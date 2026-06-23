מניות השבבים צונחות והשווקים אדומים: מה גורם לירידות החדות?

גל מכירות במניות הטכנולוגיה גורר את שוקי המניות בעולם לירידות חדות. בעוד שוושינגטון וטהרן דיווחו על התקדמות בשיחות שנערכו בשווייץ, האוויר מהראלי של השבוע שעבר, שנבע מהודעה על הסכם לסיום הסכסוך במזרח התיכון, יוצא כעת.

החוזים העתידיים על נאסד"ק נופלים ב־2.4%, S&P 500 מאבד 1.4%, ומניות השבבים בוול סטריט נופלות במסחר המוקדם בכ-6%, ובפרט, מניות שבבי הזיכרון מובילות את הירידות (מיקרון וסנדיסק ). גם באסיה נרשמו הבוקר ירידות חדות, כאשר מדד הקוספי הדרום קוראיני צנח ב-10%.

מה מוביל לירידות החדות במניות שעמדו בחזית הראלי חסר התקדים שהונע בשנים האחרונות על ידי הבינה המלאכותית? גלובס עושה סדר.

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מה קרה במסחר באסיה?

מניות שבבי הזיכרון עומדות במוקד היום. הבוקר בדרום קוריאה הן ירדו בחדות כאשר מדד קוספיי איבד 10%, בהובלת יצרניות השבבים הגדולות במדינה, שמהוות 40% מהמדד.

מניית SK Hynix, שרק ביום שני הדיחה זמנית את סמסונג מתואר החברה הגדולה בקוריאה הדרומית, הובילה את גל הירידות בשוק המקומי, כשהמשקיעים מימשו רווחים במניות שנהנו מהבום של הבינה המלאכותית. השתיים נפלו היום במעל 12%.

"התנועה בשוק נראית כמשקפת מצב שבו מניות השבבים הדרום־קוריאניות עלו מהר מדי וחזק מדי, מה שהוביל למכירות אגרסיביות מצד משקיעים זרים וגם מצד מוסדות מקומיים", אמר ג'ו וון, ראש חטיבת המחקר הכלכלי במכון המחקר Hyundai Research Institute, לסוכנות AFP. "ייתכן שהמכירה משקפת תחילתו של תהליך רחב יותר של צמצום פוזיציות מצד משקיעים. במילים אחרות, ייתכן שעדיין קיים לחץ מכירות משמעותי שממתין בשוק".

"היות שרבים מהמשקיעים צברו רווחים ניכרים במהלך הראלי, חלקם עשויים להעדיף לממש רווחים כעת ולבחון את השוק מחדש בהמשך", ציין וון.

למה מניות הטכנולוגיה והשבבים נופלות?

מניות השבבים היו בחזית הראלי המונע על ידי בינה מלאכותית, ולכן הן גם הראשונות להיפגע כשיש ספקות לגבי קצב הצמיחה בביקושים או התמחור. בנוסף, מדובר בסקטור מחזורי מאוד, רגיש לשינויים בציפיות למחירים ולביקוש. כך, מאחורי הירידות ישנו צירוף של אירועים ו"אוויר פסגות" שגרמו למימוש רווחים, חששות שההשקעות האדירות של חברות הענן לא יניבו תשואה מספקת, וירידה חדה ב"תיאבון לסיכון" בשווקים הגלובליים.

הירידות היום מגיעות לאחר המימושים החדים שנרשמו במניות הטכנולוגיה הגדולות בארה"ב אתמול, על רקע ספקות שהתעוררו בקרב המשקיעים באשר ליכולתן של ענקיות הענן. זה החל באלפאבית שנפלה ב־5% ורשמה את יום המסחר הגרוע ביותר שלה ביותר משנה, על רקע חששות גוברים מ"בריחת מוחות" לאחר ששני חוקרי בינה מלאכותית בכירים ובעלי פרופיל גבוה עזבו את החברה לטובת מתחרות. בנוסף, המשקיעים המשיכו לצאת אתמול מ-"שבע המופלאות" נוספות. מניית אמזון צנחה בכמעט 5%, בעוד מניית מטא איבדה 2%.

במקביל, אופוריית ההנפקה של SpaceX ממשיכה להתפוגג: המניה השלימה צניחה של יותר מ־30% בתוך שבוע מהשיא, ונסחרת קרוב למחיר הפתיחה שלה ביום המסחר הראשון - 150 דולר. אתמול המניה צנחה ב-16% ורשמה מחיקת שווי בהיקף של 400 מיליארד דולר - הנתון השני הגבוה ביותר מעולם (במקום הראשון ניצבת אנבידיה, שאיבדה 593 מיליארד דולר ביום מסחר אחד ב-ינואר 2025).

המניה יורדת כעת ביותר מ־2% במסחר המוקדם לאחר שרשמה יום שלישי רצוף של ירידות. המימושים האחרונים מחקו יותר מ־30% מערכה מאז השיא שנרשם ב־16 ביוני, אז נסחרה במחיר של 225.64 דולר למניה.

