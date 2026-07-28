כפי שנחשף בגלובס: סייארה רוכשת את אואזיס סקיורטי במיליארד דולר

כפי שנחשף בגלובס, חברת הסייבר הישראלית סייארה חתמה על הצהרת כוונות (LOI) לרכישת הסטארט־אפ הישראלי אואזיס סקיורטי, המפתח פתרונות לניהול ואבטחת זהויות לא־אנושיות (Non-Human Identities) וסוכני AI. לפי הודעת החברות, עם השלמת העסקה, בכפוף לחתימה על הסכם מחייב ולהשלמת התנאים הנדרשים, תהפוך אואזיס ליחידה עצמאית בתוך סייארה ותמשיך לפעול בתחום אבטחת הזהויות הלא־אנושיות.

עוד לפי החברות, המהלך צפוי להרחיב את פלטפורמת הסייבר של סייארה באמצעות שילוב בין יכולות אבטחת מידע ונתונים לבין ניהול זהויות, הרשאות גישה וסוכני AI. בחברה אומרים כי המטרה היא לאפשר לארגונים לקבל תמונת מצב מלאה על הקשר שבין מידע רגיש לבין כל גורם, אנושי או לא־אנושי, המבקש לגשת אליו. בשלב הזה לא נחשף כמה מהסכום ישלום במזומן וכמה מהסכום במניות.

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אואזיס סקיורטי נוסדה בשנת 2022 על ידי דני בריקמן, המשמש כמנכ"ל, ועמית צימרמן, סמנכ"ל המוצר. השניים שירתו בעבר ביחידה 81. החברה מתמקדת באבטחת זהויות לא־אנושיות, תחום שצובר תאוצה בעקבות התרחבות השימוש בבינה מלאכותית. לפי נתוני סייארה, מספר הזהויות הלא־אנושיות בארגוני פורצ'ן 500 גדל ב־480% במהלך ששת החודשים האחרונים.

דני בריקמן מנכ''ל אואזיס (מימין), ועמית צימרמן, סמנכ''ל המוצר / צילום: אוהד קב

עבור סייארה מדובר במהלך אסטרטגי נוסף במסגרת הרחבת פעילותה. רק לאחרונה השלימה החברה גיוס של 600 מיליון דולר לפי שווי של 12 מיליארד דולר, וממשיכה להרחיב את פלטפורמת האבטחה שלה באמצעות רכישות. בחברה מעריכים כי שילוב היכולות של שתי החברות יאפשר לארגונים לנהל תחת מערכת אחת את אבטחת הדאטה, הזהויות וסוכני הבינה המלאכותית.

יותם שגב, מייסד־שותף ומנכ"ל סייארה, מסר כי "עידן ה־ AI משנה את הדרך שבה ארגונים מגנים על המידע שלהם. כל החלטת אבטחה מתחילה בהבנה של שני דברים - מהו המידע שעליו צריך להגן ומי או מה מבקש לגשת אליו. החיבור עם אואזיס מאפשר לנו לאחד את שני העולמות האלה בפלטפורמה אחת".

דני בריקמן, מייסד־שותף ומנכ"ל אואזיס סקיורטי, אמר כי "כבר מהיום הראשון זיהינו שזהויות לא־אנושיות יהפכו לאחד מאתגרי האבטחה המרכזיים של עידן הבינה המלאכותית. החיבור עם Cyera יאפשר להאיץ את פיתוח הפלטפורמה ולהרחיב את היקף הפעילות".