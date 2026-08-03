חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:16

1. שוק המניות

הבורסה בת"א תיפתח הבוקר בתקווה להמשיך את המומנטום של סוף השבוע בת"א ובוול סטריט. ההחלטה האחרונה של טראמפ שלא לתקוף את אירן, שמתאימה לתיאוריית ה-TACO שאומרת שטרמאפ תמיד נסוג ברגע האחרון (Trump always chickens out), עשוייה להוסיף אופטימיות.

אפשר להגיד שהבורסות בעולם מיישרות קו עם הטרייד הזה הבוקר - החוזים בוול סטריט מסמנים על עליות אחר הצהריים ומחירי הנפט יורדים. באסיה מגמה מעורבת, בורסת דרום קוריאה נופלת בהובלת מניות השבבים, היין היפני מוסיף להתחזק מול הדולר לאחר ששרת האוצר היפנית סטסוקי קאטיאמה הודתה על ההתערבות המשותפת של יפן וארה"ב לחיזוקו מול הדולר.

מניות השבבים הדואליות קמטק ונובה יעיבו בפתיחה על המדדים הגדולים, השתיים בפערי ארביטרז' שליליים של כ־4.7% ו־2.3%, בהתאמה, טבע תיחלש במעל 1%. מנגד, מניות התוכנה נייס ופורמולה יאזנו מעט.

מניות שכדאי לשים לב אליהן הבוקר:

יתכן שהרומן העסקי הקצר של ארי נדל"ן וג'י.סיטי עומד להסתיים? בסוף השבוע שיגרו עורכי דינו של כצמן מכתב לאבו בו ביקשו לקבל את פרטי ההסכם עליו חתמה ארי נדל"ן עם חברת ישפרו של כידן דהרי וירון אדיב לפני פחות משבועיים. יתכן שהרצון של אבו להכניס את דהרי ואדיב כשותפים שלו לעסקת ג'י סיטי, הוביל את כצמן למחשבות שניות על המהלך.

מאבק שליטה מתפתח בחברת שירותי הבריאות נובולוג - בין בעל השליטה אהוד פוזיס (27%) לבין אלי דהן, בעלי חברת מובמנט. כעת מציע דהן להשקיע בחברה 100 מיליון שקל תמורת הקצאה של 21% ממניותיה, שאיבדו 77% משוויין בשיא בשנת 2022.

נופר אנרג'י: מידרוג מציבה את דירוג האשראי שלה תחת בחינה עם השלכות שליליות. המשמעות היא שמידרוג בוחנת אפשרות להוריד את דירוג האשראי של החברה. המהלך מגיע בעקבות זימוני אסיפות שפרסמה נופר בסוף יולי, שבהם הוצגו עסקאות ומהלכים שהובילו את חברת הדירוג לבחון מחדש את פרופיל הסיכון של החברה.

כדאי גם לחכות ליום חמישי - כחצי שנה לאחר שהחלה להיסחר במסגרת הרישום הכפול בבורסה בתל אביב - ענקית הסייבר פאלו אלטו תצורף למדדים המובילים בבורסה, ת"א 35 ות"א 125. זוהי חברה הגדולה ביותר בבורסה, בפער גדול, והיא נסחרת כיום לפי שווי של 813 מיליארד שקל.

עונת הדוחות בת"א תתחיל לצבור השבוע תאוצה: בשלישי, תדווח הבורסה לני"ע, לצד חברת השבבים טאואר; יום רביעי יהיה עמוס במיוחד, עם דיווחים של נובה, אורמת, אל על, נייס בזק ו־ICL.

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בשישי האחרון, במהפך של הרגע האחרון, הבורסה בת"א חתמה את חודש יולי בעליות, זאת, בין היתר, על רקע התאוששות בסקטור הטכנולוגיה בוול סטריט.

