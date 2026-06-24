טאואר , חברת ייצור השבבים האנלוגיים ממגדל העמק, עשתה היסטוריה השבוע כשעקפה, ביום אחד, את שווי החברות הישראליות הגדולות ממנה, והפכה לישראלית הגדולה בעולם במונחי שווי שוק (לא כולל ענקית הסייבר פאלו אלטו , הסמי-ישראלית). טאואר הגיעה לשווי שוק של 37.7 מיליארד דולר, על רקע המומנטום החיובי בשוק השבבים הגלובלי בעקבות השקעות העתק בתשתיות בינה מלאכותית (AI), והעובדה שטאואר עצמה גם היא שחקנית בשוק זה.

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מניית טאואר משלימה קפיצה של קרוב ל-900% תוך 5 שנים בלבד, כאשר זינוק של כ-10% שרשמה ביום ב' בוול סטריט הוביל לכך שהיא עקפה את שווי בנק לאומי (הנסחר בת"א), כמו גם את זה של החברה הביטחונית אלביט מערכות (36.3 מיליארד דולר) וענקית התרופות טבע (37.5 מיליארד דולר). עוד קודם לכן, בשבוע שעבר עבר שווייה של טאואר את זה של בנק הפועלים . אולם אוויר הפסגות שנשמה טאואר היה לפי שעה קצר במיוחד - פחות מ-24 שעות לאחר התבססותה בצמרת צנחו מניות השבבים בעולם, והיא ביניהן, כך ששווי השוק שלה ירד מתחת לשווי לאומי, אלביט וטבע.

האם כיבוש הצמרת מבשר טובות למשקיעי טאואר? גלובס בדק מה קרה ל-10 המניות של חברות ישראליות שהפכו בעשור האחרון לבעלות השווי הגדול ביותר. את הממצאים ניתן להגדיר כ"קללת המקום הראשון", שכן רובן איבדו בשנים שלאחר מכן עשרות אחוזים משוויין, ובממוצע כמחצית ממנו. זאת ועוד: אצל רוב החברות הישראליות שטיפסו לפסגה, הנפילה החלה לאחר תקופה קצרה של פחות משנה מאז כבשו את היעד הנכסף.

את הבדיקה התחלנו מהתקופה שבה ירדה חברת התרופות טבע מגדולתה. מי שהוגדרה בעבר "מניית העם", ושכולם החזיקו בתיקי ההשקעות שלהם, הייתה החברה הישראלית הגדולה ביותר במשך שנים. היא נסחרה באמצע העשור הקודם בשווי שיא של למעלה מ-250 מיליארד שקל (יותר מ-60 מיליארד דולר), הישג שאף חברה ישראלית אחרת לא הגיעה אליו. לאחר שכמעט וקרסה מיד לאחר מכן, בעקבות רכישה כושלת במיוחד של חברת התרופות אקטביס (חטיבת התרופות הגנריות של אלרגן האמריקאית), מניית טבע נמצאת כיום במומנטום חיובי. היא זינקה ב-250% במהלך 3 השנים האחרונות, אך עדיין רחוקה מאוד מלחזור לימיה הגדולים.

מי שירשה את הכתר מטבע הייתה חברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט של גיל שויד. זה קרה לראשונה באוגוסט 2017, כשנסחרה בשווי שוק של 17.7 מיליארד דולר. בשווי היא אמנם לא איבדה גובה, אך תשואת המניה מאז ועד היום מאכזבת למדי - עלייה קלה של 13%.

עלו עם ה"הייפ" ואז התרסקו

צ'ק פוינט החזיקה בתואר עד שנת 2021 (ושנה לאחר מכן חזרה אליו), שנת ה"הייפ" הטכנולוגי בוול סטריט של אחרי ימי מגפת הקורונה. התוצאה של אותה בועה טכנולוגית הייתה שורה של חברות ישראליות שזינקו לשוויים מרשימים, כבשו את הפסגה אחת אחרי השנייה ובהמשך התרסקו. בתחילת 2021 הייתה זו חברת מוצרי האנרגיה המתחדשת סולאראדג' , שזינקה לשווי של 17.8 מיליארד דולר. אלא שעליית הריבית המהירה בעולם ייקרה את עלויות המימון שלה, והפכה את התחום להרבה פחות רווחי. הרווחים של סולאראדג' צללו בעשרות אחוזים ואיתם גם המניה. מאז ועד היום היא איבדה 84% משוויה.

