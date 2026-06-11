ההתלהבות סביב הנפקת SpaceX מחר של אלון מאסק ממשיכה לשבור שיאים, כאשר החברה נערכת להנפקה הציבורית הגדולה בהיסטוריה עם מכירת מניות בהיקף של 75 מיליארד דולר.

● עם הפסד של 5 מיליארד דולר: לא הייתה מעולם חברה שהונפקה בשווי כזה

לפי דיווחים, בלאקרוק הגישה הזמנה לרכישת מניות בהיקף של לפחות 5 מיליארד דולר, בעוד מנהלי נכסים גדולים נוספים הגישו בקשות בהיקפים דומים. מדובר בסדרי גודל חריגים, הגבוהים פי כמה מהמקובל בהנפקות מסורתיות.

לשם השוואה, ההנפקה הגדולה ביותר עד כה השנה הייתה של Cerebras Systems, שגייסה 5.55 מיליארד דולר בלבד - פחות מעשירית מהיקף ההנפקה של SpaceX.

גם המשקיעים הפרטיים הסתערו על ההנפקה, עם ביקושים מצטברים של יותר מ-70 מיליארד דולר. בנוסף, קרנות עושר ריבוניות ומשרדי ניהול הון משפחתיים (Family Offices) הגישו הזמנות משמעותיות, כולל בקשה אחת בהיקף העולה על מיליארד דולר ממשקיע בודד.

היקף הביקושים העצום מעיד על ציפיות גבוהות להמשך הצמיחה בתחומי החלל, הלוויינים והבינה המלאכותית, אך גם על החשש של משקיעים להישאר מחוץ לאחת ההנפקות המדוברות ביותר בתולדות וול סטריט.

ספר ההזמנות סגור

כמקובל בהנפקות מבוקשות, משקיעים רבים מגישים הזמנות גבוהות משמעותית מהיקף המניות שהם מצפים לקבל בפועל, מתוך הבנה שבהנפקה "חמה" לא יקבלו את מלוא הכמות שביקשו. ספר ההזמנות של SpaceX נסגר ביום רביעי, וכעת החתמים עובדים על חלוקת המניות לקראת תחילת המסחר המתוכננת ביום שישי.

אחד המאפיינים החריגים של ההנפקה הוא רצונו של מאסק להקצות נתח גדול מהרגיל למשקיעים פרטיים, ייתכן שאף כ-30% מסך ההנפקה. מדובר בשיעור גבוה משמעותית מהמקובל בהנפקות ענק, שבהן רוב המניות מוקצות בדרך כלל למשקיעים מוסדיים.

מאסק קבע מחיר "קח או עזוב" של 135 דולר למניה, ללא טווח מחירים מוקדם וללא תהליך מסורתי של עדכון המחיר בהתאם לביקושים.

לאחר ההנפקה צפוי מאסק להחזיק ברמת שליטה חריגה בגודלה, מה שעורר ביקורת מצד מומחי ממשל תאגידי.

נזכיר שהחברה עדיין אינה רווחית. השווי העצום של כ-1.77 טריליון דולר נשען במידה רבה על הציפיות ליחידת הבינה המלאכותית החדשה של החברה, שנמצאת עדיין בשלבי התפתחות מוקדמים.

אלא שבמקרה של SpaceX נראה כי הביקושים האדירים גוברים, לפחות בשלב זה, על החששות. העובדה שמשקיעים מוסדיים, קרנות עושר, משרדי ניהול הון ומשקיעים פרטיים הגישו יחד הזמנות בהיקפים של מאות מיליארדי דולרים מחזקת את התחושה שמדובר באחד מאירועי ההון הגדולים והמסקרנים ביותר בתולדות וול סטריט.

ההיסטוריה מלמדת: חכו

כדאי לדעת - מחקר שנערך על ידי איב בובוך, קתי דונלי, אריק קרול וקורט דייל, ופורסם בספר "The Lifecycle Trade", מצא כי יותר מ־90% מההנפקות נסחרות בשלב מסוים מתחת לשפל שנרשם ביום המסחר הראשון שלהן. גם כאשר המניה מתאוששת בהמשך, התהליך עשוי לארוך זמן רב.

למשל, לאחר ההנפקה של פייסבוק ב־18 במאי 2012, המניה ירדה 54% מהשיא לשפל, וסיימה את שנת המסחר הראשונה בירידה של 32%. באותה תקופה מדד S&P 500 עלה בכ־10%. ספוטיפיי שהונפקה ב־3 באפריל 2018 התקשתה לצבור מומנטום. עד דצמבר אותה השנה המניה צנחה בכמעט 50% מהשיא של 198.99 דולר.

מנהל ההשקעות הראשי של Truist Financial, קית’ לרנר, בחן 30 מההנפקות הגדולות האחרונות, ומצא כי התשואות נוטות להיות שליליות הן בטווח של שישה חודשים והן בטווח של 12 חודשים. ברוב המקרים נרשמות גם ירידות חדות במהלך השנה הראשונה למסחר.

מה אומרים בפולימרקט

סוחרים בפלטפורמת החיזויים Polymarket מהמרים כי מניית SpaceX תסיים את יום המסחר הראשון שלה בעלייה חדה לעומת מחיר ההנפקה שנקבע על 135 דולר למניה.

לפי ההסתברויות המשתקפות בשוק החיזויים: 60% שהמניה תסגור בטווח של 150-200 דולר, 32% שהמניה תסגור בטווח של 100-150 דולר, 6% שהמניה תסגור בטווח של 200-250 דולר, סיכוי נמוך בלבד לסגירה מעל 250 דולר או מתחת ל- 100 דולר .

המשמעות היא שהשוק מעניק את ההסתברות הגבוהה ביותר לעלייה של כ-11% עד 48% כבר ביום המסחר הראשון.

אם נשתמש בנקודת האמצע של הטווח בעל ההסתברות הגבוהה ביותר (175 דולר), מדובר בפרמיה של כמעט 30% מעל מחיר ההנפקה. שווי השוק של SpaceX עשוי במקרה כזה להתקרב ל-2.3 טריליון דולר כבר ביום הראשון למסחר.