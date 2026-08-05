סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:10

1. שוק המניות

הבורסה בת"א תיפתח הבוקר כשקלפים טובים בידיה: האופטימיות סביב ההסכם שיסיים את העימות בין ארה"ב לאיראן, העליות בבורסות בעולם והירידה במחירי הנפט - הבוקר באסיה עליות חדות, ואתמול בניו יורק וול סטריט שברה שיאים בהובלת מניות הטכנולוגיה שלא מפסיקות להפתיע לטובה בדוחותיהם הכספיים.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הביע הלילה אופטימיות לגבי המגעים עם איראן, ואמר לכתבים בלוס אנג'לס כי "המשא ומתן מתנהל היטב" וכי השיחות "מתקדמות בצורה טובה מאוד". לדבריו, בתוך 48 השעות הקרובות צפויה להתברר תמונה ברורה יותר לגבי האפשרות להגיע להסכם.

גם לא מעט חדשות מבית עשויות לתת רוח גבית הבוקר:

הבנקים יזכו לתשומת לב בפתיחה - אתמול בלילה נודע לגלובס שהפיקוח על הבנקים הפיץ טיוטת חוזר מיוחד שיאפשר להם להחיל עקרונות חשבונאים אמריקאים. המהלך יאפשר רישום הבנקים למסחר בוול סטריט ועשוי להגדיל את הסחירות ולשפר את האטרקטיביות בהשקעה בהם.

אחת שתזנק הבוקר בפתיחה היא טאואר שלה פער ארביטרז' חיובי של כ-8%. מנייתה חוותה אתמול רכבת הרים: היא פתחה אתמול את יום המסחר בזינוק של 12% לקראת פרסום הדוחות לרבעון השני ולאחריו עברה לירידה וננעלה ברמה של כ-0.3% בסיום. בשוק הסבירו כי מדובר בגל מימושי רווחים קלאסי בסגנון "קנה בשמועה, מכור בחדשות". עם פתיחת המסחר בוול סטריט היא נסחרה בירידה חדה של עד 10%, אך התאוששה עם רוח גבית ממניות השבבים בניו יורק.

גם קמטק תזנק בכ-6%. גם ליתר המניות הדואליות תהיה השפעה חיובית הבוקר על הפתיחה הבוקר, אם כי קטנה בהרבה.

בתוך עונת הדוחות, מניות אל על והבורסה לנ"יע ימשכו הבוקר עניין.

אתמול בערב דיווח הבורסה שההכנסות שלה זינקו ב-36% ברבעון השני והרווח הנקי קפץ ב-81%. העלייה במחזורי המסחר, ההכנסות מסליקה והגידול בפעילות בשוק ההון ממשיכים לתדלק את הצמיחה.

הבוקר הציגה אל על זינוק של כ-100% ברבעון השני. ההכנסות הרבעון השני של השנה הסתכמו ב-986 מיליון דולר, עליה של 27% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה.

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אתמול נפתח שבוע המסחרר במגמה מעורבת: מדד ת"א 35 טיפס בכ-0.7%, מדד ת"א 90 נחלש בכ-0.9%.

את המגמה החיובית הובילו מניות הטכנולוגיה והאנרגיה שעלו ב-1.8% וב-1.4%, בין היתר בהובלת מניית אנלייט אנרגיה שעלתה בעקבות פרסום דוחות כספיים חזקים לרבעון השני.

מדד הבנקים זינק 2.4%. מנגד, את הירידות הובילו מניות הנפט והגז ומדדי הבנייה, שננעלו בירידה של 1.4%. מדדי הנדל"ן והביטוח איבדו 1.3% ו-1% בהתאמה.

עוד אתמול: ג' סיטי ירדה על רקע פיצוץ עסקת למכירת השליטה מול ארי נדל"ן שמנייתה זינקה. חברת האם של ג'י סיטי, נורסטאר ירדה אף היא.

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המסחר באסיה נפתח בעליות חדות לאחר שדוחות כספיים חזקים והתחדשות האופטימיות סביב מניות הטכנולוגיה דחפו אתמול את וול סטריט לשיאים חדשים. בורסת טוקיו מזנקת ב-3%, מדד קוספי בדרום קוריאה מוסיף 4.1%, ומדד MSCI אסיה-פסיפיק (ללא יפן) עולה ב-2.4%. גם מדד המניות הכחולות בסין מתחזק ב-0.7%.

המסחר מושפע מהדוחות שפורסמו לאחר הנעילה בארה"ב. מניית AMD ירדה בכ-8.8% במסחר המאוחר, לאחר שהחברה אמנם עקפה את תחזיות האנליסטים, אך אכזבה משקיעים שציפו לתוצאות חזקות אף יותר.