השיא של סולאראדג' החזיק חודש בלבד (הספיקה אף לחזור לצמרת ב-2023, לפני הנפילה הגדולה), אז הודחה מהפסגה בידי חברת הקמת אתרי האינטרנט WIX , שנסקה באותה העת לשווי של 19.5 מיליארד דולר. ממנו נפלה וויקס מאז ב-88%, גם על רקע החששות מהשפעות שליליות של ה-AI על עסקיה. אחרי זמן לא רב בצמרת, הדיחה אותה חברת הביומד נובוקיור (מכשיר לטיפול בסרטן באמצעות שדות חשמליים) שהגיעה לשווי של 23 מיליארד דולר ביוני 2021. אלא שגם היא לא הצליחה להחזיק מעמד בצמרת, ובעקבות אכזבה מתוצאותיה ומניסויים שביצעה איבדה מנייתה 94% משוויה.

הבאה בתור לתפוס את צמרת הישראליות בעולם הייתה נייס , חברת התוכנה הדואלית. זה קרה בספטמבר 2021 כשנייס הגיעה לשווי של 18.6 מיליארד דולר, אך גם היא לא הצליחה להחזיק מעמד זמן בתואר זה, והתקשתה עוד לפני פרישתו של המנכ"ל המיתולוגי, ברק עילם, ואיומי ה-AI על תחום פעילותה. אלה רק החריפו את הירידות והמניה איבדה מאז ועד היום 72% משוויה.

מי שהספיקה לכבוש לזמן קצר את הצמרת היא חברת הסייבר הישראלית סנטינל וואן , בנובמבר 2021 (בשווי של 18.7 מיליארד דולר). אלא שהחברה שהנפיקה בגל של 2021, איבדה מאז 80% משוויה ואת המקום הראשון באותה עת לצ'ק פוינט, גם היא משוק הסייבר כזכור.

הבאה בתור הייתה חברת הטכנולוגיות לרכב, מובילאיי , שמוביל פרופ' אמנון שעשוע. באוקטובר 2022, שכשאינטל הנפיקה חלק ממניות החברה שאותה רכשה מספר שנים קודם לכן בוול סטריט, כבשה מובילאיי את הצמרת עם שווי של 22 מיליארד דולר. בשנה הראשונה לאחר ההנפקה היא אף הצליחה לעלות ב-33% לשווי שיא של 36 מיליארד דולר. מובילאיי הצליחה להחזיק בתואר כשנתיים, אך מאז ועד כה אבדו 70% משוויה, גם על רקע עודפי מלאי אצל הלקוחות, והיא איבדה את התואר לטבע שחזרה לצמרת בשלהי 2024.

הפתעה בצמרת הגיעה לאחרונה מכיוונה של הבורסה בת"א, כאשר בנק לאומי, עם רווחי שיא ורוח גבית מסביבת הריבית הגבוהה, זינק לשווי של 19.8 מיליארד דולר וקפץ למקום הראשון בפברואר 2025. מאז ועד היום לאומי בולט לטובה עם תשואה חיובית של 48%. בחודש מרץ האחרון החברה הביטחונית אלביט מערכות, שנהנית מעוד ועוד חוזי ענק על רקע המלחמות בעולם, כבשה את הצמרת עם שווי של 40 מיליארד דולר (אך מאז הספיקה לאבד 12% משוויה).

המסקנה - להתרחק מטאואר?

האם המשמעות של כל אלה היא שמניה ישראלית שהופכת לגדולה ביותר, היא לרוב השקעה גרועה? ייתכן, רק שצריך לשים את הדברים בפרופורציות ולהזכיר שבדרך כלל חברה הופכת ל"גדולה ביותר" אחרי שמנייתה זינקה במאות אחוזים. כלומר, אחרי שהיא ביצעה שיפור גדול בעסקיה, או סיפרה סיפור שהפך לחלום טוב במיוחד, כך שהמשקיעים בה עד לאותו זמן נהנו מתשואה מרשימה.

האם ייתכן שהפעם זה אחרת וטאואר תמשיך לשבור שיאים? רועי כהן, סמנכ"ל השקעות מניות במגדל קרנות נאמנות, אופטימי גם לגבי ההמשך. "בזכות היכולות הטכנולוגיות, טאואר היא אחת הנהנות המרכזיות בבורסה המקומית ממהפכת ה-AI", ציין כהן. "עולם השבבים מהווה יעד מרכזי של השקעות העתק (CAPEX) שמפנות ענקיות הטכנולוגיה.

"טאואר היא יצרנית שבבים אנלוגיים בולטת ברמה הגלובלית, בזכות הובלתה בשימוש בטכנולוגיית סיליקון פוטוניקס (Silicon Photonics), המעבדת מידע באמצעות אור (פוטונים) במקום באמצעות אותות חשמליים (אלקטרונים) בתהליך הייצור. היא הציגה יכולות מתקדמות באמצעות שימוש בטכנולוגיה זו, הנחשבת ל'דבר הבא' בתחום התקשורת בשבבים".