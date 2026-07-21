טלטלה בבנק הבינלאומי: עשרות עובדים בדרך החוצה

יחסי העבודה בצמרת הבנק הבינלאומי, בניהולו של אלי כהן ובשליטתו של צדיק בינו, נמצאים על סף פיצוץ: לגלובס נודע כי כמעט 60 מנהלים בדרג ביניים ומורשי חתימה צפויים לצאת לפרישה מוקדמת מהבנק, כבר מסוף החודש הנוכחי ועד לסוף השנה. הפרישות מגיעות בעידוד ישיר של הנהלת הבנק בראשות אלי כהן, שמכוונת להוביל מהלך רחב יותר: פרישה של כ־15% נוספים ממצבת המנהלים ומורשי החתימה, כלומר עוד עשרות משרות שצפויות להצטמצם בחודשים הקרובים.

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מדובר במהלך שמצטרף למגמה רחבה בענף הבנקאות, שבמסגרתה הבנקים הגדולים בישראל מצמצמים בהדרגה את מצבת כוח האדם שלהם. זאת, למרות הרווחים העצומים במערכת הבנקאית וחלוקת דיבידנדים ללא הפסקה.

מסלול עוקף

הבנק הבינלאומי נסחר לפי שווי שוק של 23 מיליארד שקל, והמניה של הבנק נשחקה בקצת יותר מ־5% מתחילת השנה. בשנים האחרונות המניה נשרכה מאחורי הבנקים הגדולים האחרים בביצועים שלה. בשלושת השנים האחרונות עלתה ב־67%, כאשר מעליה דיסקונט ומזרחי־טפחות שעלו ב־77% ו־85%. בצמרת לאומי והפועלים שעלו ב־170% ו־148% בהתאמה.

בנוסף, יחס היעילות בבנק עמדו ברבעון הראשון של השנה על 49.4% ובסוף 2025 על 46.1% - בין הנתונים החלשים בקרב חמשת הבנקים הגדולים, מה שגם מוביל כנראה ללחצים גדולים להתייעלות מצד ההנהלה וגיבוש תוכנית פרישה בקרב המנהלים ומורשי חתימה. נציין כי הם מאוגדים בוועד בראשות דקלה קריץ, שמונה כיום כ־650 חברים. בעבר היה ועד אחד הוועדים עם 950 עובדים.

במקביל, ההנהלה, המבקשת לחסוך בעלויות והיות ומשרת המנהלים גבוהות יחסית ומנסה להקטין את הוועד וחבריו בכל דרך אפשרית, פיתחה מסלול עוקף פנים ארגוני: מינוי "פקידים עם סמכויות", כלומר מצב שבו מוצע לפקידים ששייכים לוועד הפקידים הראשי בבנק (הוועד הגדול עם מעל ל־1,500 עובדים) להפוך למעין מנהלים. עד כה, לפי הערכות, כמה עשרות אחדות "פקידים עם סמכויות" נכנסו למשרות ניהוליות. אלא שאם מנהל שחבר בוועד המנהלים ומורשי החתימה לא יכול להפוך לטלר בבנק בהחלטה פשוטה, הפקידים עם הסמכויות ניתנים לניוד קל הרבה יותר.

בכך, ההנהלה חוסכת משכורות של מנהלים, ובנוסף עוקפת בפועל הסכמים קיבוציים מסורתיים - מה שעלול להכניס אותה למסלול התנגשות מול ההסתדרות.

ההתערערות ביחסי העבודה בבינלאומי מתרחשת גם באגף אחר: בימים אלה החל סכסוך עבודה בוועד עובדי מתף, העוסקים בתחומי הטכנולוגיה בבנק. בתחילת השבוע פתח הוועד בצעדים ארגוניים ראשוניים, לאחר שהמשא ומתן להסכם קיבוצי חדש הגיע למבוי סתום. לטענת הוועד, אחת המחלוקות המרכזיות נוגעת לדרישת ההנהלה לשנות את מתכונת העבודה מרחוק ולהרחיב את העבודה מהסניפים, אף שלדבריו הוצעו חלופות שנדחו.

דוחקים לפרישה

בשיחה עם גלובס, מספר גורם בבנק על זימונים לפגישות שבהן מודיעים למנהלים בדרגי ביניים ולמורשי חתימה על הכוונה לניידם לתפקיד אחר, ובחלק מהמקרים למקומות עבודה מרוחקים. אותו גורם ראה בכך צעד שנועד לדחוק אותו לפרישה מוקדמת - ללא שימוע נדרש, משום שלכאורה ייזום אותה בעצמו.

בתוך כך, מנהלים בבנק מדברים על עומסי עבודה ועל פגיעה בשירות, שנוצרו בין היתר בשל צמצום המשרות. מנהלים בבינלאומי מוצאים את עצמם מבצעים עבודות של פקידים, אך אינם רוצים להיתפס ככאלה. כך מצא עצמו מנהל של סניף גדול עונה לטלפונים כמו "נציג טלמרקטינג" מתחיל - ובעילום שם, כדי שהלקוחות לא ידעו שדיברו עם המנהל ולא עם עובד זוטר.

בונוסים לצמרת

המהלך מגיע ברקע הנתונים שהציג הבינלאומי: הבנק רשם רווחים עצומים, בין היתר הודות לפעילות המנהלים ומורשי החתימה. הבינלאומי רשם תשואה על ההון של 13.2% ברבעון הראשון ורווח נקי של 480 מיליון שקל. לבנק הון עצמי של 14.5 מיליארד שקל. נכסי הלקוחות שלו צמחו ב־25% ברבעון הראשון ל־1.2 טריליון שקל ומדובר בבנק המוביל במערכת בתחום שוק ההון.

