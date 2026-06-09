קדחת ההנפקות אוחזת בוול סטריט, עם ההמתנה המתוחה לכניסתן לבורסה של SpaceX, אנתרופיק ו־OpenAI.

הסוחרים רואים בגל ההנפקות הנוכחי הזדמנות נדירה להפיק רווחים מפריחת הבינה המלאכותית, שדחפה את מדדי המניות המובילים לשיאים חדשים. ואולם, ההיסטוריה מלמדת כי ההתמודדות עם חברות שזה עתה הפכו לציבוריות מעמידה במבחן גם את סבלנותם ונחישותם של המשקיעים האופטימיים ביותר.

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מחקר שנערך על ידי איב בובוך, קתי דונלי, אריק קרול וקורט דייל, ופורסם בספר "The Lifecycle Trade", מצא כי יותר מ־90% מההנפקות נסחרות בשלב מסוים מתחת לשפל שנרשם ביום המסחר הראשון שלהן. גם כאשר המניה מתאוששת בהמשך, התהליך עשוי לארוך זמן רב.

זו הסיבה שמומלץ להמתין כמה ימים או שבועות עד להיווצרותה של "תקופת התבססות" לאחר ההנפקה, בין אם מחירה של המניה מזנק ובין אם צונח. מדובר בתקופה המתרחשת במהלך 25 ימי המסחר הראשונים, שבה מחיר המניה מתייצב ונסחר בטווח מחירים צר.

אפשר לחשוב על התקופה כעל תחנת מנוחה טכנית. היא מאפשרת לתנודתיות הראשונית במניה להתמתן, בזמן שמשקיעים מוסדיים צוברים מניות ומבססים רצפת מחיר פוטנציאלית.

דפוס זה מתפתח בדרך־כלל בתוך שבועיים עד חמישה שבועות, אך לעיתים הוא נוצר כבר בתוך שבעה ימים. תקופת ההתבססות מתחילה בדרך־כלל לאחר שמחיר המניה מתייצב ומגיע לנקודת שיא. נקודת השיא, או השיא הראשוני, מופיעה בשלב כלשהו לאחר תחילת המסחר במניה. המפתח הוא לחפש סימנים להתייצבות המחיר.

כך תבחנו אם כדאי להיכנס למניה חדשה ● במהלך תקופת ההתבססות, היקפי המסחר צריכים להיות נמוכים מאלה שנרשמו כשהמניה הגיעה לשיא הראשוני לאחר ההנפקה. זה ילמד כי לחץ המכירות מיצה עצמו לפי שעה ● האם המניה מצליחה להישאר מעל מחיר ההנפקה במהלך תקופת ההתבססות? ירידה מרמה זו עשויה להוות סימן אזהרה לכך שמשקיעים מוסדיים מוכרים את החזקותיהם ● על המניה להיסגר באופן עקבי במחצית העליונה של טווח המחירים במסחר השבועי שלה. הדבר מעיד על המשך קיומו של ביקוש למניה

לאחר שהמניה מגיעה לאותו שיא ראשוני, מחירה יורד לעיתים למשך תקופה מסוימת לפני שהוא שב לעלות, לרמה שעשויה לעניין משקיעים השוקלים רכישה. ירידה זו, המכונה "נסיגה" (pullback) במסגרת תקופת ההתבססות שלאחר ההנפקה, היא לרוב מתונה. בדרך־כלל המניה אינה יורדת יותר מ־20% מהשיא הראשוני שלה במהלך תקופה זו, אולם בתקופות של תנודתיות גבוהה בשווקים, הירידה עשויה להעמיק עד ל־50% לפני שהמניה שבה לעלות.

רק כשהיא מטפסת מעל השיא הראשוני שהחל את תקופת ההתבססות, המניה מגיעה ל"נקודת קנייה (buy point)", שבה ביצועיה ותנאי השוק יוצרים הזדמנות השקעה אופטימלית.

משקיעים רבים טועים כשהם מניחים שעליהם "לקנות בזול ולמכור ביוקר", כשגישה זו אף עלולה להיות מסוכנת מדי. תבניות כמו "תקופת ההתבססות" מאלצות את המניה להוכיח את עצמה לפני שהמשקיע נכנס לפעולה. ההיסטוריה מלמדת כי המניות המוצלחות ביותר רושמות לעיתים קרובות עליות משמעותיות לאחר שהן פורצות מעל תקופת התבססות. במילים אחרות, רכישת מניה איכותית במחיר גבוה עשויה לא פעם להוביל למכירתה במחיר גבוה בהרבה.

הדוגמה המבוססת של גוגל

מחקר שערך מייק ובסטר, אסטרטג שווקים בכיר ב־Investor's Business Daily, מראה כי ל'פריצות' המוצלחות ביותר מתקופת התבססות יש שני מאפיינים מרכזיים: זינוק חד במחיר המניה ביום מסחר אחד והיקפי מסחר גבוהים. שילוב זה מעיד על ביקוש חזק בשוק ומאשר כי גופים מוסדיים גדולים פועלים להעלאת מחיר המניה.