בסיכום החודש, מדד ת"א 35 עלה בכ־2%, מדד ת"א 90 בכ־0.4%. את העליות במהלך הוביל מדד הבנקים, שזינק במעל 10%, אחרי שמוקדם יותר השנה הניב ביצועי־חסר. אחריו, בלט לחיוב מדד ת"א־נפט וגז, עם קפיצה של כ־9%, שבאה בעקבות הזינוק במחירי הנפט, לצד החתימה על מזכר הבנות ליצוא גז למצרים.

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באסיה הבוקר מגמה מעורבת - מימושים במניות הקשורות לבינה מלאכותית מעיבים על השיפור בסנטימנט בעקבות הירידה במתיחות במזרח התיכון - בורסת דרום קוריאה יורדת בכ-4% בהובלת מניות השבבים סמסונג אלקטרוניקס ואס.קיי הייניקס.

ביפן, מדד ניקיי 225 יורד ב־1.6% בסין מדד שנגחאי מאבד 0.5%, בהונג קונג מדד הנג סנג עלה ב־0.3%.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות, נאסד"ק עולה ב־0.9%, S&P 500 ב־0.5%.

וול סטריט ננעלה בעליות ביום שישי, לאחר שדוחות חזקים של אמזון הציתו מחדש את האופטימיות סביב תחום הבינה המלאכותית. מניית אמזון זינקה ב־15%, וסחפה עמה מניות רבות שנהנות מגל ההשקעות ב־AI.

מדד S&P 500 עלה ב־0.7%, מדד הנאסד"ק 100 הוסיף 0.6%, ומדד השבבים של פילדלפיה (SOX) התחזק ב־0.1%.

הזרז המרכזי לעליות היה חטיבת הענן AWS של אמזון, שהכנסותיה זינקו ב־37%. מנגד, מניית אפל צנחה ב־7.4% - הירידה היומית החדה ביותר שלה מאז אפריל 2025 לאחר שסיפקה תחזית מאכזבת.

בסיכום שבועי, מדד S&P 500 עלה בכ־1.1%, דאו ג'ונס בכ־1%, נאסד"ק בכ־1.6%.

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השבוע יקבלו המשקיעים מעט מרווח נשימה בלבד.

האירוע המרכזי של השבוע הוא מחר - הדוח הראשון של SpaceX כחברה ציבורית, לאחר ההנפקה הגדולה ביותר אי פעם. אך ישנם השבוע דוחות מסקרנים נוספים - מרוץ ה־AI יקבל חשיפה נוספת עם פרסום הדוחות של כמה מהשחקניות המרכזיות בתחום. היום יפרסמו את תוצאותיהן פלנטיר ו־און סמיקונקטור, מחר תדווח גם AMD, וברביעי ענקיות שבבי הזיכרון סנדיסק וווסטרן דיגיטל.

מחוץ למגזר הטכנולוגיה, מוקד העניין יעבור לענקיות התרופות: אלי לילי ונובו נורדיסק יפרסמו דוחות ביום רביעי, לצד דיסני.

גם בגזרת המאקרו צפוי שבוע עמוס, כאשר כל העיניים יהיו נשואות לנתוני שוק העבודה בארה"ב. ביום שלישי יפורסם דוח המשרות הפתוחות JOLTS, ביום רביעי יגיע דוח התעסוקה של המגזר הפרטי ADP, ובמישי יתפרסמו נתוני תביעות האבטלה השבועיות.

את השבוע יסגור ביום שישי הנתון המרכזי - דוח התעסוקה החודשי שצפוי להשפיע על הציפיות בנוגע להמשך מדיניות הריבית של הפדרל ריזרב.

2. שוק האג"ח

ההצהרות המעורפלות של יו"ר הפד קווין וורש ביום רביעי האחרון שלחו את התשואות הארוכות לגבהים חדשים. חוסר הוודאות על כוונותיו של הפד דוחף את התשואות הארוכות - אבל זה לא נגמר כאן - תשואות האג"ח לעשר שנים ול-30 שנה הן המפתח לפיו נקבעות המשכנתאות, הערכות השווי של החברות הנסחרות בוול סטריט, הלוואות לעסקים, מימון ממשלתי ואג״ח קונצרניות.

