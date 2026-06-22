מייסד החברה הביטחונית אנדוריל, פאלמר לאקי, מעוניין לגייס את מפקד חיל האוויר לשעבר, וכיום שותף־מנהל של קרן ההשקעות Ace Capital Partners, אלוף (מיל') עמיקם נורקין, בתור מנהל פעילות אנדוריל בישראל - כך נודע לראשונה לגלובס.

למעשה, היעד של אנדוריל הוא להשתמש במודל הפעילות בישראל של חברות אמריקאיות ענקיות, כמו לוקהיד מרטין ובואינג, וליצור פעילות דומה.

● מפקד 8200 לשעבר הקים סטארט-אפ חדש, ובונה על חוזים ממשלתיים

● ביקור מייסד ענקית הביטחון מארה"ב שכמעט הוביל לרכישת קלע הישראלית

ההבדל הוא, שהשאיפות של אנדוריל בישראל נראות נרחבות מאלו של הענקיות האמריקאיות, שרק משלבות את החברות הישראליות בשרשראות הייצור.

בחברה האמריקאית מעוניינים כי מעבר להיבטי המחקר והפיתוח, יוקם מפעל אנדוריל של ממש בישראל.

תהליכי רכישת קרקע טרם החלו, אבל היעדים המשמעותיים משקפים את המסקנות של לאקי מרצף פגישות שקיים בישראל טרם פרוץ מבצע שאגת הארי, עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם, היועכ"ל וראש אגף התקציבים במשרד הביטחון תא"ל ניר וויינגולד, ובכירים נוספים.

אנדוריל תחום עיסוק: חברה ביטחונית שעוסקת בתחומים מגוונים, ובעיקרם מערכות בלתי מאוישות ואוטונומיות, בינה מלאכותית ומיירטים

היסטוריה: את החברה ייסד ב־2017 פאלמר לאקי עם עוד ארבעה אנשים, לאחר ששלוש שנים קודם לכן מכר את חברת משקפי המציאות המדומה Oculus לפייסבוק תמורת 2 מיליארד דולר

נתונים: החברה שברה במאי שיא עולמי, כשהשלימה סבב גיוס של 5 מיליארד דולר, שמשקף לה שווי של 61 מיליארד דולר

התעניין ברכישת הסטארט-אפ קלע

הכניסה לארץ של החברה הביטחונית החמה בעולם צפויה לתת דחיפה משמעותית לשוק התעשיות הביטחוניות הישראלי, השוקק ממילא. כפי שכבר נחשף בגלובס, לאקי התעניין בביקורו האחרון בישראל ברכישת הסטארט־אפ הביטחוני הישראלי קלע, אך מייסדיו סירבו לאפשרות של מכירה בעת הנוכחית. בדירוג הסטארט־אפים המבטיחים של גלובס לשנת 2026, שפורסם בשבוע שעבר, דורגה קלע בת השנתיים במקום הרביעי.

ככלל, האסטרטגיה הבינלאומית של אנדוריל מבוססת על שיתופי פעולה עם חברות ביטחוניות מקומיות, לצורך התאמה מהירה לשווקים חדשים. השותפות הזו כוללת עבודה עם חברות גדולות וקטנות כאחת, מתחומי פעילות מגוונים. כך, למשל, אנדוריל מקיימת שותפות אסטרטגית עם הענקית הגרמנית ריינמטאל, עבור הרחבת הפעילות באירופה כולה.

השותפות הזו עוסקת בשני רבדים מרכזיים: טילי שיוט מסדרת ברקודה ומטוסים בלתי מאוישים מדגם פיורי. ברקודה היא סדרת טילים שאנדוריל הצהירה מרגע השקתם, כי יהיו זולים בכ־30% ממחיר השוק. הסדרה כוללת שלושה טילים: ברקודה־100, הקטן ביותר, מיועד לטווח של כ־157 ק"מ, ונושא ראש נפץ במשקל כ־15 ק"ג. ניתן לשגר אותו מפלטפורמה קרקעית, או מפלטפורמה אווירית.

ברקודה־250, הגרסה הבינונית, מיועד למטרות במרחק כ־370 ק"מ, ומסוגל לשאת ראש נפץ במשקל כ־45 ק"ג. גם גרסה זו מיועדת לפלטפורמות אוויריות וקרקעיות. והשלישית, הגרסה הגדולה ביותר, ברקודה־500, מיועדת לשיגור מהאוויר בלבד. היא נושאת ראש קרב במשקל יותר מ־45 ק"ג ומיועדת לטווח של כ־926 ק"מ.

בה בעת, פיורי הוא מטוס בלתי מאויש שמפתחת אנדוריל, ומחירו צפוי לעמוד על כ־30-25 מיליון דולר - משמעותית פחות ממטוס F-35. המטוס מהדור החמישי, בגרסתו שבשירות חיל האוויר הישראלי, למשל, עולה כ-80 מיליון דולר - לעומת גרסאות אחרות שמתומחרות בכ־100 מיליון דולר, ואף יותר מכך.

בוושינגטון מתכננים כי המל"ט החמקני, שמהירותו 0.95 מאך (כ־1,160 קמ"ש), גודלו כמחצית מ־F-16 והוא מיועד להיות בעל יכולות אוטונומיה חריגות, יהפוך למבצעי בשורות חיל האוויר האמריקאי עד 2029.

