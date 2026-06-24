קרן ההון סיכון החדשה Deep33, שהוקמה בתחילת השנה על ידי משקיע ההון סיכון ליאור פרושאור והיזם האמריקאי מייקל ברוכים, השלימה גיוס של 200 מיליון דולר לקרן הראשונה שלה. היעד עמד על 150 מיליון דולר. יותר ממחצית מהמשקיעים בקרן הם זרים, רובם מארה"ב וחלקם מבריטניה.

לצד זאת, הצליחה הקרן לגייס גם גופים מוסדיים ישראליים. מדובר בהתפתחות מעניינת במיוחד, שכן לדברי מנהלי הקרן, רק לפני כחצי שנה רבים מהמשקיעים המוסדיים בישראל ראו בדיפ-טק ובחומרה תחומים מורכבים ומסוכנים יחסית להשקעה. כעת, לדבריהם, חל שינוי בגישה, והמשקיעים המקומיים מבינים יותר ויותר את הפוטנציאל הטמון בתחום.

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הקרן פועלת מארצות הברית, ומתמקדת בחברות בתחומי תשתיות בינה מלאכותית, אנרגיה, מחשוב קוונטי, רכיבי תקשורת וטכנולוגיות פיזיות מתקדמות. לפי מנהליה, כ־70% מההשקעות צפויות להיות בחברות שהוקמו על ידי יזמים ישראלים וכ־30% בחברות אמריקאיות. עד כה השקיעה הקרן בחברות בהן פארטיקל, QuamCore, סייברידג' ו־OHR, לצד מספר חברות נוספות שטרם נחשפו.

לדברי ברוכים, הרציונל מאחורי הקרן נובע מההבנה שהגל הבא של החדשנות הטכנולוגית לא יתמקד רק בתוכנה. "הרבה מהחברות החשובות ביותר של העשור הקרוב יבנו את העולם הפיזי של הבינה המלאכותית", אמר. "העולם יצטרך הרבה יותר אנרגיה, הרבה יותר מחשוב והרבה יותר תשתיות. יש צווארי בקבוק בעולם הפיזי, ואנחנו מחפשים את החברות שיפתרו אותם".

DEEP 33 תחום עיסוק: קרן הון סיכון המתמחה בהשקעות דיפ־טק בתחומי תשתיות בינה מלאכותית, אנרגיה, מחשוב קוונטי, רכיבי תקשורת ועוד

היסטוריה: הוקמה ב-2026 על ידי ליאור פרושאור ומייקל ברוכים

נתונים: גודל הקרן 200 מיליון דולר בקרן הראשונה, מעל ליעד גיוס של 150 מיליון דולר

"ישראל יכולה להוביל"

אחת התזות המרכזיות של הקרן היא שישראל יכולה להפוך לשחקנית אסטרטגית בתחום הדיפ־טק, בדומה למעמדה של טייוואן בתחום השבבים. "אנחנו מאמינים שישראל יכולה להיות ספקית של טכנולוגיות קריטיות לעולם", אמר פרושאור. "אם זה בתשתיות בינה מלאכותית, במחשוב קוונטי או בטכנולוגיות תעשייתיות מתקדמות. ישראל כבר הוכיחה שהיא מובילה ברמת ההון האנושי, ואנחנו מאמינים שהיא יכולה להיות מובילה גם בתשתיות הפיזיות שעליהן יישען הדור הבא של הטכנולוגיה".

מעבר להשקעות עצמן, Deep33 מנסה לבנות סביב החברות שלה מערכת קשרים שתסייע להן להגיע לשווקים וללקוחות. לשם כך הקימה הקרן רשת בשם Deep to Market, שמטרתה לחבר יזמים לחברות טכנולוגיה מובילות, ללקוחות פוטנציאליים ולגורמי ממשל בארצות הברית. "הרעיון הוא לתת ליזמים גישה שלא קיימת בדרך כלל בתחילת הדרך", אמר פרושאור. "אם מדובר באנשי מפתח בחברות בינה מלאכותית מובילות, בקהילות מקצועיות בתחום הקוונטום או באנשי ממשל אמריקאים".

ב־Deep33 סבורים כי אם ישראל תדע לנצל את היתרונות הטכנולוגיים והאנושיים שבה, היא תוכל להפוך לשחקנית מרכזית בשרשראות האספקה של עידן ה־AI. לדברי ברוכים, "אם בעבר ישראל הייתה מזוהה עם תוכנה וסייבר, אנחנו מאמינים שהעשור הבא יכול להיות של הדיפ־טק הישראלי".