על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● בזכות הנשק הישראלי: המדינה שהפכה למובילה בדרום אמריקה

● האם אירופה תסייע בפתרון המשבר בהורמוז?

1 רומא מבטלת עסקת מכ"ם עם רפאל בעקבות פסיקה

בית דין מינהלי באיטליה קבע השבוע כי עסקה להצבת מכ"מ מתוצרת ישראלית בשדה התעופה פיומיצ'ינו ברומא, בין היתר לצורך איתור כטב"מים, תבוטל, ובמקום זאת על הנהלת השדה לחתום על עסקה חדשה עם החברה האיטלקית ELT; כך מדווח הבוקר (ה') העיתון האיטלקי "איל מסאג'רו".

לפי הדיווח, בית דין מנהלי עליון קבע כי העסקה שנחתמה בעבר עם "רפאל" וחברה נוספת תושעה, ולהנהלת השדה יש כחודשיים בלבד להחליף את המערכת בכזו מתוצרת איטליה. הנימוק למהלך הוא שהמכ"ם המדובר שנרכש הוא למעשה בעל יכולות "צבאיות", ולכן היה צריך לפעול לפי נהלים אחרים ברכישתו. מומחים שמינה בית הדין הגדירו אותו ככזה. ההחלטה הופכת קביעה מוקדמת של בית משפט בערכאה נמוכה יותר לפני כשנתיים.

באיטליה, על פי הדיווח, חוששים כי להחלטה יהיו פרשנויות מדיניות, בשל הרגישות של רכש צבאי מישראל בתקופה זו. "זוהי תפנית דרמטית באירועים שעלולה ליצור מצב חדש, מבחינה דיפלומטית, משום ששתי חברות הקשורות למערך הצבאי והתעשייתי הישראלי למעשה מגורשות מאיטליה", נכתב. ההחלטה גם קובעת כי כל הליך הרכש ייבחן כעת על ידי התביעה ברומא, מחשש לאי סדרים במהלכו.

מתוך "איל מסאג'רו", מאת פרנ'צסקו בקיס. לקריאת הכתבה המלאה

2 בארה"ב חושבים שטראמפ צריך לבחור איך להפסיד במלחמה עם איראן

לנשיא ארה"ב דונלד אין שום אפשרות לניצחון באיראן, ועליו רק להכריע באיזו דרך ארה"ב תפסיד את המערכה; זו המסקנה של פרשנות המתפרסמת הבוקר (ה') באתר ה"ניו יורק מגזין". "טראמפ רוצה וצריך לסיים את המלחמה, אבל הוא לא יכול לנצח בה. הציבור האמריקאי, הבסיס שלו, מפלגתו, השווקים, מדינות המפרץ הפרסי, וכמעט כל מדינה אחרת (למעט אולי ישראל) כולם רוצים שהמלחמה תסתיים ושהמצר ייפתח מחדש בהקדם האפשרי", נכתב.

האסטרטגיה האיראנית לאיים על אספקת האנרגיה השוטפת הגלובלית הוכחה כ"מדיניות מנצחת", בעוד שארה"ב לא הצליחה להכריע מן האוויר את המשטר האיראני, ואינה מעוניינת לפלוש קרקעית למדינה.

השאלה כעת, לפי המגזין, היא איזה הסכם יסיים את המלחמה, והאופי של הנשיא האמריקאי מכתיב את התשובה. "טראמפ תמיד נרתע מהכרה בטעות או בהפסד. הוא מתוסכל מהכישלונות עד כה, כועס על כישלון המשא ומתן, ומנסה בחוסר סבלנות להביא למשהו שהוא יכול למכור כניצחון". אך לפי המצב בשטח, "הטוב ביותר שהנושאים ונותנים אמריקאים יכולים להביא הוא הבטחה לתנועה חופשית בהורמוז (תמורת תשלום) והגבלות מרצון על העשרת אורניום, בדומה להסכם הגרעין מ-2015".

לאיראן יש מנופי לחץ על ארה"ב וייתכן שהפתרון הקל ביותר הוא "לזרוק כסף על הבעיה" ולהבטיח תשלומים לאיראן תמורת שמירת התנועה בהורמוז חופשית. "בכל מקרה, זו כבר אינה שאלה של אם טראמפ יפסיד במלחמה, אלא איך".

מתוך ה"ניו יורק מגזין", מאת ג'ונה שפ. לקריאת הכתבה המלאה

3 ברלין: תביעה נגד מסעדה שסירבה להגיש חומוס לישראלי

על רקע העוינות הגוברת לישראלים ותקריות אנטישמיות אלימות נגד יהודים בברלין, ישנו כעת מאמץ להיחלם בתופעה באמצעים משפטיים. לפי העיתון הברלינאי "טאץ" (TAZ) המאמץ הזה כולל תביעה שהוגשה באחרונה לבית משפט מקומי בברלין נגד מסעדה מקומית, שלפי הטענות סירבה להגיש חומוס לסועד ישראלי, משום שביטא את הח' והגה את שם המטבל כפי שעושים בישראל. "אצלנו לא הוגים את הח' וקוראים לזה הומוס", אמר לפי החשד עובד במסעדה לסועד, וסירב לקבל את הזמנתו.

ארגון לא-ממשלתי בשם אופק, המייצג קורבנות של תקריות אנטישמיות ואנטי-ישראליות הגיש תביעה לבית משפט בטענה לאפליה על רקע גזעני ואנטישמי. התקרית אירעה במסעדה ברובע פרנצלאואר-ברג בפברואר האחרון. לדברי הסועד המתוסכל, העובד גם הציג מחוות שנועדו לסלק אותו מהמקום והצביע על דלת היציאה מהמסעדה. הארגון מסר כי הוא מטפל במקביל בשבעה מקרים דומים של מניעת שירות מישראלים ומיהודים.

בעבר פסק בית משפט בברלין פיצויים בשווי כאלף אירו על חדר כושר שסירב לפתוח מינוי ללקוחה ממוצא צועני.

מתוך ה-TAZ, מאת אוטה שליירמאכר. לקריאת הכתבה המלאה