העמימות הזאת הובילה את תשואת האג"ח האמריקאית ל־10 שנים ל־4.65%, בעוד שהתשואה על האג"ח ל־30 שנה טיפסה ל־5.21%. הרמה הגבוהה ביותר מאז 2007.

החשש בשווקים אף גבר לאחר דיווח בניו יורק טיימס שוורש שוקל לצמצם את תדירות ישיבות המדיניות המתוכננות של הפד. המהלך מעלה חשש אצל המשקיעים כי הפד עלול להישאר מאחור במאבק באינפלציה ("מתחת לעקום התשואות"). כתוצאה מכך, הם דורשים פרמיית תשואה גבוהה יותר כדי להחזיק באג"ח ארוכות טווח.

אבל לא רק יו"ר הפד תרם לעליית התשואות. כדאי לשים לב ליפן.

עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי בסיגמא קלריטי מזכיר שיפן היא המחזיקה הזרה הגדולה ביותר באג"ח ממשלת ארצות הברית, עם יתרות של יותר מ-1.4 טריליון דולר, "האפשרות שהתערבות במטבע תמומן באמצעות מכירת אג"ח אמריקאיות הוסיפה לחץ משמעותי על התשואות".

"האירוע ביפן מדגיש את השבריריות של שוקי האג"ח בתקופה הנוכחית. ממשלות בעולם הגדילו מאוד את החוב שלהן בשנים האחרונות, בין היתר בעקבות המגפה, משבר האנרגיה, ההוצאות הביטחוניות והשינוי במגמת הגלובליזציה. במקביל, האינפלציה גבוהה מבעבר, הבנקים המרכזיים מצמצמים את מאזניהם והיקף הנפקות החוב הממשלתי עולה. כל אלה מחייבים את השווקים לספוג כמות גדולה יותר של אג"ח ללא התמיכה החריגה שסיפקו הבנקים המרכזיים במשך שנים"

"ההתערבות של יפן בשוק המט"ח המחישה עד כמה המתחים המקומיים במדינה אחת יכולים להתגלגל במהירות אל שוקי החוב העולמיים", הוא אומר.

"בסופו של דבר, השילוב בין חוסר הבהירות במדיניות הפד, החוב הממשלתי הגבוה, היקף ההנפקות ההולך וגדל, צמצום מאזני הבנקים המרכזיים והחרפת המתחים הגיאופוליטיים מחייב את המשקיעים לדרוש כיום פרמיית סיכון גבוהה יותר על החזקת חוב לטווח ארוך כדי להמשיך לממן את ממשלת ארצות הברית".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

לנוכח ההסלמה במזרח התיכון והתנודתיות בוול סטריט, השקל נחלש ביולי מול הדולר בכ־2.6%, ושערו היציג עמד ביום שישי על 3.057 שקלים לדולר. הבוקר השקל מתחזק ונסחר ב-3.045 שקלים לדולר.

ברבעון השני של 2026 התחזק השקל מול המטבעות המרכזיים, כאשר עלה בכ־5.9% מול הדולר ובכ־6.6% מול האירו, למרות שבמקביל הדולר התחזק בעולם מול מרבית המטבעות המובילים.

בפעילות השחקנים המרכזיים בשוק נרשם שינוי בהרכב הזרמים: הגופים המוסדיים הגדילו משמעותית את מכירות המט"ח שלהם ל־13.8 מיליארד דולר, בעוד המגזר העסקי עבר לרכישות מט"ח נטו בהיקף של 12.2 מיליארד דולר. תושבי החוץ עברו ממגמת רכישות למכירות מט"ח נטו בהיקף של 6.4 מיליארד דולר. במקביל, בנק ישראל רכש מט"ח בהיקף של כ־1.8 מיליארד דולר.

