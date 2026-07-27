מהפך במניות השבבים: כך דיווח אחד מפיל את הסקטור

מניות ציוד ייצור השבבים, ובראשן ASML , עברו היום לירידות חדות לאחר דיווח שלפיו חברה סינית בגיבוי המדינה החלה לראשונה בייצור המוני של מכונות ליתוגרפיית DUV מתוצרת מקומית.

מכונות ליתוגרפיית DUV הן למעשה ה"מכונות שמדפיסות" את המעגלים הזעירים על גבי פרוסות הסיליקון שמהן מיוצרים שבבים. זוהי טכנולוגיה הנחשבת לחיונית לייצור שבבים מתקדמים.

● מניית השבבים שזינקה ב-470% ביום המסחר הראשון שלה

● דיווח: אנבידיה במגעים עם OpenAI להענקת ערבות פיננסית של 250 מיליארד דולר

ASML מחקה עליות של יותר מ־2% שנרשמו לפני פתיחת המסחר, וגררה לירידות גם את מניות אפלייד מטיריאלס , לאם ריסרצ' ו־KLA. מוקדם יותר נהנה הסקטור מאופטימיות בעקבות הרגיעה במזרח התיכון ודיווח כי אנבידיה דנה במימון של כ־250 מיליארד דולר לפרויקט מרכזי נתונים של OpenAI.

לפי הדיווח של The Information, החברה הסינית, שבסיסה בשנגחאי, הצליחה להקים קווי ייצור למכונות DUV באמצעות צוותי פיתוח מחברות מקומיות נוספות. אם הדיווח יתברר כנכון, מדובר בהתקדמות משמעותית במאמצי בייג'ינג להקים שרשרת אספקת שבבים עצמאית ולהפחית את התלות בטכנולוגיה מערבית.

בייגי'נג מפחתת חלופות מקומיות

מסמתן שדווקא מגבלות היצוא שהטילו ארה"ב והולנד על סין האיצו את פיתוח תעשיית השבבים המקומית - הסנקציות שהטילה ארה"ב על ייצוא לסין נועדו לבלום את ההתקדמות הטכנולוגית של סין באמצעות חסימת הגישה למכונות המתקדמות של ASML.

אם הדיווחים על ייצור מקומי של מכונות DUV יתבררו כנכונים, המשמעות היא שבייג'ינג הצליחה להאיץ את פיתוח החלופות המקומיות.

מבחינת המשקיעים, זהו תרחיש בעייתי במיוחד: החברות המערביות עלולות לאבד את הכנסותיהן מהשוק הסיני, בעוד שהיעד הגיאופוליטי של בלימת התקדמותה הטכנולוגית של סין לא יושג.

עבור ASML, מדובר באיום משמעותי במיוחד. לאחר שנאסר עליה למכור לסין את מכונות ה־EUV המתקדמות, הפכו מכונות ה־DUV הוותיקות למקור הכנסה מרכזי מהשוק הסיני. אם יצרניות השבבים בסין יוכלו לרכוש מכונות מקומיות, ASML עלולה לאבד את אחד ממנועי הצמיחה החשובים שנותרו לה במדינה.

לאם ריסרץ', אפלייד מטריאלס ו-KLA אף שהן אינן מייצרות מכונות ליתוגרפיה, הן מספקות ציוד לשלבים חיוניים אחרים בייצור השבבים, כמו ציפוי, צריבה ובקרת איכות.

אם סין הצליחה להתגבר על צוואר הבקבוק הטכנולוגי המורכב ביותר, הליתוגרפיה, היא עשויה, כך חוששים, בעתיד לפתח גם חלופות מקומיות לשאר ציוד הייצור, ובכך לצמצם משמעותית את השוק הפוטנציאלי של החברות המערביות בסין.