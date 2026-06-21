תא"ל (במיל') יוסי שריאל, מי שעמד בראשות 8200 בזמן טבח 7 באוקטובר, הקים בתחילת השנה חברה חדשה בשם עלמא לאבס (Alma Labs) - כך נודע לגלובס. החברה התאגדה ב־3 בפברואר 2026, בתקופה שבה החל שריאל את המעבר לחיים האזרחיים לאחר שעזב את הצבא בתקופה לפני קצת יותר משנה. זאת, לאחר כשלושה עשורים. עד כה, פעילותה של החברה נותרה הרחק מאור הזרקורים. לפי מסמכי רשם החברות, עלמא לאבס נמצאת בשליטת שריאל ושותפו אורי דוד אלטר; השניים מחזיקים כל אחד ב־48.2% ממניות החברה ומכהנים כדירקטורים. יתרת המניות מוחזקת בידי מספר בעלי מניות נוספים בנתחים קטנים יותר. לפי גורמים המעורים בפרטים, עלמא לאבס כבר מקיימת מגעים עם גורמי ממשל שונים, ואף עשויה להפוך בעתיד לספקית שירותים בלעדית עבור הממשלה בתחומי פעילותה.

● מה מחפש ילד הפלא של תעשיית הביטחון בישראל?

● משווי שיא של 513 מיליון דולר: לאן נעלמה החברה המבטיחה של היזם המפורסם

הקמת החברה החדשה מעניינת במיוחד על רקע החשיפה בגלובס מפברואר, שלפיה שריאל הצטרף כחבר הנהלה בדקארט (Decart AI) - אחת מחברות הבינה המלאכותית הבולטות בישראל. באותה כתבה תואר המהלך כתפקידו הראשון של שריאל במגזר העסקי לאחר השנים בצה"ל, שבמהלכן מילא שורה של תפקידי פיקוד ומודיעין בכירים והגיע לתפקיד מפקד 8200, שבו כיהן גם במהלך 7 באוקטובר.

אלא שבחינת ציר הזמנים מגלה כי עלמא לאבס הוקמה עוד לפני שהצטרפותו לדקארט נחשפה לציבור. בעוד שהחברה החדשה נרשמה בתחילת פברואר, דבר מינויו לדקארט פורסם רק בהמשך אותו חודש, כאשר ההצטרפות בפועל התרחשה ככל הנראה כבר בתחילת השנה הנוכחית.

עלמא לבס מייסדים: יוסי שריאל, דוד אלטר

תחום עיסוק: פיתוח פלטפורמות בתחום הבינה המלאכותית (AI) בדגש על חינוך והנגשת ידע לילדים וצעירים

עוד משהו: בכירה מדקארט מחזיקה בכ־250 אלף מניות, המהוות כ־2.5% מהון המניות של החברה. לצידה בעלי מניות נוספים בנתחים קטנים

מגעים עם הממשלה

שריאל סיים את תפקידו כמפקד 8200 במרץ 2025 ושוחרר בהמשך משירות מילואים על ידי הרמטכ"ל אייל זמיר, כחלק מלקיחת האחריות הפיקודית על אירועי 7 באוקטובר. מאז פרישתו, החל להשתלב בתעשיית הטכנולוגיה וה־AI - תחום שבו פועלים כיום לא מעט בכירים לשעבר ממערכת הביטחון ומקהילת המודיעין.

אתר האינטרנט של החברה, שעלה לאחרונה לאוויר, מספק הצצה ראשונה לפעילותה. הוא חושף פלטפורמת למידה המנגישה לימודי בינה מלאכותית לחטיבות ביניים. המערכת מציעה לתלמידים כלים ליצירה ופתרון בעיות, לצד הכשרה וליווי פדגוגי למורים ולמוסדות חינוך. בחברה מתארים את המוצר כ"חוויית למידה לעידן ה־AI" שנועדה לאפשר לתלמידים לא רק להשתמש בכלי בינה מלאכותית אלא גם ליצור באמצעותם, לפתור בעיות ולפתח מיומנויות.

