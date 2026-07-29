ביום חמישי בשבוע הבא, קצת פחות מחצי שנה לאחר שהחלה להיסחר במסגרת הרישום הכפול בבורסה בתל אביב - ענקית הסייבר פאלו אלטו תצורף למדדים המובילים בבורסה, ת"א 35 ות"א 125. מאז נרשמה למסחר, הפכה פאלו אלטו לאחת המניות הלוהטות בבורסה המקומית, עם עלייה של 109%. הנסיקה המרשימה ביססה את מעמדה כחברה הגדולה ביותר בבורסה, בפער גדול, והיא נסחרת כיום לפי שווי של 813 מיליארד שקל.

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לשם השוואה, החברות בעלות השווי הגדול ביותר אחריה בת"א הן החברה הביטחונית אלביט מערכות עם שווי של כ־116 מיליארד שקל, חברת התרופות טבע עם כ־111 מיליארד שקל ובנק לאומי עם 105 מיליארד שקל. למעשה, שוויה של פאלו אלטו מהווה כמעט 30% מהשווי של כלל החברות שנסחרות בבורסה בת"א (למעלה מ-550 חברות).

לפי נתוני הבורסה, מאז שהחלה להיסחר בחודש פברואר, ריכזה מניית ענקית הסייבר מחזור מסחר מצטבר של למעלה מ־850 מיליון שקל, המשקף מחזור יומי ממוצע של כ־8.5 מיליון שקל. בממוצע מבוצעות במניה למעלה מ־600 עסקאות ביום, וכל זאת כשפאלו אלטו עדיין לא נמצאת במדדים.

בבורסה מוסיפים שמניית חברת הסייבר האמריקאית שייסד הישראלי ניר צוק (שפרש מהחברה לפני כשנה), הפגינה מאז תחילת המסחר בה נזילות גבוהה ועניין מצד מגוון רחב של משקיעים. כ־18% ממחזורי המסחר בוצע על ידי מוסדיים ומנהלי תיקים, כ־20% על ידי משקיעים זרים וכ־15% על ידי משקיעי ריטייל ישראליים.

חלקם של משקיעי הריטייל גבוה מחלקם הכללי במסחר במניות בבורסה, העומד על כ־12%. לדברי יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר בבורסה, "הקליטה של מניית פאלו אלטו בבורסה הייתה מרשימה במיוחד, בעיקר לאור העובדה שעד כה היא נסחרה מחוץ למדדי הבורסה.

הוא מוסיף כי "כבר בחודשים הראשונים ראינו נזילות גבוהה במניה ומחזורי מסחר משמעותיים, פעילות של משקיעים זרים ועניין גבוה מצד המשקיעים הפרטיים בישראל. ההצלחה הזו מוכיחה את הכדאיות ואת היתרונות העצומים ברישום כפול, המאפשר לחברות ליהנות מנגישות למאגר הון מקומי איכותי ומגיוון בסיס המשקיעים שלהן. הכניסה למדדי הדגל, שתתבצע באופן מדורג החל מ־6 באוגוסט, צפויה להציב את המניה בליגה אחרת מבחינת הביקושים והסחירות ולהוות אבן דרך משמעותית בהתבססותה בשוק ההון הישראלי".

למניה יש לאן לעלות?

פאלו אלטו, בניהולו של ניקש ארורה, "פספסה" את עדכון המדדים האחרון בת"א, משום שלא עמדה בתנאי הקובע שעל מניה להיסחר בבורסה 60 יום לפני כניסתה למדד. בהתאם להחלטת ועדת המדדים של הבורסה החודש, המניה תצורף למדדים במועד עדכון הפרמטרים הרבעוני, ב־6 באוגוסט.

מכיוון שמדובר בחברה אמריקאית - אף שיש לה פעילות ענפה בישראל, בעיקר אחרי שרכשה את סייברארק לאחרונה - משקלה במדד ת"א 35 יוגבל ל־5% ולא יגיע לתקרה המקסימלית, 7%. המשקל יעלה בהדרגה, לפי כללי המדדים. בהתאם לכך, משקלה בפועל של מניית פאלו אלטו עם הצירוף למדד בשבוע הבא יהיה 25% ממשקלה האמיתי (1.25%), בעדכון המדדים הבא בחודש נובמבר הוא יעלה ל־50% (2.5%), ורק במועד העדכון השלישי לאחר צירופה למדדים היא תגיע למשקלה המלא.