גם SpaceX איבדה 7.5% בעקבות הדוח הראשון שלה מאז הונפקה. לאחר שחששות מהיקף הוצאות ההון וההשפעה שלהן על תזרים המזומנים מחקו חלק ניכר מהעליות שנרשמו במהלך המסחר הרגיל. למרות זאת החברה עקפה את הציפיות: הרווח היה 7.88 מיליארד דולר לעומת צפי של 6.9 מיליארד, ההפסד 9 סנט בלבד, לעומת צפי להפסד של 26 סנט למניה. היא גם עקפה את תחזיות האנליסטים בכל שלושת תחומי הפעילות המרכזיים.

החוזים העתידיים על נאסד"ק נסחרים כמעט ללא שינוי, בעוד החוזים על S&P 500 עולים בכ-0.3%, לאחר שהמדד קבע שיא אתמול.

אתמול בלילה וול סטריט ננעלה בעליות חדות, כאשר מדדי S&P 500 ודאו ג'ונס קבעו כאמור שיאים חדשים.

מדד S&P 500 טיפס בכ-1.8% נאסד"ק זינק בכ-2.7%, בהובלת מניית פלנטיר שזינקה ב-29% לאחר דוחות חזקים והעלאת תחזיות. דאו ג'ונס עלה ב-1.9%, בהובלת מניית קטרפילר.

העליות לא הוגבלו רק למניות הטכנולוגיה. מגזר הטכנולוגיה זינק בכ-4%, בעוד שמגזרי התעשייה ו חומרי הגלם מוסיפים קרוב ל-2% כל אחד. גם מגזר הפיננסים עולה בכ-1%, בהובלת גולדמן סאקס.

מניות השבבים הובילות את העליות בוול סטריט, מדד השבבים של פילדלפיה (SOX) זינק ביותר מ-6% ותומך בעלייתו של מדד S&P 500 לשיא חדש.

עונת הדוחות ממשיכה להפתיע לטובה: לפי נתוני FactSet , יותר מ-84% מחברות מדד S&P 500 שפרסמו עד כה את תוצאותיהן עקפו את תחזיות האנליסטים.

פלנטיר היתה הכוכבת של יום המסחר, לאחר שהציגה דוחות טובים מהצפוי והעניקה תחזית אופטימית, שהרגיעה את החששות מפני האטה בביקוש לפתרונות בינה מלאכותית. הזינוק של 29% הוא החד ביותר במניית החברה מאז פברואר 2024. הנפט פוחת.

מנכ"ל החברה, אלכס קארפ, הגדיר את תוצאות הרבעון כ"מעולם אחר" ואמר כי "הביקוש ל-AI ריבוני (Sovereign AI) השתחרר". לדבריו, לקוחות החברה רוצים שליטה מלאה יותר על הפעילות, המידע וקבלת ההחלטות שלהם, ולא מעוניינים שהיתרון התחרותי שלהם יהפוך לחומר אימון עבור מודלים עתידיים.

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אמזון ירדה בכ-2% לאחר ש ג'ף בזוס, הגיש תוכנית למכירת כ-15 מיליון מניות של החברה, בשווי מוערך של כ-4.1 מיליארד דולר. המהלך מגיע לאחר שמניית אמזון זינקה לשיא כל הזמנים בעקבות הדוחות הכספיים החזקים, והובילה את שווי השוק של החברה ליותר מ-3 טריליון דולר.

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2. שוקי האג"ח

שוק האג"ח האמריקאי רשם עליות (ותשואות האג"ח יורדות) לקראת פרסום נתוני התעסוקה בארה"ב ובהמשך לדברי שר האוצר סקוט בסנט, שלפיהם הסכם עם איראן לפתיחת מצר הורמוז עשוי להיחתם כבר "היום או מחר".

תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ירדה ל-4.66%, תשואת האג"ח לשנתיים ירדה ל-4.22%.

ירידת התשואות משקפת ביקוש לאג"ח מצד המשקיעים, בין היתר לקראת פרסום נתוני התעסוקה, שעשויים להשפיע על ציפיות הריבית של הפדרל ריזרב.

בשוקי האג"ח האמריקני נוצר בידול בין אג"ח ממשלת ארה"ב ל־10 שנים, שנסחרות בתשואה לפדיון בימים אלה בשיא של מספר שנים, לבין אג"ח ממשלת ארה"ב ל־5 שנים שעלו אמנם בחודשים האחרונים אך יחסית יציבות על 4.4%. בענק ההשקעות הבריטי שרודרס סבורים שעל המשקיעים להתמקד בימים אלה "בתשואה שוטפת איכותית תוך הימנעות מחשיפה עודפת למח"מ ארוך", כלומר להעדיף את הטווח הקצר.

הם ממליצים לפנות אל אג"ח חברות (קונצרניות) בדירוג השקעה של חברות בעלות מאזנים חזקים ותזרימי מזומנים יציבים, כאלה שלדבריהם "מציעות כיום תשואה אטרקטיבית ברמת סיכון מתונה יחסית". לגבי אג"ח ממשלתיות שומרים שם על עמדה ניטרלית: "הן מספקות הגנה במקרה של זעזועים בשווקים, אך הגירעונות המתרחבים והאינפלציה העיקשת מצדיקים זהירות מהארכת המח"מ".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הסנטימנט החיובי בעולם מחזק את השקל ומחליש את הדולר. השקל נסחר הבוקר ב-2.995 שקלים לדולר וירד לראשונה מזה כחודש מתחת ל-3 שקלים.

