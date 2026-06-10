הנפקות הטריליון שבדרך מעמידות את ההיסטוריה של וול סטריט למבחן

הנפקות הענק המתקרבות של SpaceX ,OpenAI ואנטרופיק מעוררות שאלה שמעסיקה יותר ויותר משקיעים בוול סטריט: האם כדאי להסתער על המניות ביום הראשון למסחר, או להמתין בצד? ההיסטוריה לא מעודדת. היא מלמדת שעדיף לחכות.

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הסנטימנט הציבורי והיקף ההון שמשתלב בחברה עלולים לייצר תמחור יתר ראשוני, וההיסטוריה מלמדת שלעיתים קרובות, נקודות כניסה נוחות ומיושבות יותר מופיעות מספר חודשים (או רבעונים) לאחר שהאבק של ימי המסחר הראשונים שוקע.

מחקר שנערך על ידי איב בובוך, קתי דונלי, אריק קרול וקורט דייל, ופורסם בספר "The Lifecycle Trade", מצא כי יותר מ־90% מההנפקות נסחרות בשלב מסוים מתחת לשפל שנרשם ביום המסחר הראשון שלהן. גם כאשר המניה מתאוששת בהמשך, התהליך עשוי לארוך זמן רב.

למשל, לאחר ההנפקה של פייסבוק ב־18 במאי 2012, המניה ירדה 54% מהשיא לשפל, וסיימה את שנת המסחר הראשונה בירידה של 32%. באותה תקופה מדד S&P 500 עלה בכ־10%. ספוטיפיי שהונפקה ב־3 באפריל 2018 התקשתה לצבור מומנטום. עד דצמבר אותה השנה המניה צנחה בכמעט 50% מהשיא של 198.99 דולר.

מנהל ההשקעות הראשי של Truist Financial, קית’ לרנר, בחן 30 מההנפקות הגדולות האחרונות, ומצא כי התשואות נוטות להיות שליליות הן בטווח של שישה חודשים והן בטווח של 12 חודשים. ברוב המקרים נרשמות גם ירידות חדות במהלך השנה הראשונה למסחר.

שתי נקודות מרכזיות מהניתוח של לרנר: התשואה הממוצעת ל־6 חודשים ול־12 חודשים מתוך אותן 30 הנפקות עומדת על ירידה של כ־9%. גם בטווח של 3 שנים הנתונים מראים כי רכישת מניות ביום המסחר הראשון והחזקתן ל-3 שנים מניבה לרוב תשואה נמוכה משמעותית מתשואת השוק בתקופה המקבילה.

נכסים נדירים בעלי מעמד ייחודי

יש אומרים שהפעם, מדובר במשהו אחר לגמרי.

שלוש החברות שבדרך לוול סטריט אינן עוד הנפקות טכנולוגיה גדולות, אלא חברות בעלות חשיבות כמעט מערכתית לשוק ההון. SpaceX, שמבקשת לגייס 75 מיליארד דולר לפי שווי של כ־1.8 טריליון דולר, עשויה להפוך להנפקה הגדולה בהיסטוריה. במקביל, Anthropic הגישה בתחילת יוני בקשה חסויה להנפקה לפי שווי פרטי של כ־965 מיליארד דולר, ואילו OpenAI הגישה בקשה דומה לאחר שבסבבי הגיוס האחרונים שלה הוערכה בכ־852 מיליארד דולר. בסך הכול מדובר בצנרת הנפקות בשווי מצרפי של כ־3.6 טריליון דולר.

היקפים כאלה מסבירים מדוע רבים בוול סטריט סבורים שההשוואה להנפקות קודמות עלולה להיות מטעה. "ענקיות ההנפקה הללו יתפסו במהירות גם נתח משמעותי ממדדי המניות וגם את תשומת הלב של המשקיעים הפרטיים", אמר מקס גוקמן, סגן נשיא בכיר ב־Franklin Templeton Investment Solutions.

עם זאת, חשוב לדייק: החברות הללו לא ייכנסו אוטומטית למדד S&P 500 ביום ההנפקה. הכניסה למדד מחייבת עמידה בשורת קריטריונים ואישור של ועדת המדד. גם SpaceX, אם אכן תונפק לפי שווי של 1.8 טריליון דולר, לא תהפוך בן־לילה לחלק מהמדד המוביל בארה"ב (S&P 500). מנגד, היא צפויה להיכלל במהירות במדדי נאסד"ק שונים ולמשוך ביקושים מקרנות סל, קרנות טכנולוגיה ומשקיעים מוסדיים שירצו חשיפה לחברה כבר מהיום הראשון.

מעבר לגודל, שלוש החברות נהנות ממעמד ייחודי משום שהן ממוקמות בלב המגמות החמות ביותר בשוק. SpaceX מזוהה עם כלכלת החלל המתפתחת, בעוד OpenAI ו־Anthropic נתפסות כמובילות מהפכת הבינה המלאכותית. עבור משקיעים רבים, מדובר בחברות שמעצבות תעשיות שלמות ולא רק משתתפות בהן.

ההתלהבות כבר ניכרת בשטח. "מעולם לא נשאלתי כל כך הרבה על הנפקה כמו על SpaceX מצד הלקוחות הפרטיים והיועצים שלנו", אמר לבלומברג מאט סטאקי, מנהל השקעות ראשי במניות ב־Northwestern Mutual Wealth Management. עם זאת, הוא הודה כי רמת ההתעניינות הזו גם "מעט מדאיגה" מנקודת מבט של ניהול סיכונים.

וזו אולי הנקודה המרכזית.

מצד אחד ניצבת ההיסטוריה, שמלמדת כי גם חברות מצוינות יכולות לאכזב את המשקיעים לאחר הנפקה, בעיקר כאשר הציפיות גבוהות מדי. מצד שני ניצב נרטיב חדש, שלפיו המונפקות החדשות אינן עוד חברות טכנולוגיה גדולות, אלא נכסים נדירים בעלי מעמד כמעט ייחודי בשוק ההון.

לכן השאלה אינה רק מתי לקנות את המניות הללו, אלא האם מדובר בעוד גל של התלהבות סביב הנפקות טכנולוגיה, או בתחילתה של קטגוריה חדשה של חברות ציבוריות, כזו שעשויה לשנות את פני השוק לשנים רבות קדימה.