סביר להניח שצירופה של פאלו אלטו למדדים יוביל לביקושים. אך האם למניה עוד יש לאן לעלות אחרי העלייה החדה בחודשים האחרונים, או שהמהלך כבר מוצה? הרוב הגדול של האנליסטים שמסקרים את פאלו אלטו מחזיקים בעמדות חיוביות בנוגע למניה. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 44 מתוך 56 אנליסטים ממליצים על המניה בהמלצות "קנייה" או "תשואת יתר"; 10 נייטרליים ורק 2 שליליים. מחיר היעד הממוצע של כלל האנליסטים משקף פרמיה לא מאוד גבוהה, של כ־7.6% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק.

בנק ההשקעות האמריקאי וויליאם בלייר פרסם לאחרונה המלצה חיובית על המניה, בה נכתב שפאלו אלטו היא הבחירה המועדפת בתחום הסייבר ושהחברה זוכה לביקושים גבוהים - על רקע חשש מחולשות אבטחה על רקע ההתפתחות של ה־AI.

שנת הכספים של פאלו אלטו לא זהה לשנה הקלנדרית - היא מתחילה באוגוסט ומסתיימת ביולי. כלומר החברה מסיימת בימים אלה את שנת הכספים 2026, והיא תפרסם את הדוחות הכספיים במהלך חודש אוגוסט, כבר אחרי שתצורף למדדים. לפי תחזיות האנליסטים, החברה תציג צמיחה שנתית של כ־24% בהכנסות ל־11.4 מיליארד דולר, בין היתר בזכות הרכישות שהשלימה בשנה האחרונה, של סייברארק ו־Chronosphere. הרווח הנקי למניה צפוי להערכת האנליסטים להגיע ל־3.77 דולר, לעומת 3.34 דולר בשנת הכספים הקודמת.

החשיבות של סייברארק

כזכור, פאלו אלטו נרשמה למסחר בבורסה המקומית לאחר שהשלימה את רכישת סייברארק הישראלית בעסקת מזומן ומניות, בשווי של כ־21.5 מיליארד דולר בעת השלמתה. סייברארק, שנוהלה עד למכירתה על־ידי המנכ"ל מאט כהן והיו"ר המייסד אודי מוקדי, התמקדה בנישה ספציפית בעולם הסייבר - אבטחת זהויות בארגון.

חשיבות התחום גברה מאוד בשנים האחרונות עם התרחבות הזהויות בכל ארגון וכניסת זהויות שאינן אנושיות, שגם אותן צריך לאבטח מפני התקפות סייבר. בפאלו אלטו זיהו שהחלק שבו מתמחה סייברארק הוא בדיוק מה שחסר לה בפלטפורמה, בטח ובטח על רקע התפתחות ה־AI וכניסת סוכני AI - ובחרו לקצר תהליכים ולרכוש את סייברארק במקום לבנות פתרון משל עצמם.

בשיחת הוועידה לאחר פרסום הדוחות האחרונים (של הרבעון הראשון אחרי השלמת הרכישה של סייברארק), המנכ"ל ארורה אמר כי מספר סוכני ה־AI הולך וגדל, וכל ישות אוטונומית כזאת היא עוד זהות שיש לנהל ברמת האבטחה. לדבריו, סייברארק עקפה את היעדים הפנימיים שהיו לה. יחד עם הרכישה הקטנה יותר של Chronosphere האמריקאית, שתי החברות תרמו 338 מיליון דולר מהכנסות הרבעון שהסתכמו ב־3 מיליארד דולר.

במקביל, זמן קצר לאחר שהרכישה הושלמה, פאלו אלטו השיקה מוצר חדש בתחום הזהויות המבוסס על רכישת סייברארק. בשבוע שעבר, בנק ההשקעות קנטור פרסם סקירה לקראת עונת הדוחות של חברות הסייבר, וציין לחיוב בפאלו אלטו את תחום הזהויות, כשבאופן כללי לדבריו זהו אחד התחומים שעליהם יש כיום דגש בתעשייה.