סוחרי המט"ח בעולם פותחים את שבוע המסחר בדריכות גבוהה לנוכח התערבות משותפת של יפן וארה"ב בשוק המטבעות. זאת לאחר שפעולות מתואמות שבוצעו בטוקיו ובניו יורק בשבוע שעבר הובילו להתחזקות חדה של הין היפני. גם הבוקר נרשמת עלייה של היין מול הדולר בכ-0.5% ל-156.5 יין לדולר. השער החזק ביותר מאז תחילת מאי. רק ביום רביעי נסחר המטבע ב-164 ין לדולר - קרוב לשפל שלא נראה 40 שנה.

לפי הדיווחים, משרד האוצר היפני ומשרד האוצר האמריקאי פועלים כיום בתיאום הדוק, ברמה היסטורית - במטרה לבלום את היחלשות המטבע היפני. שרת האוצר של יפן, סצוקי קטיאמה, הודיעה היום ששתי המדינות פועלות במשותף, במהלך שמחזק את המסר שהעביר גם שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט.

למרות שסוחרים רבים עדיין מטילים ספק ביכולת הרשויות לשנות את מגמתו ארוכת הטווח של הין בשוק מט"ח עצום בהיקף של כ־9.5 טריליון דולר ביום, בטווח הקצר הן מסוגלות להשפיע באופן משמעותי.

בתוך יומיים בלבד בשבוע שעבר הצליחו הרשויות למחוק יותר מחודשיים של היחלשות המטבע, באמצעות שילוב של רכישות ישירות בשוק, פניות לבנקים הפעילים במסחר ביין והצהרות פומביות של בכירי הממשל משתי המדינות.

בגולדמן סאקס מעריכים כי ההתערבות טרם הסתיימה. "סביר להניח שהרשויות יתערבו שוב בימים הקרובים אם הין יחזור להיחלש, כפי שקרה בחודש מאי", כתבו האסטרטגים בראשות קמאקשיה טריוודי. לדבריהם, ההתערבות היא כלי יעיל שמאפשר לרשויות "לקנות זמן" עד שהגורמים הכלכליים הבסיסיים יתמכו בהתחזקות המטבע.

4. מאקרו

בעולם יחכו בדריכות לדוח התעסוקה החודשי שיפורסם בארה"ב בסוף השבוע - דוח התעסוקה שיפורסם ביום שישי צפוי להצביע על תוספת של כ־88 אלף משרות בחודש יולי, עלייה לעומת תוספת של 57 אלף משרות בלבד ביוני. למרות שמדובר בקצב נמוך מהרמות של יותר מ־100 אלף משרות בחודש שנרשמו בסוף 2025, כלכלנים רבים עדיין רואים בו קצב בריא יחסית.

נתון שיעמוד בקנה אחד עם התחזיות, או אף יהיה חלש יותר, עשוי לחזק את החלטת הפדרל ריזרב להימנע מהעלאות ריבית נוספות, במיוחד על רקע הרצון לא לפגוע בשוק העבודה מעבר לנדרש.

במקביל, המשקיעים יחפשו בדוח גם רמזים נוספים לגבי ההשפעה של מהפכת הבינה המלאכותית על שוק העבודה. מחקר חדש של כלכלני Apollo Global Management, טורסטן סלוק וסניה אדליך, מצא כי עובדים בתחומים החשופים יותר ל־AI חוו צמיחה איטית יותר בשכר, אך בשלב זה לא נמצאה השפעה משמעותית של החשיפה ל־AI על רמת התעסוקה עצמה.

לדברי החוקרים, "ההשפעה הראשונה שניתן למדוד של אימוץ AI בשוק העבודה אינה החלפת עובדים, אלא לחץ על השכר - כאשר הנטל נופל באופן לא פרופורציונלי על העובדים בעלי הביטחון הכלכלי הנמוך יותר".