יש לציין כי על רקע התוצאות הכספיות החזקות של הבינלאומי בשנים 2024 ו־2025, הוגדלה משמעותית תקרת השכר של חברי הנהלת הבנק, שאושרה באסיפה הכללית סמוך לתחילת מבצע שאגת הארי. תקרת המענק השנתי לחברי ההנהלה הבכירים הוגדלה בסכום של יותר מ־1.1 מיליון שקל, ואותם מנהלים קיבלו כ־5 משכורות מענק בגין שנת 2025 - 4 משכורות בכסף ועוד משכורת כמענק הוני.

בין ההנהלה לחברי ועד המנהלים ומורשי החתימה, שנמצאים בדרגת ביניים אחת מתחתיה, יש תהום של ממש. הראשונים הם אלה שיצאו למסע התייעלות שמנסה להצר ולצמצם את פעילות האחרונים. המנהלים ומורשי החתימה זכו לכתף קרה מהנהלת הבנק גם בעניין הבונוסים. ההנהלה של הבינלאומי סירבה לקיים איתם משא ומתן על הבונוס לשנים 2024 ו־2025, בניגוד למקובל במערכת הבנקאית. למנהלים ולמורשי החתימה חולק מענק בסכום נמוך מאוד, אך המידע והנתונים לגביו לא נחלקו עם הוועד.

לא רק בבינלאומי

המצב בבינלאומי מגיע על רקע סכסוך מתמשך זה כמעט שנה בבנק הפועלים: סכסוך עבודה הוכרז שם בספטמבר, ובמאי אף הושבת הבנק ליום שלם ערב פרסום דוחות הרבעון הראשון. הפועלים מקדם תוכנית פרישה מרצון של 770 עובדים עד סוף 2028, בעלות של כ־600 מיליון שקל, והוועד בראשותו של רוני גורפינקל מנהל מאבק ממושך מול ההנהלה בראשות המנכ"ל ידין ענתבי.

המאבק הגיע בפברואר גם לפנייה תקדימית, יחד עם ההסתדרות, לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בטענה שההנהלה כופה על המנהלים "מכסות" לסימון 5% מהעובדים ככאלה הנדרשים לשיפור. עד כה לא ידוע על הבנות שהושגו בהפועלים.

גם בקבוצת דיסקונט היחסים מתוחים. בשבוע שעבר הודיע הבנק כי דירקטוריון דיסקונט הסמיך את ההנהלה, בראשות המנכ"ל אבי לוי, לבחון את מיזוג בנק מרכנתיל - שבו מחזיקה הקבוצה - לתוך דיסקונט. בתגובה שיגר יו"ר ועד עובדי מרכנתיל, עו"ד אלכס גרינשפן, מכתב ליו"ר דיסקונט דני ימין ולמנכ"ל לוי, שבו כתב כי קיבל את הפרסומים "בתדהמה, בזעם ובשאט נפש", והודיע כי הוועד יפעל מול ההסתדרות להכרזה על סכסוך עבודה.

תגובות

מהבנק הבינלאומי נמסר בתגובה: "ההנהלה נוהגת בהתנהלות שקולה, תוך דאגה לעובדים, כאשר עלות השכר הממוצע בקבוצת הבינלאומי הוא מהגבוהות במערכת הבנקאית".

לגבי תוכנית הפרישה של המנהלים ומורשי החתימה אומרים בבנק כי "התוכנית עדיין פתוחה ועדיין אין מספרים סופיים. מדובר בתוכנית פרישה מרצון עם תנאים טובים מאוד שזוכה להיענות נאה".

עוד מסרו מהבנק כי אינם מכירים את הטענה לגבי המנהל שנאלץ לענות כמו עובד זוטר לטלפון: "הבנק עובד לפי 'מדד פעולה' (מודד את היקפי העבודה) כמו תמיד. כל העובדים, מנהלים ופקידים, מדברים עם הלקוחות ומעניקים להם שירות".

בעניין עובדי מתף נמסר כי "ההסתדרות לא אישרה לוועד את הצעדים כנדרש. אנו מקיימים מו"מ עם הועד בשיתוף ההסתדרות ואנו רואים בחומרה שלמרות שהמו"מ לא מוצה, הוועד בוחר לאיים במהלכים שעלולים לפגוע בבנק ולא אושרו על ידי ההסתדרות (שהיא צד למו"מ) כנדרש".

מוועד ארגון המנהלים ומורשי החתימה של הבינלאומי נמסר: "בימים אלה מתקיים מו"מ בין הוועד להנהלת הבנק, בהשתתפות נציגי ההסתדרות, וזאת בעקבות צעדים חד־צדדיים שנוקטת ההנהלה, הפוגעים בזכויות המנהלים ומורשי החתימה.

"ההנהלה מסרבת להעביר לוועד נתונים מהותיים הנדרשים לצורך ניהול משא ומתן ענייני, להסדיר הפרות משמעותיות של ההסכמים הקיבוציים ולחתום על הסכם בעניין תוכנית הפרישה המוקדמת והשלכותיה. ככל שהסוגיות לא יוסדרו בזמן הקרוב, נשקול פנייה לבית הדין לעבודה, במטרה לשמור על זכויותיהם של חברי ארגון המנהלים ומורשי החתימה".