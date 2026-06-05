חדשות טובות הן חדשות רעות: מה עומד מאחורי המפולת בוול סטריט?

זה היה חודש טוב עבור שוק התעסוקה האמריקאי, אבל זה ממש לא מה שהמשקיעים רצו לשמוע.

דוח התעסוקה שפורסם ביום שישי אחר הצהריים לימד על תוספת של 172 אלף משרות בחודש מאי, הרבה מעבר לצפי, כאשר שיעור האבטלה נותר ללא שינוי ברמה של 4.3%. זהו סימן חיובי עבור הכלכלה האמריקאית, המצביע על כך שהמעסיקים לא נרתעים מסביבת האינפלציה הגבוהה ומהאי-ודאות המתמשכת סביב מלחמת ארה"ב-איראן.

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אך עבור השווקים, דוח תעסוקה "לוהט" פירושו דבר אחד בלבד: תגידו שלום להורדות הריבית. המשקיעים ממתינים כבר חודשים לריביות נמוכות יותר, אך ישנם שני דברים העומדים בדרכו של הפדרל ריזרב בבואו להקל את המדיניות המוניטרית: אינפלציה גבוהה, ושוק עבודה חזק.

בצד של האינפלציה, בשווקים כבר יודעים שלבנק המרכזי יש פחות מרחב תמרון לקראת הפחתת ריבית מכפי שהיה לו לפני פרוץ מלחמת ארה"ב-איראן. קצב האינפלציה הואץ באפריל לרמתו החמה ביותר מזה כשלש שנים, בעיקר בשל הזינוק האחרון במחירי האנרגיה.

אך כעת, נראה שגם נתוני שוק התעסוקה פועלים לרעת הורדת הריבית. אם שוק התעסוקה היה נקלע לקשיים, ייתכן שהיה נימוק חזק יותר עבור הפד לחתוך את הריבית כדי לתמרץ את הצמיחה הכלכלית.

כעת, הסיכויים שהפד יפחית את הריבית בכלל עד סוף השנה התכווצו ל-1.1%, כך על פי כלי ה-CME FedWatch. זאת לעומת סיכוי של 70.7% להעלאת ריבית, מה שנחשב לתרחיש הגרוע ביותר עבור שוק המניות.

"כל תקווה להורדת ריבית מצד הפד חוסלה למעשה עם דוח התעסוקה החזק של הבוקר", כתב רון טמפל, אסטרטג השווקים הראשי של Lazard, בסקירה שעיקריה פורסמו בBusiness Insider. "בעוד שאני עדיין רואה בהעלאת ריבית תרחיש בלתי סביר, הנימוקים לטובת הקלה מוניטרית איבדו תוקף״.

בנק אוף אמריקה טענו בדומה כי העלאת ריבית היא עדיין לא עובדה מוגמרת בשווקים, למרות שהורדות ריבית ירדו ככל הנראה מהפרק עבור שנת 2026. "הפד לא יוכל לחתוך את הריבית כאשר האינפלציה כה גבוהה, אך אם היא תישאר תחת שליטה - במיוחד בהתחשב בשיבושים במצר הורמוז - אז הם גם לא יחושו לחץ להעלות את הריבית", נכתב שם.

לדברי אנשול שארמה, מנהל ההשקעות הראשי ב-Savvy Wealth ״מדובר במעט מימוש רווחים. נרטיב הבינה המלאכותית עדיין נותר בעינו, אך אני כן חושב שהציפיות הפכו לגבוהות יותר מכפי שהעריכו, ואני סבור שגם חדשות טובות יחסית יכולות בסופו של דבר לאכזב כאשר הן אינן מגיעות לרף הגבוה של הציפיות".

לדבריו, "המצב הולך להפוך את העבודה של הפד למעט קשה יותר בכל הנוגע למסלול קדימה… נתוני השכר של מרץ ואפריל עודכנו גם הם כלפי מעלה, וזה מעניק משקל נוסף או תמיכה רבה יותר לתפיסה לפיה שוק העבודה חזק מכפי שעולה מהכותרות".