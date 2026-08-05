על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● "חשבו שהם עברו לגור בשווייץ, ופתאום מצאו את עצמם בתל אביב"

● מדינה אחרי מדינה: התוכנית של ארדואן להשתלט על המזרח התיכון

1כך מרוקו מעצבת מחדש את קשריה עם ישראל

"טנקים מרוקאים בעזה כדי לכפות שלום - וברחבי מרוקו רותחים". כך פותח האתר הבריטי מידל איסט איי את הכתבה על כך שמרוקו הפכה למדינה הערבית והאפריקאית הראשונה השולחת כוחות צבא לכוח הבינלאומי לייצוב (ISF) בעזה, שהוקם כחלק מתוכנית השלום של דונלד טראמפ ל"יום שאחרי" ברצועה. לפי הכתבה, מרוקו חתמה ב־1 ביולי על ההסכם המסדיר את השתתפותה, כאשר מספר החיילים המרוקאים שיוצבו ברפיח, כך על פי הדיווח, צומצם מ־500 ל־200 בלבד.

בין היתר, נכתב כי "הכוח צפוי לפעול בשיתוף פעולה עם הצבא הישראלי בשטח" - נקודה שממחישה את העמקת הזיקה המבצעית בין שתי המדינות, מעבר לממד הדיפלומטי המוצהר.

בכתבה מצוטטת מנהלת ההגנה הלאומית המרוקאית, שאמרה כי "תרומת המדינה לכוח ממחישה את מחויבותה לשלום, לשיתוף פעולה בינלאומי וליציבות אזורית". פרופסור סעיד סדיקי מאוניברסיטת פאס, שמצוטט בהרחבה בכתבה, מסביר "שההצטרפות מאפשרת למרוקו לחדש את מעורבותה הדיפלומטית בסוגיה הפלסטינית". לדבריו, המצב האזורי הנוכחי לא מותיר לאף מדינה ערבית מרחב אמיתי לתיווך פעיל, כך שסביר שתרומת מרוקו תישאר בעיקרה הומניטרית ודיפלומטית.

עם זאת, הכתבה מציינת שיש פער בין הנרטיב הרשמי לבין מצב הרוח הציבורי: על פי סקר שנעשה, "89% מהמרוקאים מתנגדים להכרה בישראל, לעומת 6% בלבד התומכים בנורמליזציה, ופעילים מקומיים מותחים ביקורת חריפה על הצעד". עוד עולה מהכתבה שמרוקו היא כרגע "המדינה הערבית היחידה השולחת כוח צבאי ל־ISF, בעוד מצרים הסתפקה בסיוע לוגיסטי והכשרתי בלבד".

מתוך מידל איסט איי, מאת קרוליין דופוי. לקריאת הכתבה המלאה.

2המומחה שמעריך: כך סעודיה יכולה לשבור את המצור החות'י בים האדום

"ערב הסעודית בונה קואליציה ימית כדי לפרוץ את המצור החות'י על הים האדום", תיאר הפרשן ג'יימס סטברידיס, אדמירל אמריקאי בדימוס ולשעבר מפקד עליון של נאט"ו, בטור דעה בבלומברג. לדבריו, ערב הסעודית - המדינה שסבלה במיוחד מהמצור החות'י - מקימה קואליציה ימית שמטרתה להחזיר סדר לנתיב, בעודו סובל מהפרעות מטעם החות'ים, הפרוקסי האיראני בתימן.

לפי הטור, בפגישה שנערכה השבוע בריאד, חתמו 14 מתוך כמעט 50 מדינות וארגונים שהשתתפו על ההסכם. הקואליציה כוללת שילוב מעניין של שותפים - מכוחות ימיים גדולים כמו מצרים, טורקיה ופקיסטן, ועד כוחות ימיים קטנים אך מיומנים ממדינות ערביות כמו כווית, בחריין, קטאר וירדן. סטברידיס ציין כי "דווקא איחוד האמירויות, בעל צי מתקדם ומתאים למשימה, נעדר מהרשימה - זאת בשל סכסוך מתמשך בין ריאד לאבו דאבי, ובשל היותה עסוקה כרגע בהתמודדות עם התקפות רחפנים וטילים איראנים. גם עומאן, שנוהגת לתווך בסכסוכים אזוריים, לא הצטרפה".