רודריגו קטריל, אסטרטג ב-National Australia Bank בסידני, אמר ש"השוק נראה מודאג יותר מהחולשה שנרשמה הלילה בקרב ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות, ופחות מתמקד בצד החיובי של ירידת מחירי הנפט. בהחלט מורגשת באוויר נטייה להימנע מסיכון".

"זו תזכורת מועילה לכך שמדובר עדיין בעסקים מחזוריים ואופורטוניסטיים", אמרה אמנדה לינוס, מנהלת המחקר ב־Energy Group Capital. "המבחן האמיתי יהיה הדוחות של מיקרון מחר. הייתי עוקבת אחר קצב השינוי במחירי הזיכרונות וכן אחר כל שינוי בתחזיות ההשקעות ההוניות (CapEx)".

למה דוחות מיקרון חשובים?

מיקרון צפויה לפרסם מחר את דוחותיה הכספיים לרבעון הפיסקאלי השלישי של 2026, והציפיות בוול סטריט בשמיים. בשוק מעריכים כי דוחות מיקרון יהיו מבחן חשוב לסקטור השבבים כולו, בעוד שהסנטימנט בשווקים הפך זהיר יותר, כשהמשקיעים מתמקדים בחולשת מניות הטכנולוגיה ומתעלמים בינתיים מההשפעה החיובית של ירידת מחירי הנפט.

בעקבות ביקוש בלתי פוסק לשבבי זיכרון עבור תשתיות בינה מלאכותית (AI) ושבבי רוחב פס גבוה (HBM), החברה חצתה לאחרונה שווי שוק היסטורי של טריליון דולר. האנליסטים צופים זינוק מטאורי של כ-276% בהכנסות לרמה של כ-34-35 מיליארד דולר, לצד רווח למנייה (EPS) חזוי של כ-19 עד 21 דולר - זינוק של כמעט 1,000% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

המשקיעים יעקבו מקרוב אחר שיעור הרווחיות הגולמית, שצפוי לטפס לאזור ה-81%, ואחר תחזיות החברה להמשך השנה, בהתחשב בכך שכושר הייצור שלה ל-HBM לשנת 2026 כבר סולד-אאוט לחלוטין. הדוח צפוי להכתיב את הסנטימנט במגזר השבבים כולו. אם לא יעמוד בציפיות, הוא עלול להוביל להחרפת הירידות במניות השבבים.

האם יש שינוי רחב בהתנהגות המשקיעים?

לפי חלק מהאסטרטגים בשוק, משקיעים קמעונאיים עדיין חשופים ל־AI, אבל יותר דרך קרנות סל (ETF) ופחות דרך מניות בודדות, מה שמקטין מומנטום במניות ספציפיות ומגביר תנודתיות נקודתית.

"כל מה שקשור ל־AI ולטכנולוגיה עדיין נמצא במוקד העניין של המשקיעים הפרטיים. הם פשוט פחות פעילים במניות בודדות מכפי שהיו בעבר", אמרה ליז סונדרס, אסטרטגית ההשקעות הראשית של צ'ארלס שוואב, בריאיון ל־CNBC.

"לא מדובר בירידה בעניין במגזר הטכנולוגיה או בתחום הבינה המלאכותית באופן רחב יותר, אלא בשינוי בכלי ההשקעה שבהם משתמשים המשקיעים. לדעתי יש כיום העדפה גוברת לקרנות סל (ETF) על פני מסחר במניות בודדות".

איך משפיעות הציפיות להעלאת ריבית בארה"ב?

לפי בנק אוף אמריקה, אינפלציה גבוהה ועקשנית וטון אגרסיבי (ניצי) מצד היושב ראש החדש, קווין וורש, יובילו את הפדרל ריזרב להעלות את ריבית שלוש פעמים השנה.

בסקירה שפרסמו ביום שני, כלכלני הבנק הפכו את עמדתם, שבה החזיקו רק בשבוע שעבר, לפיה הבנק המרכזי יימנע משינוי בריבית השנה. אולם לאחר בחינה של התנאים הנוכחיים והצהרותיו של וורש בשבוע שעבר, התחזית הזו השתנתה.

הבנק צופה כי דוח שיפורסם בהמשך השבוע לגבי מדד מחירי הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (Core PCE) - כלי חזוי האינפלציה המרכזי של הפד - יציג קצב שנתי של 3.5%, המשקף את השפעתם של מכסי מגן ועליות מחירים חד-פעמיות אחרות. בסופו של דבר, הדבר עשוי להוביל להעלאה של 75 נקודות בסיס, או שלושה רבעי אחוז, בריבית ההלוואה המרכזית (ריבית הבנצ'מרק) של הבנק המרכזי.

עליית הריבית תוביל לעליית תשואות האג"ח. שילוב זה מהווה משקולת עבור שוק המניות, שכן הוא מעלה את עלות האלטרנטיבה מחד, ומכווץ את תמחור החברות (דרך היוון תזרימי המזומנים) מאידך.