5. תחזית

בשתי ענקיות הטכנולוגיה הגדולות, מטא ואפל, תגובת המשקיעים לדוחות האחרונים הייתה שלילית. מטא נפלה לאחר פספוס ברווח, ואפל ירדה בעקבות תחזית שנראתה מאכזבת. אבל בבנק אוף אמריקה טוענים כי בשני המקרים השוק מתמקד בכותרות הלא נכונות: אצל מטא הוא מסתכל על הוצאות ה־AI, ואצל אפל על מגבלות האספקה - במקום על העוצמה של עסקי הליבה.

מטא: השוק רואה את עלות ה־AI, בנק אוף אמריקה רואה את התשואה

משהו השתנה אצל מטא ב־29 ביולי.

במשך חמישה רבעונים רצופים הצליחה החברה לעקוף את תחזיות האנליסטים, המשקיעים התרגלו להפתעות חיוביות והמניה נהנתה ממומנטום חזק. ואז הגיע דוח הרבעון השני: לראשונה מזה יותר משנה מטא פספסה את תחזית הרווח, והמניה צנחה בכמעט 9% במסחר המאוחר.

למחרת בבוקר פרסם ג'סטין פוסט מבנק אוף אמריקה סקירה שבה טען כי השוק פירש את הדוח באופן שגוי. לדבריו, הירידה במניה משקפת בעיקר חשש מהיקף השקעות ה־AI של מטא ומהפגיעה האפשרית ברווחיות בטווח הקצר - אך מתעלמת מהשיפור שכבר מתחיל להופיע בעסקי הליבה.

הפספוס בדוח הגיע בעיקר משורת הרווח. מטא דיווחה על רווח למניה של 6.18 דולר, לעומת צפי של 7.20 דולר. אלא שהירידה נבעה מהוצאות חד־פעמיות. החברה רשמה הוצאה משפטית חד־פעמית של 2.4 מיליארד דולר הקשורה להליכים בנושא בטיחות ילדים, וכן עלות של 1.2 מיליארד דולר בעקבות פיטורי כ־8,000 עובדים.

הכנסות הפרסום דווקא המשיכו לצמוח במהירות, עם עלייה של 28%.

אלא שהחשש הגדול יותר של המשקיעים הגיע מכיוון אחר: תזרים המזומנים.

התזרים החופשי של מטא צנח ב־91% לעומת השנה שעברה, מ־8.55 מיליארד דולר ל־784 מיליון דולר בלבד. עבור המשקיעים, זה היה סימן לכך שהשקעות העתק בתשתיות AI מתחילות לפגוע ביכולת החברה לייצר מזומנים.

מטא צפויה להשקיע השנה בין 130 ל־145 מיליארד דולר בהוצאות הון, והנהלת החברה כבר הבהירה שהרחבת יכולות המחשוב תימשך גם ב־2027 ואולי מעבר לכך.

אבל בבנק אוף אמריקה מסתכלים על התמונה אחרת.

לדברי פוסט, המשקיעים מתמקדים במה שה־AI עולה למטא כיום, ומתעלמים ממה שהוא כבר מתחיל לייצר. הוא מצביע על עלייה של 10% בזמן השימוש באינסטגרם, עלייה של 9% בצפייה בווידאו בפייסבוק, גידול של 8.3% במספר ההקלקות על מודעות ושיפור של 15.7% בהמרות בזכות מערכות ההמלצה מבוססות ה־AI.

גם מוצר הפרסום Advantage+ הגיע לקצב הכנסות שנתי של יותר מ־75 מיליארד דולר.

מבחינת פוסט, אלה אינם רק פוטנציאל עתידי - אלא הוכחה לכך שההשקעות בבינה מלאכותית כבר מחזקות את מנוע הרווח המרכזי של מטא.

