הבורסה בת"א ממשיכה להנות מזינוק בהכנסות שמתורגם לשיפור חד ברווח הנקי שלה. הכנסות הבורסה ברבעון השני זינקו ב-36% והסתכמו ב-185 מיליון שקל, עליה שנבעה בעיקרה מגידול בפעילות ובעיקר מגידול בהכנסות ומשירותי מסלקה ומהכנסות מעמלות מסחר וסליקה.

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מחזורי המסחר במניות גדלו דרמטית ברבעון השני השנה ביחס למקבילו והסתכמו בממוצע יומי של 5.8 מיליארד שקל, למול 3.2 מיליארד שקל ברבעון המקביל לו אשתקד. גורם שהגדיל את ההכנסות בעמלות שנגזרות מכך.

הבורסה בניהולו של איתי בן-זאב מפרטת גם כי רשמה עליה חדה בסעיף ההכנסות מעמלות המסחר והסליקה (37%) ל-67 מיליו ןשקל, בשל גידול במחזורי המסחר באג"ח ובקרנות הנאמנות מעבר לגידול במסחר במניות. מנגד הרבעון השני השנה היה עם פחות ימי מסחר ביחס למקבילו אשתקד, מה שגרע מעט מההכנסות בשיעור של כ-5%.

כמו כן, הכנסות הבורסה משירותי סליקה זינקו ב-67% הודות לעליה בהכנסות משירותי סליקה לחברים על רקע גידול בפעילות. אבל חלק מהגידול נבע מעצם העלייה בשווי הנכסים, שכן חלק מהעמלות נגבות כשיעור מהיקפם.

29% מהגידול בעמלות שירותי הסליקה של הבורסה נבעו מעצם העלייה בשווי הנכסים הפיננסיים. בנוסף רשמה הבורסה עליה בשיעור דו-ספרתי ברבעו ןהשני מדמי רישום ואגרות והפצת מידע ושירותי קישוריות.

בסעיף הכנסות אחרות, נרשמה עליה חדה של 86% בהכנסות מהפעלת מרכז הכנסים ברבעון השני השנה, כאשר במקבילו התרחש מבצע "עם כלביא" ולכן לא היו אירועים. בשורה התחתונה, הרווח הנקי הסתכם ב-79 מיליון שקל, עליה חדה של 81% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

במחצית הראשונה הסתכמו הכנסות הבורסה ב-368 מיליו ןשקל, עליה של 38% ביחס למחצית המקבילה אשתקד. הרווח הנקי עמד על 156 מיליון שקל, הוא הכפיל את עצמו למול רווח נקי של 79 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד.

לראשונה: אופציות לעובדים

במסגרת הדוחות חשפה הבורסה כי בפעם הראשונה, הבורסה הקצתה לעובדיה שאינם המנכ"ל והסמנכ"לים 220 אלף אופציות בשווי של 11.8 מיליון שקל, על חשבון חלק מהבונוס השנתי שלהם. מחיר המימוש עומד על 164.5 שקלים, בדומה למחיר המניה בבורסה בעת ההקצאה. אלא שמאז מחיר המניה בבורסה צלל כך שהאופציות כרגע הן עמוק "בתוך הכסף".

האופציות החדשות יבשילו בתקופה במהלך 3 השנים הקרובות ויהיו ניתנות למימוש בתוך שנתיים. נציין כי מאז ההנפקה של מניית הבורסה בשלהי העשור הקודם העובדים לא קיבלו אופציות. בהנפקה עצמה העובדים קיבלו 6% ממניותיה של הבורסה.

מכפיל "נורמלי"

מניית הבורסה שהיתה אחד הלהיטים בבורסה עצמה בשנים האחרונות, רשמה תשואה של 614% בשלוש שנים. אך בשלושת החודשים האחרונים היא נסחרה במגמת ירידה ואיבדה כחמישית משוויה.

שווי השוק הנוכחי של הבורסה עומד על 11 מיליארד שקל, אם גוזרים מהרווח הנקי במחצית קצב שנתי של מעל ל-310 מיליון שקל, עולה שהמכפיל שלפיו נסחרת הבורסה הפך ל"נורמלי" - קרי 35. אחרי שבעבר כבר היה ברמות הרבה יותר גבוהות של מעל ל-80 בשיא האופוריה במניות בבורסה מוקדם יותר השנה.

בכל מקרה שווי מניותיו של המנכ"ל בן-זאב (3.6% ממניות הבורסה) עומד כיום על קצת מעל ל-400 מיליון שקל.

משימה אפשרית

בבורסה גם חוגגים את נצחונם בהעברת שבוע המסחר לימים שני עד שישי.

מה שנתפס בעבר כמעין משימה בלתי אפשרית, הצליח לדברי המנכ"ל להגדיל את מחזורי המסחר. "המעבר למסחר בימי שישי כבר בא לידי ביטוי בעלייה משמעותית בחלקם של המשקיעים הזרים במסחר ואנו ממשיכים לנהל דיאלוג עם שחקנים בינלאומיים הבוחנים הצטרפות כחברי בורסה חדשים", אומר בן-זאב עם פרסום התוצאות.

במקביל, הוא מוסיף, "אנו רואים פוטנציאל משמעותי להמשך הצטרפותן של חברות למסלול הרישום הכפול ולהרחבת האפשרות של חברות ישראליות ובינלאומיות לבצע הנפקות גלובליות דרך בורסת ת"א". הבורסה גם ציינה כי ההשפעה החיובית של המעבר למסחר בימי שישי, התבטאה במחזור היומי הממוצע בימי שישי עצמם - שעמד על כ-4.6 מיליארד שקל מתחילת השנה וזאת לעומת מחזור של כ- 1.6 מיליארד שקל בימי ראשון בשנת 2025. חלקם של המשקיעים הזרים במסחר עלה לכ-41%, לעומת כ- 12.5% בימי ראשון בשנת 2025.

גם שוק ההנפקות, שאמנם התקרר מעט בשבועות האחרונים, חייך לבורסה במהלך ששת החודשים הראשונים של השנה. 15 חברות חדשות שביצעו הנפקת מניות ראשונית (IPO) עשו זאת במחצית הראשונה של 2026, וסך גיוסים בשוק המניות שהסתכם בכ-6.1 מיליארד שקל.

בשוק האג"ח הקונצרניות גייס המגזר העסקי כ-117 מיליארד שקל במחצית הראשונה של השנה. כמו כן, שווי שוק המניות בבורסה עמד על כ-2.7 טריליון שקל בסוף הרבעון השני, לעומת שווי של כ-1.5 טריליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כאשר בין המצטרפות החדשות השנה לבורסה נמצאת ענקית הסייבר פאלו אלטו, שנוסדה על ידי ניר צוק ויש לה קשרים עמוקים להייטק בארץ.