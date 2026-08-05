המתווך שאיבד עמלה של 10 מיליון שקל בעסקה שהתפוצצה

ביטול עסקת הענק למכירת מניות השליטה בחברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי, מידי נורסטאר של חיים כצמן לחברת ארי נדל"ן של צחי אבו, הותירה את שני אנשי העסקים חבולים, אך לא מתוסכלים. זאת נוכח מסלול ההתנגשות אליו נכנסו בשבועות האחרונים. עם זאת, בשולי הדרמה הבורסאית מסתמנים כעת מפסיד ומרוויחה מהתפוצצות העסקה המדוברת.

● המוסדיים ירוויחו? סימד עשויה למכור את מחנות הקיץ מעל לערכם

● מחזור של עשרות שקלים בודדים סידר כניסה מפוארת לאביסרור לת"א

בצד המרוויח ניתן למצוא את קרן כליפה, יד ימינו של כצמן בג'י סיטי ומי שעתידה להיכנס במקומו לתפקיד המנכ"ל בעוד פחות מחודשיים. בתחילת השבוע שעבר, עוד בטרם התברר כי היחסים בין הצדדים עלו על שרטון, פרסמנו בגלובס כי העברת השליטה בג'י סיטי לידי אנשי עסקים דומיננטים כצחי אבו ושותפיו, כידן דהרי וירון אדיב, עלולה לטרפד את המינוי.

אלא שכצמן, בחר להקדים את מינויה של כליפה, לחודש אוקטובר הקרוב (במקום פברואר 2027), ולהעניק לה תנאים נדיבים, בצעד שנתפס כלעומתי כלפי שותפו העתידיים. על פי תנאי העסקתה, אותם צפויה לאשר אספת בעלי מניות ג'י סיטי, תהיה כליפה זכאית לשכר שנתי בעלות של 4.4 מיליון שקל וכן ל"מצנח זהב" נדיב: מענק בגובה של שנתיים שכר, במידה ועבודתה תופסק עקב העברת השליטה בחברה.

כעת, ניתן להעריך בזהירות שכליפה תכנס לתפקיד כשלא מרחפת מעליה עננה של פיטורים. כצמן התייחס למינוי בשיחת המשקיעים שקיים השבוע לאחר התפוצצות העסקה. "אני יודע שהיא (קרן, א"ג) תיקח את החברה למעלה, אני כבעל מניות מרגיש מאוד בטוח שההגה בידיה כשלצידה יש את ההנהלה המצוינת של הקבוצה, הם ידעו איך ומה לעשות כדי להביא ערך לכולם", אמר כצמן.

בנקאי ההשקעות שיחפש עסקה אחרת

מנגד, מי שעשוי להיות מאוכזבים מביטול ההסכם הוא בנקאי ההשקעות של כצמן, חברת דיסקונט חיתום בניהולם של צחי סולטן ולירן רזמוביץ', שהייתה אמורה לקבל עמלה נאה במידה והעסקה הייתה יוצאת לפועל.

מדובר בעמלה העומדת לרוב על בין 1%־2% מהיקף העסקה. כך שניתן להעריך שבהינתן תמורה של 660 מיליון שקל בעסקת ג'י סיטי (שעשויה הייתה לגדול בהמשך), מדובר על עמלה של עד 10 מיליון שקל.

עם זאת, דיסקונט חיתום עשויה לקבל את העמלה בעתיד, שכן היא עדיין מחפשת עבור כצמן רוכש. לאחר נפילת העסקה הודיעה חברת נורסטאר של כצמן כי בכוונתה לשוב ולבחון הצעות למכירת חלק ממניות ג'י סיטי למשקיע אסטרטגי, באמצעות דיסקונט חיתום. בחברה הדגישו, כי אין בכוונתם להפיץ או למכור את המניות במסגרת המסחר בבורסה, אלא לחפש משקיע שיתפוס את מקומו של אבו.

בשיחת המשקיעים הביע כצמן ביטחון כי עסקת המכירה תצא לבסוף אל הפועל. "בזמנו קיבלנו 17 הצעות שונות ואני רוצה להגיד לכם שהבוקר כבר קיבלתי הודעות משני ומשני מתעניינים נוספים, ובטח יותר מאוחר יופיעו עוד כמה. החלטנו לפתוח מחדש את התהליך, ואנחנו מניחים שיימצאו קונים אחרים לעסקה במתווה דומה", העריך כצמן.