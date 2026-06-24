המרוץ לתפקיד המנהל של ענקית הציוד הביטחוני אנדוריל (Anduril) בישראל מתחמם - ולבורסת השמות מצטרף האלוף במיל' אמיר אבולעפיה, לשעבר ראש אג"ת.

בתחילת השבוע נחשף בגלובס גם שמו של מפקד חיל האויר האלוף במיל' עמיקם נורקין, כיום שותף בקרן ההון סיכון אייס (Ace). השניים, ושמו של אלוף נוסף בצבא שזהותו טרם נחשפה, צפויים לפגוש בשבוע הבא את מייסד אנדוריל לאקי פאלמר והמנכ"ל בריאן שימפף לראיון שעשוי להכריע את זהותו של מי שינהל את פעילות חד הקרן האמריקאי בישראל. פאלמר ושימפף צפויים להגיע לישראל לביקור בן 48 שעות ובו יפגשו בכירים במפא"ת, במשרד הביטחון, וכמה מראשי חברות הציוד הביטחוני הגדולות.

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לעת עתה תוכניותיה של אנדוריל בישראל מסתכמות בכוונה למכור למערכת הביטחון המקומית ובכוונתה אף לחתום על עסקה גדולה עם אחת מענקיות הביטחון הישראליות במטרה לשלב את מוצריה במוצרים של חברות שנמכרים בלאו הכי בשוק המקומי. ככלל, האסטרטגיה הבינלאומית של אנדוריל מבוססת על שיתופי פעולה עם חברות ביטחוניות מקומיות, לצורך התאמה מהירה לשווקים חדשים. השותפות הזו כוללת עבודה עם חברות גדולות וקטנות כאחת, מתחומי פעילות מגוונים. כך, למשל, אנדוריל מקיימת שותפות אסטרטגית עם הענקית הגרמנית ריינמטאל, עבור הרחבת הפעילות באירופה כולה. למרות השערות שהועלו בנושא, ההערכה היא כי החברה לא מתכוונת לפתוח בישראל פעילות מחקר ופיתוח, תחום שהיא משמרת ברובו בגבולות ארה"ב.

אם הבחירה בנורקין סימנה את חיל האוויר כיעד של אנדוריל בישראל, הרי שמועמדותו של אבולעפיה, איש צבא היבשה, מעידה על כיוון אחר. אבולעפיה צמח בחטיבת הנח"ל, עד שמונה למפקד החטיבה. הוא שימש כמפקד כמפקדת כוחות האוויר המיוחדים, כמפקד של חטיבות מרחביות, אוגדות ועוצבות מילואים, ובטרם שחרורו שימש כראש אגף תכנון (אג"ת). לאחר שחרורו ב- 2020, מונה על ידי הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי לראש ועדת החקירה לבחינת אסון צור הראשון, ולאחר מכן לראש מנהלה מיוחדת לחקר התנהלות השב"כ במהלך טבח ה- 7.10. בנוסף, שימש כמנכ"ל חברת הנדל"ן דונה.

מתכננת לצאת לסבב גיוס

אנדוריל הוקמה כחברה המפתחת מערכת שליטה ובקרה לגבולות ארה"ב-מקסיקו ובהמשך התרחבה לכלל מוצרי הביטחון - בכלל זה רחפנים, מיירטים, טילי שיוט, כטב"מים ואפילו מטוסי קרב. אחרי ההנפקה המוצלחת של ספייס אקס, גם אנדוריל מתכננת לצאת לגיוס מהציבור - והתרחבות בינלאומית משרתת אותה אגב כך. אחרי שקיבלה תג מחיר של 61 מיליארד דולר - בחברה בונים על הנפקה לפי שווי של מאות מיליארדים, אם לא יותר מכך.

אנודריל טרם רכשה חברה גדולה מחוץ לארה"ב - מלבד סטארט-אפ בתחום מחשוב הקצה ותקשורת טקטית באירלנד. הרוב המוחלט של רכישותיה נעשו בארה"ב, בסכומים שמעולם לא פורסמו: פאלמר רכש חברה בתחום המודיעין הלוויני; יצרנית מכ"ם; חברת רחפנים וכלי טיס אוטונומיים; יצרנית כלי שיט בלתי מאוישים (כשב"מים); חיישני אינפרה אדום ויצרנית מנועי רקטות ודלק מוצק.

רשימת המשקיעים בחברה ארוכה וכוללת מעל ל- 200 קרנות הון סיכון ומשקיעים פרטיים, המרכזיים שבהם : אנדריסן הורוביץ, אחת מבעלות המניות המרכזיות בוויז לשעבר, ג'נרל קטליסט ו-Altimeter.

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