כניסה אפשרית של נורקין לפעילות אנדוריל בישראל עשויה לשקף רצון של לאקי למכור חימושים אוויריים וכלי טיס לישראל. ברמת המכירות, ישראל עצמה היא שוק קטן - אפילו זניח ביחס לסכומי הענק שצומחים במקומות אחרים.

עם זאת, תו "הוכח בשדה הקרב" (Combat Proven) שבו ישראל משתמשת באמצעים צבאיים בשדה הקרב, ולא רק במעבדות או בשדות ניסויים כמו כמעט בכל העולם, קורץ לכל חברה ביטחונית שרוצה לשפר את מכירותיה.

מדינה שבה אנדוריל כבר פתחה שלוחה מקומית והשת"פים האסטרטגיים שלה בה מגוונים, היא קוריאה הדרומית. החברה האמריקאית הגיעה בסיאול למיזם משותף עם חברת התעופה הלאומית "קוריאה אייר", לפיתוח מערכות הגנה אוטונומיות וכלי טיס משותפים.

התווך האווירי הוא רק אחד מבין רבים שבו עובדת אנדוריל. עבור התווך הימי, בין אם על פני המים ובין אם בעומק, החברה האמריקאית שילבה זרועות עם מספנות יונדאי לפיתוח כשב"מים (כלי שיט בלתי מאוישים) וכצב"מים (כלים צוללים בלתי מאוישים).

להיכנס בסערה ובמחירים נמוכים: אסטרטגיית הפעולה של אנדוריל ● שותפויות מקומיות: שילוב כוחות עם חברות ביטחוניות מקומיות כדי לחדור לשווקים חדשים במהירות

● פריסה גלובלית: הקמת שלוחות ונציגויות במדינות בעלות פוטנציאל גבוה למו"פ ולמכירות

● מוצרים מוזלים: פיתוח מערכות אוטונומיות וכלים בלתי מאוישים מתקדמים וזולים משל המתחרים זיהוי שווקים עם תקציבי ביטחון צומחים והתאמת פעילות החברה לצורכיהם הייחודיים

חברה בת באוסטרליה ונציגות ביפן

עבור הזירה הצומחת של אסיה־פסיפיק פתחה אנדוריל את החברה הבת "אנדוריל אוסטרליה" כבר במרץ 2022, אבל ניכר כי במטה החברה בקליפורניה בוחנים היטב מהם השווקים הצומחים בעולם.

דבר זה הומחש בדצמבר האחרון עם פתיחת נציגות בטוקיו בעקבות תקציבי הביטחון היפניים הצומחים. אלו כבר הביאו לעסקת ענק בסך 1.2 מיליארד דולר למכירת הצוללת הבלתי מאוישת "גוסט שארק", שמיוצרת בשיתוף האוסטרלים.

ישנן תוכניות מתוחכמות אף יותר: אנדוריל נקשרה לפני כשנה בהסכם משולש עם סינגפור וחברת Shield AI האמריקאית, שעוסקת במערכות בינה מלאכותית אוטונומיות, לפיתוח משותף בעולמות הבינה המלאכותית. במסגרת המיזם, הסינגפורים בחרו לשלב את סוכנות המדעים והטכנולוגיות הביטחוניות (DSTA), ואת חיל האוויר המקומי.

כטב''מ מתאבד מדגם אלטיוס 700M של אנדוריל / צילום: ערוץ היוטיוב הרשמי Anduril Industries

פיתוח מטוס לשימושים מסחריים עבור אבו דאבי

שלוחת אנדוריל בישראל לא תהיה דריסת הרגל המשמעותית הראשונה של החברה האמריקאית במזרח התיכון. אנדוריל נקשרה בדצמבר 2024 עם חברה אמריקאית אחרת, ארצ'ר, לפיתוח מטוס VTOL (המראה ונחיתה אנכית) היברידי, שישרת את אבו דאבי בתחומים המסחריים.

בסיכומו של דבר, גיוסי הענק של אנדוריל - בהיקפים חסרי תקדים - משקפים את האמון בעתיד החברה. אנדוריל, שהוקמה ב־2017, עוסקת בין השאר בפיתוח מערכות נשק אוטונומיות, כלי טיס, טילים ומערכות AI.

במאי שברה החברה עוד שיא עולמי בדיפנס־טק, כשהשלימה סבב גיוס של 5 מיליארד דולר, שמשקף לה שווי של 61 מיליארד דולר.

לצורך ההשוואה, הגיוס הקודם של אנדוריל, ביוני אשתקד, שיקף לה שווי של מעט יותר מ־30 מיליארד דולר. הגיוס שהושלם השנה הוא הגדול ביותר בתחום ב-2026. עם השמות הבולטים בגיוסי אנדוריל נמנה בין היתר ג'וש קושנר, אחיו של ג'ארד - חתנו ומקורבו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. חברת Thrive Capital של ג'וש קושנר, יחד עם קרן ההון סיכון הבולטת אנדריסן הורוביץ, הובילו את הסבב, שכמעט הכפיל את שווי החברה והביא אותה לרמה הנוכחית.

מנכ"ל החברה, בריאן שימפף, סיפר כי אנדוריל הכפילה את הכנסותיה ל־2.2 מיליארד דולר ב־2025, כמעט הכפילה את כוח האדם - והעבירה יותר מערכות משלב הפיתוח לייצור מאשר אי פעם.

תגובת אלוף (מיל') עמיקם נורקין לא נמסרה עד לסגירת הגיליון.