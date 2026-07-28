כצמן מסדר מצנח זהב של מיליונים למנכ"לית ג'י סיטי למקרה בו תוחלף

רגע לפני העברת השליטה בחברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי , איש העסקים חיים כצמן פועל להקדים את מינויה של קרן כליפה לתפקיד מנכ"לית החברה ולאשר לה מצנח זהב מפנק למקרה בו תוחלף ע"י בעלי השליטה החדשים. זאת, לאחר שבתחילת השבוע, דווח בגלובס כי העברת השליטה, מכצמן לידי אנשי העסקים צחי אבו (ארי נדל"ן) וירון אדיב וכידן דהרי (ישפרו), עשויה לסכל את מינויה של כליפה, שהייתה אמורה להיכנס לתפקיד המנכ"לית בתחילת השנה הבאה.

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במסגרת המהלך, אותו מקדם דירקטוריון ג'י סיטי הנוכחי ואשר זקוק לאישור אספת בעלי המניות, כליפה תכנס לתפקיד כבר בתחילת חודש אוקטובר הקרוב, במקום בתחילת חודש פברואר בשנה הבאה. בכך, תתפוס כליפה את מקומו של כצמן, שהודיע בחודש שעבר על כוונתו לפרוש מניהול החברה אותה ייסד, כחלק ממהלך למכירת השליטה בה.

במידה ומינויה של כליפה יאושר באסיפה בתחילת ספטמבר, הרי שהיא צפויה לקבל שכר בעלות שנתית של כ-4.4 מיליון שקל. במסגרתו, היא תהיה זכאית לשכר בסיס בעלות של 2.3 מיליון שקל, לצד מענק שנתי העשוי להגיע לכ-1.3 מיליון שקל, וכן תגמול הוני בשווי של 855 אלף שקל.

בנוסף, נקבע כי במקרה שבו תופסק העסקתה של כליפה, בתקופה של שנה לאחר החלפת שליטה בחברה, היא תהיה זכאית למצנח זהב יוצא דופן - מענק בגובה 200% משכרה השנתי הבסיסי בגין אותה שנה (4.6 מיליון שקל בסה"כ).

מי שעשויים להביע תרעומת על תנאי ההעסקה של כליפה, ובעיקר מצנח הזהב לו תזכה במקרה שבו תוחלף, הם מי שצפויים להפוך לבעלי השליטה בג'י סיטי, אבו, אדיב ודהרי, שהצהירו מאז חתמו על ההסכם לרכישת השליטה על כוונתם לצמצם את עלויות ההנהלה של החברה לאחר שעסקת העברת השליטה תושלם.

כך למשל, בשיחה עם משקיעים לאחר שהודיע על כוונתו לרכוש את השליטה מידי כצמן, אמר אבו, כי הוא "לא רואה שום סיבה שבעולם שההוצאות לא יקטנו לפחות ב-50%". לדבריו הקיצוץ צפוי לחול בתחילה על ההנהלה הבכירה, אך "המגמה הזאת תלך ותחדור לאורך כל מערך הניהול הכללי של החברה".

יד ימינו של כצמן

אל תפקיד המנכ"ל מגיעה כליפה, לאחר שבשנת 2022 היא מונתה למנכ"לית ג'י סיטי ישראל. בשנת 2023 היא מונתה לסמנכ"לית תפעול, וכעבור שנה מונתה גם למשנה למנכ"ל החברה.

אל ג'י סיטי הגיעה כליפה אחרי שמונה שנים בחברת הביטוח הראל, כשבתפקידה האחרון היא כיהנה כסמנכ"לית נכסים. קודם לכן כיהנה בשורה של תפקידי ניהול בכירים בתחום הנדל"ן המניב והייזום.

"אני שמח ומברך על מינויה של קרן לתפקיד מנכ"לית החברה", מסר חיים כצמן, מנכ"ל ובעל השליטה בג'י סיטי. "עבדתי עם קרן בארבע השנים האחרונות, ראיתי מקרוב את היקף ועומק הידע שלה, את ההערכה העצומה לה היא זוכה בשוק הנדל"ן בארץ ובעולם, הן מגורמים איתם אנו באים במגע והן מצד עובדי ומנהלי החברה. מעבר להיותה מקצוענית בתחום, לקרן יש היכולות המוכחות לנהל מערכת רב זירתית, רבת משתתפים כמו בקבוצה שלנו. קרן מכירה כל עובד, כל נכס וכל תוכנית בקבוצה ואני בטוח שכל אלו יאפשרו לקרן, ביחד עם ההנהלה וצוות העובדים המסור שלנו, להצעיד את החברה לפסגות חדשות".