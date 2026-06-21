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תעשיות ביטחוניות

מה מחפש ילד הפלא של תעשיית הביטחון בישראל?

לגלובס נודע, כי אנדוריל, הסטארט-אפ הבולט ביותר בתחום הביטחון בארה"ב, מבצע בימים אלה ראיונות עם מספר בכירים בישראל להקמת פעילות מקומית שתעסוק במכירות למערכת הביטחון הישראלית ובמו"פ עבור מוצריה הגלובליים

אסף גלעד 17:09
פאלמר לאקי / צילום: ap, Niall Carson
פאלמר לאקי / צילום: ap, Niall Carson

אנדוריל (Anduril), הסטארט-אפ הבולט ביותר בתחום הביטחון בארה"ב, חברה שגייסה 12 מיליארד דולר לפי שווי של 61 מיליארד דולר, מבצע בימים אלה ראיונות עם מספר בכירים בישראל להקמת פעילות מקומית שתעסוק במכירות למערכת הביטחון הישראלית ובמו"פ עבור מוצריה הגלובליים, כך נודע לגלובס. בשלב זה פועלת החברה האמריקאית בניהולו של היזם הסדרתי פאלמר לאקי בזהירות, והיא מבצעת מחקר שוק ובודקת דרכים שונות להקמת הפעילות - האם לעשות זאת באמצעות רכישות או באופן אורגני.

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