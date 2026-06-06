אלו שתי החברות החדשות שיצטרפו ל-S&P 500 כבר החודש

חברת השבבים האמריקאית מארוול טכנולוג'י , המייצרת מגוון רכיבים ותשתיות הנדרשים לצורכי פיתוח של הבינה המלאכותית, תצטרף למדד S&P 500 כבר ב־22 ביוני, ותהפוך לחברת השבבים האחרונה המצטרפת למדד זה. במקביל, גם חברת פלקס , קבלנית ייצור בתחום האלקטרוניקה, תצטרף למדד באותו מועד, כך לפי הודעה רשמית שיצאה על ידי החברות ודווח ב-CNBC. שתי החברות יחליפו במדד שתי חברות אחרות שמצאו את עצמן בחוץ: Pool Corp ו-The Campbell’s Company.

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מניית מארוול זינקה בכ־5% במסחר המאוחר, וכזכור מוקדם יותר השבוע היא אף קיבלה רוח גבית לאחר שמנכ"ל אנבידיה , ג'נסן הואנג, אמר כי היא עשויה להיות "חברת הטריליון דולר הבאה", במסגרת התייחסות לשותפות בין שתי החברות - ואנבידיה עצמה השקיעה כ־2 מיליארד דולר במארוול. להואנג כמובן יש אינטרס, מעבר לתשואה: הוא מבין היטב שאנבידיה לא לבד והרעב לבינה מלאכותית מביא לצמיחה אדירה ברכש של שבבים ושרתים.

במסגרת ההשקעה, החברות חתמו על שיתוף פעולה אסטרטגי שמנסה לענות על אחת הבעיות הגדולות של אנבידיה כיום - החיפוש המתמיד של ענקיות הטק אחר חלופות למוצרים שלה. במסגרת ההסכם, מארוול מפתחת לאותן חברות שבבים מותאמים אישית, אבל אותם שבבים יתחברו גם למערכות התומכות של אנבידיה. כך, גם מי שמנסה להימנע מלקנות את השבבים המתקדמים והיקרים של אנבידיה, יתחבר למערכות האחרות שלה כמו אחסון, זיכרון ותקשורת.

גם מניית פלקס הגיבה ועלתה בכ־4% במסחר המאוחר. החברה שמספקת שירותי ייצור לחברות טכנולוגיה מובילות, ובהן אפל (Apple) ואנבידיה, ממוקמת בסינגפור, אך מפעילה מתקני ייצור הן בארה"ב והן באסיה

המהלך בעיקר מדגיש את חשיבותו ההולכת וגוברת של מגזר הטכנולוגיה בשוק ההון. בין החברות הטכנולוגיות שצורפו למדד בשנים האחרונות ניתן למנות את Veeva Systems, AppLovin, Datadog, DoorDash ו־Robinhood.