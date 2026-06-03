מארוול טכנולוגיות נחשבה עד השבוע לחברת שבבים אפרורית ולא גדולה במיוחד, שפעילה בשולי התעשייה, הפריפריה של עולם השבבים אם תרצו. אבל נאום אחד בכנס המחשוב "קומפיוטקס" בטייוואן שינה את כל התמונה - והחברה זינקה בבת אחת ב־ 35% לשווי של כרבע טריליון דולר, נסיקה שהמשיכה גם בפתיחת המסחר ביום רביעי.

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אמנם החלק הארי של הזינוק הגיע השבוע, אבל כבר חודשים שמארוול החלה לעלות על הרדאר של המשקיעים, כשהמניה זינקה מתחילת השנה בכמעט 300% ונחשבת לאחת ממניות ה־AI הצומחות, לצד חברות רכיבי הזיכרון. מניית אנבידיה אם תהיתם, עלתה בכ־20% באותה תקופה. אבל מאחורי הזינוק המטאורי של מארוול עומדת חטיבה כחול לבן שפועלת ביקנעם ופתח תקווה. מה הוביל לעלייה של מארוול? האם עדיין יש הזדמנות במניה? ומה עושה החטיבה הישראלית שכל כך מלהיב את השוק?

הטריגר לזינוק האחרון הוא נאום של ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה שהגיע כאורח של מנכ"ל מארוול מאט מרפי, והעריך שמארוול תהיה "החברה הבאה בשווי טריליון דולר". בינתיים, מארוול עוד רחוקה מהיעד, כשהיא נסחרת בשווי של כ־255 מיליארד דולר. אם היא תמשיך לזנק באותו הקצב, משימה לא פשוטה בכלל, היא עשויה להגיע ליעד בעוד פחות משנה.

שת"פ עם אנבידיה

הואנג לא רק פירגן במילים. אנבידיה השקיעה כבר בחברה כ־2 מיליארד דולר לפני חודשיים בלבד - השקעה שגדלה כבר לשווי של 6.6 מיליארד דולר. להואנג כמובן יש אינטרס, מעבר לתשואה. הוא מבין היטב שאנבידיה לא לבד והרעב לבינה מלאכותית מביא לצמיחה אדירה ברכש של שבבים ושרתים.

הטרנד החדש ב־AI - סוכני בינה מלאכותית שמבצעים עבודה של ממש כמו פיתוח תוכנה או ביצוע עבודת מחקר - מחייב שרתי בינה מלאכותית מגוונים יותר שכוללים סוגים שונים של שבבים, וגם כאן מארוול בתמונה: "כשאתה לוקח בעיית מחשוב, מפרק אותה להמון חלקים ומפזר אותה על פני כל מה שחוות שרתים דורשת - מה שנחוץ הוא קישוריות (העברת מידע בין שבבים - א"ג), וזו הסיבה שבגללה מארוול כל כך חיונית", אמר הואנג בנאומו השבוע.

ג'נסן הואנג, מנכ''ל אנבידיה / צילום: Reuters, Ann Wang

במסגרת ההשקעה, החברות חתמו על שיתוף פעולה אסטרטגי שמנסה לענות על אחת הבעיות הגדולות של אנבידיה כיום - החיפוש המתמיד של ענקיות הטק אחר חלופות למוצרים שלה. במסגרת ההסכם, מארוול מפתחת לאותן חברות שבבים מותאמים אישית, אבל אותם שבבים יתחברו גם למערכות התומכות של אנבידיה. כך, גם מי שמנסה להימנע מלקנות את השבבים המקדמים והיקרים של אנבידיה, יתחבר למערכות האחרות שלה כמו אחסון, זיכרון ותקשורת.

מוצר ישראלי

את הקרדיט למהלך אפשר לזקוף לזכותו של מאט מרפי, המנכ"ל והיו"ר של מארוול. הוא חזה את מהפכת חוות השרתים והפך את מארוול מחברה שפעילה בעיקר בתחומי המוצרים לצרכן (שבבי WiFI, נקודות גישה לאינטרנט וכו') - לחברה שמייצרת את מרבית ההכנסות שלה משבבים לשרתים.

לפני שבוע מארוול פרסמה את הדוחות לרבעון הראשון של השנה וחשפה כי רק 5% מההכנסות שלה מגיעים ממוצרים לצרכן, לעומת מעל 75% משבבי תקשורת ו־AI שהיא מפתחת עבור ענקיות ענן כמו אמזון, מטא ומיקרוסופט. הדוחות היכו את התחזיות עם הכנסות סה"כ של 2.4 מיליארד דולר ברבעון, עלייה של 28% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, עם תחזית לגידול ל־2.7 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (גידול של 35% לעומת השנה שעברה).