שריאל לא לבד: בכירי עולם הביטחון שנכנסו לתעשיית הטק בשנים האחרונות הפכו תעשיות הסייבר והטכנולוגיות הביטחוניות (Defense-Tech) ליעד מרכזי עבור בכירים לשעבר במערכת הביטחון ובקהילת המודיעין, ובהם מפקד 8200 לשעבר, יוסי שריאל. בין הדוגמאות הבולטות: אהוד שניאורסון, שייסד את חברת הסייבר פאראגון (Paragon) יחד עם יוצאי יחידה נוספים ובהשתתפות אהוד ברק כמשקיע ויו"ר; האלוף (במיל') עמיקם נורקין, שהקים עם תא"ל (במיל') שמעון צנציפר את חברת הייעוץ Aerospace Spirit המתמקדת בביטחון, חלל ותעופה; והרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי, ששימש כיו"ר חברת Windward, העוסקת בניתוח נתונים ומודיעין ימי מבוסס AI. אף שהמעבר של בכירי מערכת הביטחון להייטק אינו תופעה חדשה, בשנים האחרונות חל בו שינוי כיוון משמעותי: אם בעבר התמקדו הפורשים בעיקר בסייבר הגנתי קלאסי, כיום נוכחותם בולטת גם בתחומי הבינה המלאכותית, מחשוב הענן, הגנת הענן וניהול מאגרי מידע. קראו עוד

באתר נכתב כי החברה פועלת מול בתי ספר, רשויות מקומיות, רשתות חינוך ויוזמות חינוך לאומיות, והיא פועלת בימים אלה לצירוף שותפים חדשים לקראת שנת הלימודים 2026-2027. עם זאת, החברה אינה מפרטת באילו מוסדות או רשויות מדובר.

זאת ועוד: לגלובס נודע כי החברה נמצאת בקשר עם שורה של גורמים רלוונטיים במגזר הציבורי, אולם בשלב זה לא פורסמו מכרזים או הליכי התקשרות רשמיים. לפיכך, לא ברור מהות השירותים הנבחנים, היקפם או הסבירות שהמגעים יבשילו לחוזה.

לצד שריאל שותף במיזם אורי דוד אלטר, דמות מוכרת בתעשיית הסייבר המקומית. אלטר היה ממייסדי סייברה (Cyabra), שנמכרה לפאלו אלטו נטוורקס ב־2014 תמורת כ־200 מיליון דולר. לאחר מכן, ניהל את פעילות החברה בישראל. עסקה זו נחשבה אז לאחת מרכישות הסייבר הבולטות בישראל וביססה את מעמדו של אלטר כיזם מוכר. בהמשך, היה אלטר ממייסדי Vdoo, שפיתחה פתרונות הגנה למכשירים מחוברים (IoT) כגון מצלמות אבטחה וטלוויזיות חכמות. החברה גייסה עשרות מיליוני דולרים והפכה לשחקנית בולטת בתחום אבטחת מוצרי קצה. לאורך השנים, השקיע אלטר בחברות טכנולוגיה ושימש כדירקטור ויועץ בענף.

ברשימת בעלי המניות של עלמא לאבס מופיעה גם מיכל דובדבני מסיקה, המחזיקה בכ־250 אלף מניות המהוות כ־2.5% מהון המניות של החברה. דובדבני בינה בכירה בדקארט, אך נכון לעת זו לא ברור מה יהיה היקף מעורבותה בעלמא לאבס. כמו כן, לא נמסר האם היא מתכננת להמשיך בתפקידה בדקארט לצד מעורבותה בחברה החדשה.

נוכחותה של דובדבני במיזם מחדדת את הקשרים סביב האקוסיסטם של דקארט. עם זאת, גורמים מבהירים כי מדובר בשתי חברות נפרדות הפועלות באופן עצמאי ללא קשר תפעולי. עוד נודע לגלובס כי שריאל צפוי להמשיך בתפקידו כחבר הנהלה בדקארט במקביל להובלת עלמא לאבס, שם הוא מכהן כמנכ"ל. שריאל אינו צפוי לעזוב את חברת ה־AI בתקופה הקרובה, ולפי הערכות הוא רואה בשני התפקידים מהלכים משלימים.

עבור שריאל, מדובר באחד הצעדים הראשונים בדרכו האזרחית. בעוד שבדקארט הוא משתלב בחברה מבוססת, עלמא לאבס היא מיזם חדש שנבנה סביב חזון עצמאי המובל על ידו.

"תקרית הספר" באמזון

לפני כשנתיים הובך שריאל כשעיתון הגרדיאן הבריטי חשף כי הוציא ספר בשנת 2021 תחת שם עט (תא"ל י"ש). הספר, Human-Machine Team The, הציג את החזון של שריאל בנוגע לשימוש בבינה מלאכותית וביג דאטה גם לשדה הקרב העתידי.

בגרדיאן הראו כיצד טעות בהגדרות האבטחה של החשבון הפרטי שלו באמזון הובילה לחשבון גוגל הרשום על שמו של שריאל. בעקבות זאת, נחשפה זהותו הסודית כמפקד יחידה 8200, היחידה שאמורה להגן בין היתר על גבולות ישראל מפריצות אבטחה וסייבר.

מעלמא לאבס לא נמסרה תגובה.