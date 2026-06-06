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וול סטריט

למעלה מטריליון דולר נמחקו והסערה בדרך לבורסה בתל אביב

מניות השבבים מחקו ביום שישי מעל טריליון דולר, במה שהפך לירידה החדה ביותר של הסקטור מאז מרץ 2020 • מה עומד מאחורי הירידות ואיך יושפעו המניות הדואליות בתל אביב

שירות גלובס 16:39
ירידות בוול סטריט / אילוסטרציה: Shutterstock
ירידות בוול סטריט / אילוסטרציה: Shutterstock

יום שישי היה אחד הימים הסוערים והקשים ביותר שחווה סקטור השבבים בוול סטריט מזה זמן רב.

מדד השבבים של פילדלפיה, ה-SOX, חטף אתמול את אחת המכות הקשות בתולדותיו כשצנח בכ-10%. מדובר בנפילה היומית החדה ביותר של המדד מאז ימי פרוץ מגפת הקורונה במרץ 2020. ביום בודד אחד נמחק מהמדד שווי שוק של מעל טריליון דולר. הנתון שממחיש יותר מכל את הפאניקה הרוחבית הוא שכל 30 המניות המרכיבות אותו ננעלו באדום.

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מה שהצית את הירידות היא האכזבה מדוחות ברודקום - אחת השחקניות הגדולות בתחום שבבי ה-AI והתקשורת. למרות שהמספרים עצמם היו חזקים, החברה לא העלתה את תחזית המכירות שלה להמשך השנה. בשוק שמתומחר לפי ציפיות לצמיחה פנומנלית, תחזית שהיא ״רק בסדר" התפרשה כאכזבה קשה, ועוררה חששות כבדים שהתנופה של תחום ה-AI מתחילה להאט.

לכך התווסף דוח התעסוקה לחודש מאי שהפתיע לטובה. אבל באופן אבסורדי דווקא ההצלחה גררה גל של פסימיות בקרב המשקיעים שהבינו שהם הולכים ומתרחקים מתוואי אגרסיבי של הורדות ריבית.

הירידות החדות פגעו בצורה רוחבית בכל מניות הסקטור, כאשר מניית מארוול טכנולוג'י ספגה את המכה הקשה ביותר וצנחה ב-16.7%, בעיקר בשל מימושי רווחים אגרסיביים לאחר הראלי המרשים שלה מתחילת השנה. מניית מיקרון איבדה13% מערכה; מניות אינטל ו-AMD רשמו שתיהן נפילה זהה של11%. מניית ברודקום איבדה 7% ואנבידיה איבדה 6.2%.

המפולת יוצרת לחץ כבד גם על המניות הדואליות המובילות שיחזרו למסחר ביום שני בתל אביב עם פערי ארביטראז' שליליים עמוקים, מה שצפוי להעיב בצורה משמעותית על פתיחת שבוע המסחר כולו.

כך למשל, טאואר צפויה לחזור עם פער שלילי של 8.33% נובה עם פער של 7.15% וקמטק עם פער שלילי של 6.4%. מניות שנפגעו פחות הן טבע ואלביט שאינן משתייכות לסקטור.

בסך הכל צפויים פערי הארביטראז' השליליים לגרוע 1.5% ממדד ת״א 35.