600%: המניה שמרוויחה מעליית מארוול, והקשר הישראלי אובדן השליטה של אנבידיה בחוות השרתים של ענקיות הטכנולוגיה וה־AI מביא לריבוי הזדמנויות עבור חברות שבבים שפעילות בחוות שרתים. כזו היא אסטרה לאבס, שבין המשקיעים הראשונים שלה הוא הישראלי אביגדור וילנץ, ושפתחה מוקדם יותר השנה מרכז פיתוח בתל אביב ובחיפה בניהולו של יוצא גוגל גיא אזרד. עם הקפיצה במניית מארוול, נראה שגם אסטרה לאבס נהנתה מאבק כוכבים והמניה קפצה בשיעור דו־ספרתי, כשהיא משלימה עלייה של 75% בחודש אחד וקרוב ל־100% מאז תחילתה השנה. למעשה, מאז ההנפקה בשנת 2024, שווי החברה קפץ פי 7 ל־70 מיליארד דולר. לטענת החברה היא צפויה להגיע לקצב הכנסות של מיליארד דולר בשנה במהירות גבוהה יותר מהזמן שלקח לאנבידיה להגיע להישג הזה, רק 7 שנים אחרי הקמתה. החברה מעסיקה 750 עובדים, מהם כמאה בישראל. כמו מארוול, גם אסטרה לאבס משרתת את החברות שרוצות להפחית את התלות שלהן באנבידיה, אלא שבזמן שמארוול מתמקדת בתקשורת בין ארונות שרתים בחוות השרתים, אסטרה לאבס מתמקדת בתקשורת בתוך השרת, לאחר שפיתחה מומחיות בכבלי נחושת. גם היא זכתה לביקור של נציג מאנבידיה: אסטרה הצטרפה לתוכנית שפתחה אנבידיה לשותפות חיצוניות כדי לאפשר לחברות כמו אמזון או מיקרוסופט - שרוצות לפתח כמה שיותר חומרה ללא תלות באנבידיה, לרכוש בכל זאת מה שאפשר מהחברה של הואנג - מוצרים כמו שבבי תקשורת, אחסון או ניהול זיכרון. אובדן השליטה של אנבידיה בחוות השרתים של ענקיות הטכנולוגיה וה־AI מביא לריבוי הזדמנויות עבור חברות שבבים שפעילות בחוות שרתים. כזו היא אסטרה לאבס, שבין המשקיעים הראשונים שלה הוא הישראלי אביגדור וילנץ, ושפתחה מוקדם יותר השנה מרכז פיתוח בתל אביב ובחיפה בניהולו של יוצא גוגל גיא אזרד. קראו עוד

מה שעוד תרם לעלייה במניה היא השקה מהשבוע האחרון - שהיא תוצר של פיתוח כחול לבן. החברה השיקה את המעבד היעיל ביותר לתקשורת אופטית בתוך חוות שרתים המיועדות לטכנולוגיות AI, כזה שמסוגל להעביר נפחים עצומים של מידע במהירות שיא.

מעל ל־80% מהמהנדסים שהיו קשורים בפיתוח ובהשקת המעבד החדש מגיעים ממרכזי הפיתוח של מארוול פה בארץ - בפתח תקווה וביקנעם. מעבד שכזה מציב אותה בתחרות ישירה עם אנבידיה ובפרט עם מלאנוקס הישראלית, שפיתחה שבב דומה. מארוול כל כך מאמינה במוצר ובפיתוח הישראלי, שהיא מאיצה את גיוס העובדים שלה פה בארץ.

מארוול פעילה בישראל כמעט שלושים שנה והשלוחה הישראלית בניהולו של ערן חרותי מונה 500 עובדים, אחרי גידול של 10% בשנה האחרונה. החטיבה שעסקה בפיתוח השבב החדש היא גלגול של גלילאו הישראלית, שנרכשה על ידי מארוול בתחילת המילניום תמורת 2.7 מיליארד דולר.

העסקה הזו, אגב, הפכה את אביגדור וילנץ, המנכ"ל והמייסד, ליזם שבבים סדרתי, ומספר 2 שלו בחברה היה איל ולדמן, לימים מייסד מלאנוקס. לאחר מכן רכשה ב־150 מיליון דולר את רדלן, חברת שבבי התקשורת של האחים יהודה וזוהר זיסאפל. מרכזי הפיתוח בפתח תקווה וביקנעם נחשבים לאסטרטגיים לחברה בשל המומחיות שפיתחו מהנדסים ישראלים בתחום התקשורת.

עדיין יש הזדמנות?

האם אחרי הזינוק במניה, מארוול היא עדיין הזדמנות השקעה? רוב האנליסטים ובנקי ההשקעות עדיין לא הגיבו לאירועי היממה האחרונה במניית מארוול, ומחיר היעד הממוצע של אנליסטים, לפי וול סטריט ג'ורנל, נמוך משמעותית מהמחיר שבו נסחרת המניה. עם זאת, בנק סטיפל העלה את מחיר היעד מ־230 ל־321 דולר כשהוא מצטט את הביקוש הגבוה לציוד תקשורת לחוות שרתים ואת ההשקות השבוע.

המשקיע גארי בלאק, שותף בקרן "פיוצ'ר פאנד", אמר אחרי הנאום של הואנג כי מארוול והמתחרה ברודקום ממוצבות שתיהן כ"מנצחות הגדולות בוול סטריט לשבבי AI מותאמים לדרישות החברות. הן מייצרות שבבים מותאמים לדרישות של ענקיות, כאשר למארוול לבדה יש 15%־20% משוק פיתוח השבבים בהזמנה עבור חברות.

*** גילוי מלא: הכתב הוא אורח של TAITRA - ארגון לקידום סחר החוץ של טייוואן שעומד מאחורי כנס המחשוב "קומפיוטקס".