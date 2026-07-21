איגוד הלב האמריקאי: חמש כוסות קפה ביום בטוחות לרוב המבוגרים

חדשות טובות לחובבי הקפה: שתיית עד חמש כוסות קפה ביום בטוחה עבור רוב המבוגרים, ואף עשויה לתרום לבריאות הלב, כך עולה מהצהרה מדעית חדשה של איגוד הלב האמריקאי.

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לפי ההצהרה, שפורסמה ביום שני בכתב העת Circulation שתיית שלוש עד חמש כוסות קפה של כ־240 מ"ל ביום, או צריכת כ־400 מיליגרם קפאין, קשורה לסיכון נמוך יותר למחלות לב, אי ספיקת לב, שבץ וסוכרת מסוג 2.

עד כה המחקר על קפה וקפאין הניב ממצאים מעורבים: חלק מהמחקרים הצביעו על יתרונות בריאותיים, בעוד אחרים קשרו את צריכתם לסיכונים בריאותיים. לכן, לדבריה של ד"ר יוג'יניה ג'יאנוס, קרדיולוגית במרכז הרפואי נורת'וול הלת' בניו יורק ויו"ר המועצה למניעת מחלות לב וכלי דם של הקולג' האמריקאי לקרדיולוגיה, שלא הייתה מעורבת בגיבוש ההצהרה, המסמך החדש מספק בהירות נחוצה בנושא.

" הבלבול בנושא הזה אינו נחלת הציבור בלבד. גם רופאים רבים אינם יודעים כיצד להנחות את המטופלים שלהם", אמרה ג'יאנוס, והוסיפה כי משמח לגלות שמשקה שרבים כל כך נהנים ממנו מדי יום אף עשוי להועיל לבריאות. "ייתכן שבעתיד אפילו נמליץ לאנשים לשתות קפה."

מחברי ההצהרה, ובהם חוקרים מבית הספר לבריאות הציבור ע"ש טי. ה. צ'אן באוניברסיטת הרווארד, מאוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון וממוסדות נוספים, ניתחו עשרות מחקרים שבחנו את השפעת הקפה והקפאין על בריאות הלב.

"כולנו מפרקים קפאין בקצב שונה"

"הראיות המדעיות לבטיחותו של הקפה וליתרונותיו הבריאותיים הולכות ומצטברות עם השנים", אמר ד"ר גרגורי מ' מרקוס, קרדיולוג ופרופסור לרפואה באוניברסיטת קליפורניה בסן פרנסיסקו, והמחבר הראשי של ההצהרה. לדבריו, רוב המחקרים שנבחנו היו מחקרי תצפית, ולכן אינם יכולים להוכיח קשר של סיבה ותוצאה. עם זאת, בשנים האחרונות התפרסמו יותר ויותר ניסויים מבוקרים אקראיים, הנחשבים לשיטה מחקרית קפדנית יותר, שהראו כי צריכת קפה עשויה להועיל לבריאות הלב.

לדברי מרקוס, המדענים עדיין מנסים להבין מדוע הקפאין שבקפה עשוי להועיל ללב. אנשים נוטים להתעמל יותר בימים שבהם הם שותים קפה המכיל קפאין. לקפה יש גם השפעה משתנת, והוא עשוי להפחית את לחץ הדם. נוסף על כך, הקפאין חוסם חומר שעלול לגרום לפרפור פרוזדורים, הפרעת קצב העלולה להוביל לשבץ.

מחברי ההצהרה כתבו כי הקפה מכיל גם חומרים נוספים שנראה כי הם מועילים לבריאות, ובהם פוליפנולים, שעשויים לפעול כנוגדי חמצון ולהפחית דלקת. ייתכן שזה מסביר מדוע גם קפה נטול קפאין נקשר בחלק מהמחקרים לסיכון נמוך יותר לסוכרת מסוג 2 ולמחלות לב.

מהמחקרים עולה כי הכמות המיטבית של קפה המכיל קפאין היא בדרך כלל בין שתיים לארבע כוסות ביום. "ייתכן שזו פשוט הכמות שאינה מגיעה לרמות רעילות, אך עדיין מספיקה כדי לחולל השפעה ביולוגית", אמר מרקוס.

אנשים מגיבים לקפאין שבקפה בדרכים שונות, בין היתר בשל הבדלים גנטיים והרגלי הצריכה שלהם. "כולנו מפרקים קפאין בקצב שונה", אמר מרקוס.

עם זאת, לדבריהם של מחברי ההצהרה, התועלת הבריאותית האפשרית של הקפה עלולה להיחלש או אף להיעלם בשל התוספות שרבים נוהגים להוסיף לו, כמו סוכר, סירופים ומלביני קפה עתירי שומן רווי.

הצהרת איגוד הלב האמריקאי בחנה גם צריכת קפאין ממקורות אחרים, ובהם משקאות אנרגיה. המחברים ציינו כי משקאות אלה מכילים לעיתים כמויות קפאין גבוהות בהרבה מאלה שבקפה. כמה מחקרים מצאו כי צריכתם עלולה לגרום לבעיות בריאותיות, ובהן הפרעות בקצב הלב ולחץ דם גבוה. מרקוס ממליץ להימנע ממשקאות אלה.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.