בנוסף, הבנק סבור שהשוק אינו מתמחר מספיק את נכסי התשתית שמטא בונה: מרכזי הנתונים, מערכות המחשוב והשבבים הייעודיים. בעתיד, אלו עשויים להפוך לעסק בפני עצמו באמצעות שירותי AI לארגונים, רישוי מודלים ושימוש חיצוני בכוח המחשוב של החברה.

למרות שהבנק הוריד מעט את מחיר היעד מ־825 ל־810 דולר, כ-45% מעל מחירה כיום. הוא הותיר המלצת "קנייה". להערכתו, גם אם המסחור של מוצרי ה־AI ייקח זמן, מטא יכולה להאט בהמשך את קצב ההשקעות - מהלך שישפר את תזרים המזומנים.

בשורה התחתונה: השוק מסתכל על ההוצאה, בנק אוף אמריקה מסתכל על התשואה העתידית.

אפל: השוק רואה האטה, בנק אוף אמריקה רואה מחסור בהיצע

גם אצל אפל תגובת השוק לדוחות הייתה שלילית, אך בבנק אוף אמריקה טוענים שהפרשנות שגויה.

דוחות הרבעון השלישי של אפל נראו טוב על פני השטח, אך הותירו את המשקיעים עם שאלה: האם התחזית המתונה לרבעון הבא משקפת חולשה בעסק - או שמדובר בתחזית שמרנית?

האנליסט וומסי מוהן הותיר את המלצת ה"קנייה" ואת מחיר היעד על 380 דולר, כ-25% מעל מחירה כעת והעלה את תחזיות הרווח למניה לשלוש השנים הקרובות.

אפל דיווחה על הכנסות של 109.4 מיליארד דולר ברבעון יוני, עלייה של 16% לעומת השנה שעברה, ועל רווח למניה של 2.02 דולר. כ־11 סנט מהרווח נבעו מהחזר מכסים חד־פעמי, אך בנטרול ההשפעה הזו התוצאות היו למעשה בהתאם לציפיות.

החשש הגיע בעיקר מהתחזית לרבעון ספטמבר, שבה אפל צופה צמיחה של 9%-11% בהכנסות.

אבל בבנק אוף אמריקה טוענים שהבעיה אינה בביקוש - אלא בהיצע (יכולת הייצור).

לדברי הבנק, אפל מוגבלת בשל מחסור בשבבים מתקדמים המשמשים את המעבדים שלה, ולכן אינה מסוגלת לייצר מספיק מכשירים כדי לענות על הביקוש.

הנתונים תומכים בכך: הכנסות האייפון זינקו ב־22% ל־54.2 מיליארד דולר, נתח השוק העולמי גדל, מספר משדרגי האייפון הגיע לשיא ובסיס המשתמשים של החברה המשיך לשבור שיאים.

גם המלאים בערוצי ההפצה נמוכים במיוחד. אם הייצור ישתפר עם השקת הדגמים החדשים בסתיו, המשווקים יצטרכו להצטייד מחדש - בנוסף לביקוש החדש מצד הצרכנים.

בבנק מציינים גם כי למרות העלייה בעלויות הזיכרון, אפל נהנית עדיין ממלאי רכיבים זול יותר ומירידת מחירים ברכיבים אחרים. בנוסף, דגמי אייפון יקרים יותר עשויים לתמוך בשולי הרווח.

גם באפל הבנק מזהה מנוע צמיחה עתידי בבינה מלאכותית.

חטיבת השירותים של אפל צמחה ב־12% ל־30.7 מיליארד דולר, והחברה המשיכה לשבור שיאים בענן, תשלומים, פרסום ווידאו. מספר המנויים בתשלום עבר את רף 1.5 מיליארד.

להערכת בנק אוף אמריקה, אפל תוכל בעתיד לייצר הכנסות נוספות מה־AI באמצעות שדרוגים לשירות Siri, חבילות iCloud מתקדמות ושירותי AI בתשלום.