הכותב פירט שלושה שלבים מרכזיים בפעילות הקואליציה: "מאמץ מודיעיני נרחב למיפוי דפוסי הפעולה של החות'ים; הקמת מרכז מודיעין מרכזי - ככל הנראה על סיפון ספינת הדגל הטורקית אנאדולו או בבסיס הימי הסעודי בג'דה; ופריסת כלי שיט מהירים שילוו את מכליות הנפט הענקיות בשיירות מוגנות, כל אחת עם ליווי של פריגטה חמושה בטילים מונחים".

עם זאת, סטברידיס מסתייג בסיום הטור: "השאלה היא האם הגישה הימית לבדה תרתיע מספיק את החות'ים ואת התומכים האיראנים שלהם". לדבריו, אם לא - הצעד הבא יהיה תקיפות אוויריות בתימן עצמה, שעלולות לגרור הסלמה נוספת בזירה שכבר רותחת סביב המלחמה המתרחבת מול איראן.

מתוך בלומברג, מאת ג'יימס סטברידיס. לקריאת הכתבה המלאה.

3ניצחון לחבר קונגרס מול המועמדת האנטי־ישראלית

"הכסף של איפא"ק שוב ניצח בקונגרס - הפעם במיזורי", כך אפשר לתמצת את מה שמתארת סוכנות הידיעות AP בכתבה על ניצחונו של חבר הקונגרס וסלי בל על פני קורי בוש, פעילה פרוגרסיבית, בפריימריז הדמוקרטי במחוז סנט לואיס. לפי הכתבה, בל נהנה מגיבוי נדיב מהארגון הפרו־ישראלי איפא"ק, בדיוק כפי שקרה גם ב־2024, כאשר בוש - שגינתה בעבר את הפעולה הצבאית הישראלית בעזה וכינתה אותה "טיהור אתני" - שהודחה גם בניסיון ההתמודדות השני שלה נגד בל.

עם זאת, ב־ AP מציינים שבל עצמו טען כי המרוץ הוכרע בזכות עבודתו במחוז ולא סביב סוגיות בינלאומיות, ופנה לבוחרים עם גישה פרגמטית יותר לעבודה בקונגרס. אחת הבוחרות שתמכה בו, סנדרה מילברנדט, מסבירה בפשטות בכתבה מדוע העדיפה אותו על פני בוש: "וסלי בל עשה עבודה טובה, אז למה שלא נשאיר אותו שם?".

הכתבה מציגה גם נתון מעניין שממחיש שינוי מגמה רחב יותר: סקר של גוף המחקר האמריקאי AP-NORC מצא כי כ־58% מהדמוקרטים סבורים כיום שארה"ב "תומכת יתר על המידה" בישראל, לעומת 45% בלבד בסקר דומה מינואר 2024 - כלומר דעת הקהל הדמוקרטית ממשיכה להתרחק מישראל.

מעבר למרוץ בסנט לואיס, AP סקרה גם התפתחויות נוספות בפריימריז של מיזורי: הרפובליקאים בחרו את הסנטור ריק בראטין כדי להדיח את הדמוקרטי עמנואל קליבר במחוז שעוצב מחדש לטובת המפלגה, כחלק ממאמץ רחב יותר של טראמפ לשמר רוב רפובליקאי בבית הנבחרים. במקביל, בוחרי המדינה דחו שתי יוזמות משאל־עם מרכזיות שקידמו המחוקקים הרפובליקאים: האחת שהייתה מקשה משמעותית על תיקוני חוקה ביוזמת אזרחים, והשנייה שביקשה לבטל בהדרגה את מס ההכנסה האישי במדינה.

מתוך AP, מאת דיוויד א. ליב. לקריאת הכתבה המלאה.