הנפקתה של גוגל ב־2004 (כיום אלפאבית), מספקת דוגמה קלאסית לתקופת התבססות שלאחר הנפקה. לאחר שהמניה החלה להיסחר ב־19 באוגוסט באותה השנה במחיר של 85 דולר, מחירה התייצב כמעט מיד סביב 100 דולר; תקופת ההתבססות החלה כשהמניה הגיעה לשיא של 113.48 דולר ביום המסחר השלישי שלה.

לאחר מכן החל המחיר לרדת אך באופן "מתון" - 13% בלבד מהשיא, לפני ששב לעלות. במהלך תקופת הנסיגה המניה ירדה מעט מתחת למחיר ההנפקה, אך היקפי המסחר הצטמצמו ככל שמחירה ירד, סימן חיובי לכך שהמשקיעים לא מיהרו למכור את החזקותיהם. גם תקופת ההתבססות עצמה הייתה קצרה יחסית - 15 ימי מסחר בלבד.

המשקיעים לא נאלצו להמתין זמן רב עד להיווצרות תקופת ההתבססות, ולתגמול שהגיע בעקבותיה. המניה הגיעה לנקודת הקנייה ב־15 בספטמבר, בליווי היקפי מסחר גבוהים. לאחר מכן זינקה בחדות ורשמה שמונה שבועות רצופים של עליות, לפני שנכנסה לתקופת התבססות נוספת בנובמבר. עד אז כבר צברו המשקיעים תשואה של 78%.

דוגמה עדכנית יותר היא CoreWeave, ספקית תשתיות לבינה מלאכותית, שפרצה מתוך תקופת התבססות שנמשכה חמישה שבועות לאחר הנפקתה ב־14 במאי 2025. מניית החברה כמעט שילשה את ערכה בתוך פחות משלושה חודשים. תקופת ההתבססות כללה תיקון חד של 48%, מהשיא של 64.82 דולר ועד לשפל של 33.52 דולר שנרשם במהלכה, אך באותה עת שוק המניות כולו היה בעיצומו של תיקון חד.

אך לא כל תקופת התבססות לאחר הנפקה מסתיימת בהצלחה. לדוגמה ספוטיפיי שהונפקה ב־3 באפריל 2018 - המניה החלה במהירות להיסחר בטווח מחירים שכלל נקודת קנייה של 169.10 דולר, אך הפריצה לא התממשה. הרכישות מצד המשקיעים המוסדיים דשדשו, והמניה התקשתה לצבור מומנטום. עד דצמבר אותה השנה המניה צנחה בכמעט 50% מהשיא של 198.99 דולר.

כמו הנפקות רבות אחרות, גם ספוטיפיי התקשתה בשנים הראשונות שלאחר ההנפקה, ובסוף 2022 אף ירדה מתחת למחיר ההנפקה שלה . בהמשך המניה התאוששה ופתחה במסע עליות חד בשנה שלאחר מכן. באמצע 2025 המניה הגיעה לשיא של 785 דולר, אך מאז התייצבה בטווח של כ־500 דולר .

לזהות את נקודת הכניסה

חברות שאך הונפקו נוטות לתנודתיות חדה, משום שאין להן היסטוריה ארוכה של ביצועים עסקיים ופיננסיים שעל בסיסם המשקיעים יכולים להעריך את פוטנציאל הצמיחה שלהן.

אף שתקופת ההתבססות מספקת נקודת כניסה טובה שעשויה לסייע בהימנעות מהתנודתיות הראשונית, ישנם עוד כמה סימנים טכניים לחיוב שמשקיעים יכולים לבחון, שעשויים לשפר את סיכויי ההצלחה שלהם.

כדי להימנע ממלכודת של פריצה כושלת, כמו זו של ספוטיפיי, מומלץ לבחון את הנקודות הבאות:

■ האם המניה מצליחה להישאר מעל מחיר ההנפקה במהלך תקופת ההתבססות? אם מחירה יורד מתחת לרמה זו, הדבר עשוי להוות סימן אזהרה לכך שמשקיעים מוסדיים מוכרים את החזקותיהם.

■ על המניה להיסגר באופן עקבי במחצית העליונה של טווח המסחר השבועי שלה. הדבר מעיד על המשך קיומו של ביקוש.

■ במהלך תקופת ההתבססות היקפי המסחר צריכים להיות נמוכים מאלה שנרשמו כשהמניה הגיעה לשיא הראשוני. זהו סימן לכך שלחץ המכירות מיצה את עצמו לפני תחילתו של מהלך המחירים הבא.

אם כך תקופת ההתבססות לאחר ההנפקה מעניקה למשקיעים יתרון משמעותי מבחינת תזמון, כשהיא מאפשרת לזהות נקודת כניסה יציבה, תוך ניצול המומנטום שהמשקיעים המוסדיים יוצרים. בדרך גם מסייעת להגן על ההון מפני ירידות ראשוניות במניה.