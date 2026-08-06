במשך רוב העשור האחרון מדד ת"א 90 היה המנצח הבלתי מעורער של הבורסה בתל אביב. מבין מדדי הדגל הוא הציג התשואה הגבוהה ביותר, ואת היקף הנכסים העוקבים הגדול ביותר. אלא שלאחרונה המצב התהפך ולראשונה זה שנים נפער פער חריג בין שני מדדי הדגל בבורסה - ת"א 35 ות"א 90 כאשר ת"א 35 תופס את ההובלה.

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מתחילת השנה הנוכחית, מדד ת"א 35 משלים עלייה חדה של 14%, כשמנגד מדד ת"א 90 רושם ירידות שערים של יותר מ־1%. בשנתיים האחרונות הפער אף גדול יותר, ועומד על כ־114% במדד ת"א 35 לעומת כ־93% במדד ת"א 90.

המשקיעים בתל אביב מצביעים ברגליים

מנתונים שהגיעו לידי גלובס עולה כי המהפך בתשואות הללו אף מתורגם כעת לשינוי היסטורי בתנועות ההון של המשקיעים. היקף הכספים הפסיביים העוקבים אחרי מדד ת"א 35 עקף לראשונה מאז שנת 2023 את זה של מדד ת"א 90. בעוד שבסוף שנת 2025 עקבו אחרי מדד ת"א 90 כ־20.1 מיליארד שקלים לעומת 13 מיליארד שקלים בלבד בת"א 35, כיום היקף הכספים העוקב אחרי ת"א 35 זינק ל־18.3 מיליארד שקלים, ואילו הכסף העוקב אחרי ת"א 90 התכווץ ל־17.6 מיליארד שקלים.

את התנועה ההפוכה ניתן לראות באופן המובהק ביותר גם בנתוני הגיוסים. על פי נתוני הבורסה שהגיעו לידי גלובס, הקרנות העוקבות אחרי מדד ת"א 35 גייסו מתחילת השנה סכום מרשים של 3.5 מיליארד ואילו הקרנות העוקבות אחרי ת"א 90 פדו 2.4 מיליארד שקל.

מניות הבנייה כבר לא חסינות להאטה

"המדדים השתנו מאוד לאחרונה. המדדים של היום זה לא אותם מדדים של פעם. חברות הביטוח שעברו כולן לת"א 35 (מנורה מבטחים, כלל ומגדל שהצטרפו להפניקס והראל, נ"א) הן דוגמה טובה לכך", אומר מושיק יוספוביץ, מנהל מניות ישראל במגדל ביטוח.

מנגד הוא מסביר כי "ת"א 90 הפך להיות יותר מדד נדל"ן ומושך אותו כלפי מטה". ואכן, רוב מניות הנדל"ן שנסחרות בבורסה, בוודאי מניות הבנייה, נסחרות במדד ת"א 90. מדד הבנייה ירד מתחילת השנה ב־11.5% ומדד הנדל"ן (שכולל גם מניות נדל"ן מניב) ירד ב־7%. למעשה, רק בשלושת החודשים האחרונים מדד הבנייה ירד ב־20%. אם לפני חצי שנה נראה היה שמניות הנדל"ן חסינות להאטה במכירות, כעת, נראה שבשוק כבר פחות אופטימיים לגביהן.

"כל שקל רביעי בת"א 90 מושקע בנדל"ן"

כדי להבליט את ההבדל יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר בבורסה מוסיף כי "כמעט כל שקל רביעי במדד מושקע בנדל"ן ובנייה, בעוד שבת"א 35 הסקטור מהווה כ־6.6%. זהו פער משמעותי, במיוחד בתקופה שבה סנטימנט המשקיעים לענף שלילי".

לדברי יוספוביץ, מנועי הצמיחה של מדד ת"א 35 כוללים את "המניות הדואליות ובראשן מניות השבבים טאואר, נובה וקמטק שמשכו את המדד כלפי מעלה, בעקבות מהפכת ה־AI, וצריך לזכור שיש לכל אחת מהן משקל גבוה במדד". טאואר עם כמעט 8%, נובה עם 5%. מעבר למניות השבבים "גם אלביט מערכות כיכבה וסייעה למדד לעלות". גם המשקל שלה הוא 7%. לכן, הוא מסביר כי "הביצועים החזקים של החברות הדואליות הצליחו לחפות על חולשה שנרשמה במניות הבנקים בתחילת השנה. גם בלי הבנקים (וגם המשקל שלהם גבוה, נ"א) המדד מסתדר". פגוט מחזק כי "כשליש ממדד ת"א 35 מורכב מחברות טכנולוגיה, לעומת כ־22% בלבד בת"א 90. בת"א 90 יש משקל גבוה יותר לחברות תוכנה, שחלקן חשופות יותר לאיומי ה־AI, בעוד שהחברות שמרוויחות יותר מהמגמות הטכנולוגיות נמצאות דווקא בת"א 35".

יניב פגוט, סמנכ''ל מחלקת מסחר בבורסה בתל אביב / צילום: ניקי וסטהפל

עוד מסביר פגוט כי היתרון של השנים הקודמות הפך לחיסרון הפעם בת"א 90. "מגבלת המשקל של כל מניה בת"א 90 היא 2%, לעומת 7% בת"א 35, ויש בו גם הרבה פחות מניות כלומר ת"א 35 ריכוזי הרבה יותר, ומניות גדולות שנמצאות במומנטום חיובי יכולות לצמוח למשקל משמעותי בתוך המדד. ת"א 90 פחות תלוי במניות בודדות. הפיזור הרחב ומגבלת המשקל בת"א 90, שאמורים להפחית סיכון ותלות במניה בודדת, הפכו דווקא לחיסרון בתקופה הנוכחית. עם זאת, בראייה ארוכת טווח, למדדים מפוזרים יש יתרונות רבים".

יוספוביץ מעריך שהמגמה הזו תימשך. לדבריו, "מכיוון שחברות הביטוח עברו לת"א 35 אין מה שימשוך את ת"א 90 כלפי מעלה בתקופות של עליות בבורסה. מדד ת"א 90 זקוק להורדת ריבית כדי שמניות הנדל"ן יתפקדו'". עוד הוא מוסיף כי "ת"א 90 הרבה פחות נזיל מת"א 35, (על פי נתוני הבורסה, כ־70% מהמסחר מתבצע במניות ת"א 35 ורק 20% במניות מדד ת"א 90, נ"א) לכן בגלל הנזילות הנמוכה, ברגע שיהיה שינוי בסנטימנט בנדל"ן המדד יוכל לתקן באגרסיביות לפחות חלק מהפער, גם אם לא לסגור את כולו".

פגוט סבור אחרת, "לא הייתי מספיד את ת"א 90. המדד מזוהה הרבה יותר עם הכלכלה הישראלית, והיו שנים ארוכות שבהן ת"א 35 פיגר אחרי ת"א 90. באותן שנים משקיעים רבים איבדו אמון בת"א 35. אם יש משהו שלמדנו מהמגמה במדד S&P 500, הוא שהמרדף אחרי הטרנדים החמים בשוק ההון נועד בדרך כלל לכישלון. תיק מניות צריך להיות מאוזן. לעיתים, דווקא כאשר המשקיעים מפתחים אנטגוניזם כלפי מדד מסוים, נוצרות ההזדמנויות הטובות ביותר לטווח הארוך. מדד ת"א 125 מספק פתרון למי שלא רוצה לבחור ביניהם".