ההתפתחות הזאת גם החלישה את הדולר מדד הדולר (DXY) שנסחר בשפל של כחודש וחצי. הדולר עצמו נסחר הבוקר ביציבות מול הין היפני (157 ין לדולר) לאחר ההתערבות האחרונה של הרשויות ביפן לתמיכה במטבע שחיזקה את הין בכ-4% מולו.

שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, הזהיר כי חולשת הין היפני תרמה לבעיית האינפלציה ביפן והעלתה את הסיכון לירידות חדות יותר במטבעות אסייתיים נוספים.

בריאיון ל-CNBC אמר בסנט כי רמתו הנוכחית של הין "עלולה להצית בעיות נוספות או לגרום לפיחותים תחרותיים במטבעות, וזה מצב שאינו בריא". לדבריו, "ין יציב אינו חשוב רק לארה"ב, אלא חשוב מאוד לכל אזור אסיה".

דבריו מגיעים ימים ספורים לאחר שארה"ב הצטרפה ליפן במהלך התערבות בשוק המט"ח שנועדה לתמוך ביין, לאחר שהמטבע היפני נחלש בשבועות האחרונים לרמתו הנמוכה ביותר מול הדולר זה כארבעה עשורים.

היחלשות הין הפכה בשנה האחרונה לסוגיה מרכזית עבור הרשויות ביפן, שכן מטבע חלש מייקר את עלויות היבוא ומגביר את הלחצים האינפלציוניים, גם לאחר שבנק יפן החל בתהליך של יציאה ממדיניות הריבית האפסית.

הסנטימנט החיובי נתמך גם בירידה נוספת במחירי הנפט, נפט מסוג ברנט יורד ב-1.4% ל-78.3 דולר לחבית, בעוד נפט WTI נחלש ב-1.7% ל-74.5 דולר לחבית.

4. מאקרו

​עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מסמן את דוח התעסוקה לחודש יולי, שצפוי להתפרסם לקראת סוף השבוע, כ"אירוע המרכזי של השבוע". לדבריו, הקונצנזוס עומד על תוספת של כ־85 אלף משרות ועל יציבות בשיעור האבטלה, ו"כל הפתעה משמעותית (למעלה או למטה) עשויה להשפיע מהותית על תמחור הריבית בשווקים".

ברקע, מציינים בהראל כי "היעדר ההכוונה קדימה, לצד העלייה במחירי האנרגיה ותמיכתם של חלק מחברי הוועדה בהעלאת ריבית, הביאו לכך שהשווקים הפיננסיים עדיין מתמחרים הסתברות גבוהה מאוד להעלאת ריבית כבר באמצע ספטמבר. עם זאת, בתרחיש המרכזי שלנו אנו סבורים כי הריבית תישאר ללא שינוי, בין היתר משום שלהערכתנו אינפלציית הליבה תמשיך להתמתן ונתוני שוק העבודה לא יצדיקו הידוק נוסף. אך מאזן הסיכונים מוטה כלפי מעלה לנוכח הימשכות המלחמה".

מעבר לים - אתמול פורסם שהגירעון המסחרי של ארה"ב הסתכם ביוני ב-73.3 מיליארד דולר - נתון גבוה מהצפוי על פי תחזיות הכלכלנים.

5. תחזית

בג'יי. פי. מורגן הצביעו על כך שהתמחור שלהן (אנבידיה, מיקרוסופט, גוגל, אפל, אמזון, מטא וטסלה) הפך לאחרונה זול באופן קיצוני.

מכפיל הרווח העתידי (12 חודשים קדימה) של קרן הסל MAGS, הכוללת את המניות הללו נמצא מתחת ל־24 - רמתו הנמוכה ביותר מאז השקת הקרן באפריל 2023.

בבנק העריכו כי ייתכן שיהיה טרייד של "catch־up" בקרב "שבע המופלאות", מכיוון שהדוחות האחרונים של החברות הראו שההחזרים על ההשקעות העצומות ב־AI מצדיקים אותן.

"קבוצת ה־Mag7 היו תחת זכוכית מגדלת בכל הנוגע להוצאות הון ותשואה על השקעה (ROI) בבינה מלאכותית, וייתכן שהן מתחילות לשנות את המשקיעים", כתבו בדסק המסחר של ג'יי. פי. מורגן.

"הקבוצה נסחרת ביותר משתי סטיות תקן מתחת לממוצע שלה מאז הרבעון השלישי של 2018 ועד ליום שישי, על בסיס מכפיל רווח עתידי. נתון זה מרמז על פוטנציאל עלייה של כ־30% רק כדי להגיע לסטיית תקן אחת מתחת לממוצע שלה, ועלייה של כ־56% כדי לחזור להערכת השווי הממוצעת שלה".