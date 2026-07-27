לזה אף אחד לא ציפה: מניית יצרנית שבבי הזיכרון הסינית ChangXin Memory Technologies (CXMT) זינקה ביום המסחר הראשון שלה בבורסת שנגחאי בכ־470%, והפכה בתוך שעות לחברת השבבים בעלת שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה הסינית.

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CXMT גייסה בהנפקה הראשונית כ־57.9 מיליארד יואן (כ־8.6 מיליארד דולר), לאחר שתמחרה את המניה ב־8.66 יואן והייתה לאחת ההנפקות הגדולות בהיסטוריה של סין. בעיקר היא משקפת את התיאבון הגבוה של המשקיעים לחברה שנתפסת כאבן דרך במאמץ של בייג'ינג לבנות תעשיית שבבים עצמאית.

עם סיום יום המסחר הראשון ננעלה המניה במחיר של 49 יואן, שהעניק לחברה שווי שוק של כ־3.3 טריליון יואן (460 מיליארד דולר), הסינית בעלת השווי השוק הגבוה ביותר לפי CNBC.

ההתלהבות סביב CXMT נובעת בעיקר מהמעמד האסטרטגי שלה בתעשיית השבבים הסינית. החברה מייצרת שבבי DRAM - רכיב זיכרון חיוני המשמש במחשבים, סמארטפונים ושרתים - שוק הנשלט כיום על ידי שלוש ענקיות עולמיות: סמסונג, SK Hynix ומיקרון.

ההנפקה מגיעה בתקופה שבה בייג'ינג מקדמת עצמאות טכנולוגית ומפחיתה תלות ביצרניות שבבים זרות, במיוחד על רקע המתיחות מול ארה"ב. בנוסף, החברה זכתה לתשומת לב לאחר דיווחים כי אפל החלה לבחון שימוש בשבבי ה־DRAM שלה במכשירים הנמכרים בסין.

CXMT נחשבת כיום ל"הימור הסיני" המרכזי על שבבי DRAM - רכיב זיכרון קריטי שנמצא כמעט בכל מכשיר אלקטרוני, מסמארטפונים ועד שרתי בינה מלאכותית. עבור סין, מדובר בתחום אסטרטגי במיוחד, שכן שוק הזיכרונות העולמי נשלט כיום בעיקר על ידי חברות זרות כמו סמסונג, SK Hynix ומיקרון.

גם השיפור הפיננסי תרם לאופטימיות סביב החברה: CXMT עברה ברבעון הראשון של 2026 לרווח תפעולי של 35.4 מיליארד יואן, לעומת הפסד של 2.83 מיליארד יואן שנה קודם לכן, על רקע העלייה בביקוש העולמי לכוח מחשוב וההשקעות בתחום הבינה המלאכותית.

החברה היא יצרנית ה־DRAM הרביעית בגודלה בעולם, והיא אחת החברות הבודדות שמאפשרות למשקיעים להיחשף באופן ישיר למאמץ הסיני להשתלב במרוץ העולמי אחר תשתיות AI. הצלחה בהנפקה עשויה גם לחזק את מעמדן של יצרניות שבבים סיניות נוספות שנמצאות בתהליך לקראת הנפקה.

"התלהבות ספקולטיבית?"

עם זאת, הזינוק החד ביום המסחר הראשון לא נבע רק מהערכת השווי ארוכת הטווח. אנליסטים ציינו כי מספר המניות הזמינות למסחר היה מוגבל יחסית, בעוד שהביקוש מצד משקיעים היה גבוה מאוד - שילוב שעלול ליצור "התלהבות ספקולטיבית" בימים הראשונים למסחר.

או פיי, מנהל השקעות ב־Beijing Xinhan Capital, אמר כי אמנם פתיחת המסחר הייתה בהתאם לציפיותיו, אך העלייה החדה לאחר הפתיחה הייתה חריגה. לדבריו, המחסור בחברות טהורות בתחום הזיכרונות בשוק המניות הסיני המקומי עשוי להוביל לתקופה של מסחר ספקולטיבי סביב המניה.

למרות הזינוק המרשים, השווי של CXMT עדיין נמוך משמעותית מענקיות הזיכרון העולמיות: SK Hynix ומיקרון, ששוויין מוערך במאות מיליארדי דולרים. אבל ז'ו יימינג, מומחה שבבים שהוכשר בארה"ב ומנהל את החברה שואף להכפיל השנה את כושר הייצור ולבנות שרשרת אספקה מלאה, החל מתכנון שבבים ועד להרכבה סופית.

האופטימיות סביב החברה נובעת בעיקר מהשילוב בין שני מנועי צמיחה מרכזיים: המרוץ העולמי בתחום הבינה המלאכותית והשאיפה של סין לעצמאות טכנולוגית. אנליסטים מעריכים כי CXMT עדיין נמצאת בשלבי צמיחה מוקדמים יחסית, וכי הגדלת נתח השוק שלה עשויה להצדיק שווי גבוה יותר בעתיד.

עם זאת, העלייה החדה משקפת גם ציפיות גבוהות מאוד. חלק מהאנליסטים מזהירים כי מניות שבבים נוטות להיות מחזוריות, וכי המרווחים החריגים בענף הזיכרונות עשויים להצטמצם כאשר ההיצע והביקוש יתאזנו.