כצמן מנסה להרגיע ומספר: זו הסיבה שפוצצתי את ההסכם

חודש אחרי שנחתמה, התפוצצה עסקת מכירת השליטה בחברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי, לידי ארי נדל"ן וישפרו.

בהתייחסות ראשונה, אמר הבוקר כצמן כי "מישהו אמר שהתחתנתי עם רחל וקיבלתי את לאה. אבל לפרסומים המגמתיים מתאים יותר הפסוק ששמים אור לחושך וחושך לאור. נתחיל בעובדות: לפני חודשיים, נוסטאר הודיעה על בחינת מכירת חלק מהמניות כדי להוריד את המינוף ולהמשיך להחזיק במניות ג'י סיטי. לפני חודש, חתמנו על הסכם טוב עם שותף ראוי ומוערך שעם הזמן יהפוך לבעל שליטה. תנאי יסודי היה שארי נדל"ן תהיה מי שקונה את המניות, אחרי שבדקנו את החוסן של החברה".

כצמן הוסיף: "לפני שבועיים, קראנו דיווח שהם צירפו שותף. אני אגיד בעדינות שהפרופיל הפיננסי של השותף החדש נמוך דרמטי מזה של ארי. אתמול קיבלנו את ההסכם, ומסתבר שנכללו שם הסכמות מול השותפים להתנהל מולנו, באופן שמהווה סטייה להסכמות בינינו. כמו אפשרות להחלפת בעלי שליטה, כולל יציאה מוחלטת של ארי נדל"ן מההסכם".

"הבוקר כבר קיבלתי הצעות משני מתעניינים נוספים", אמר כצמן. "החלטנו לפתוח מחדש את התהליך ואנחנו מניחים שיימצאו קונים נוספים. אנחנו מבצעים עסקאות נוספות למימוש באירופה, עד להגעת היעד המבוקש ל-50%. אנחנו מבינים שיש צורך בהורדת הוצאות הנהלה וכלליות".

הרחבה מיד.