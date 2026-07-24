יפן חווה גל חום חריג, הכולל ימים רבים שבהם הטמפרטורות חוצות את ה-40 מעלות צלזיוס. בעקבות החום הכבד, המדינה אף רשמה את ה-"קוקושובי" (kokushobi) הרשמי הראשון שלה - מונח חדש ביפנית לתיאור ימים עם טמפרטורה חריגה בגובהה.

לחברה אחת ביפן יש פתרון יצירתי לחום החריג: "מקרר אנושי". התא הזה, שנקרא Do Hiemon Box, מיועד לאדם אחד ונראה כמו מקרר ענקי, אך הוא תוכנן לקרר דבר אחד בלבד - את גוף האדם.

התא פותח על ידי יצרנית המקררים ומכונות הממכר האוטומטיות היפנית SDRS, ונמכר על ידי ספקית הציוד התעשייתי Trusco Nakayama. ההשראה ליצירתו הגיעה ממכונות לקירור משקאות, הנפוצות בכל רחבי יפן.

מחיר הדגם הבסיסי עומד על 1.5 מיליון ין (כ-9 אלפים דולר). המוצר מיועד בעיקר לעסקים ולארגונים ולא למשתמשים פרטיים, אך אם הטמפרטורות בקיץ ביפן ימשיכו לעלות, ייתכן שבקרוב נראה את המקרר האנושי הופך לחלק מוכר בנוף במרחבים הציבוריים - ואולי יום אחד הוא יהיה נפוץ בדיוק כמו מכונת ממכר יפנית.

איך זה עובד?

ה-Do Hiemon Box שומר על טמפרטורה פנימית של 15 מעלות צלזיוס, כך שנעים וקריר בתוכו כבר ברגע שנכנסים. בתוך המקרר קיים כיסא מובנה, וכשיושבים עליו, נפלט אוויר בכ-5 מעלות לעבר הראש, הצוואר, הכתפיים והגב.

בחברה מציינים כי המשתמשים יכולים להרגיש קרירות באופן ניכר בתוך כחמש דקות, ושהייה של כ-10 דקות בפנים עשויה לסייע בהקלת תסמינים של תשישות חום על ידי הורדה מהירה של טמפרטורת הגוף.

פתרון זה יעיל במיוחד עבור אנשים העובדים בסביבות חמות כמו אתרי בנייה, מפעלים, מחסנים ומקומי אירועים תחת כיפת השמיים.

התא מציע שלוש הגדרות של עוצמת אוורור וקירור, נכבה באופן אוטומטי לאחר 20 דקות כדי למנוע קירור יתר, וצורך בערך מחצית מכמות החשמל שצורך מזגן נייד טיפוסי. הוא אינו דורש עבודות התקנה, ניתן לשימוש הן במבנים והן בחוץ, ומורכב על גלגלים כך שניתן להזיז אותו בקלות לכל מקום שצריך.

החום הכבד גובה מחיר בנפש ביפן: ביום שני נמצא גבר מת ברחוב במחוז ניאיגטה, וגבר נוסף נפטר בקנאגאווה - שניהם ככל הנראה בגלל מכת חום. בנוסף, ב-15 ביולי בלבד, 8 בני אדם פונו לבית החולים בטוקיו עקב מכת חום.