Cursor היא לא רק השקעה במוצר מצליח, אלא ניסיון לבנות פלטפורמת AI רחבה שתתחרה ישירות באימפריות שבונות OpenAI, אנתרופיק וגוגל.