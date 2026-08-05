חברת הנדל"ן היזמי אביסרור החלה היום (ד') להיסחר בבורסה בתל אביב. בפתיחת המסחר זינקה המניה בכ-14.5% מעל מחיר ההנפקה, אך מאחורי העלייה החדה הסתתרו מחזורי מסחר זעומים במיוחד.

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בדקות הראשונות למסחר בוצעו עסקאות בודדות בלבד, כאשר אחת מהן, בשווי של 16.38 שקל, בוצעה במחיר של 819 אגורות למניה, גבוה בכ-14.5% ממחיר ההנפקה האפקטיבי. אף שמדובר בעסקה בהיקף כספי זניח, בהיעדר היצע משמעותי של מניות גם עסקה קטנה יכולה לקבוע את מחיר העסקה האחרון ולהקפיץ את שער המניה לעלייה דו-ספרתית, כפי שנרשם בפתיחת המסחר.

בהמשך יום המסחר התמתנו העליות במניה, במקביל לעלייה הדרגתית במחזורי המסחר, אם כי היקפם נותר נמוך יחסית. נכון לכתיבת שורות אלה, המניה נסחרת בעלייה של כ-6%, בזמן שמדד ת"א בנייה ות"א נדל"ן נסחרים סביב רמות הבסיס.

אביסרור, שהוקמה בשנת 1978, פועלת בעיקר בתחום ייזום המגורים. החברה, שפעילותה התמקדה במשך שנים באזור הדרום, הרחיבה בשנים האחרונות את פעילותה גם למרכז הארץ, ובמקביל היא מחזיקה גם בפעילות בתחום הנדל"ן המניב, הכוללת משרדים ושטחי מסחר.

את כניסתה לבורסה משלימה אביסרור לאחר שנאלצה להתאים את תנאי ההנפקה למציאות בשוק. בתשקיף הראשון, שפרסמה לפני כחודשיים, כיוונה אביסרור לגייס כ-660 מיליון שקל לפי שווי של כ-2.6 מיליארד שקל לפני הכסף. אולם התקררות שוק ההנפקות המקומי, על רקע הירידות בשווקים, אילצה חברות רבות להפחית את השווי המבוקש או לדחות את ההנפקה. גם אביסרור בחרה להתפשר, והשלימה את ההנפקה לפי שווי של כ-2 מיליארד שקל לפני הכסף.

במסגרת ההנפקה, שהובילו חברות החיתום לידר ואיפקס, גייסה החברה מהציבור כ-530 מיליון שקל, בתמורה להקצאת כ-21% ממניותיה. לצד המניות קיבלו המשקיעים גם אופציות לרכישת מניות נוספות במחיר הגבוה בכ-12% ממחיר ההנפקה. מאחר שהאופציות הוענקו ללא תמורה, השווי האפקטיבי שלפיו גויסה החברה נמוך אף יותר מהשווי הרשמי שנקבע בהנפקה.

אף שההנפקה הושלמה לפי שווי נמוך מזה שאליו כיוונה החברה בתחילה, בעלי השליטה באביסרור יחזיקו לאחר ההנפקה מניות בשווי כולל של כ־2 מיליארד שקל. אלי אביסרור, יו"ר ומנכ"ל החברה, יחזיק בכ-31% מהמניות, בעוד שהדירקטורים יצחק ויורם אביסרור יחזיקו בכ-20% ובכ-17% בהתאמה. מרדכי אביסרור יחזיק בכ-10% ממניות החברה.