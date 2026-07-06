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סייארה (Cyera) | בלעדי

שתי חברות ישראליות בדרך לעסקת ענק של מיליארד דולר

לפי גורמים המעורים בפרטים, חברת הסייבר הישראלית מנהלת מגעים מתקדמים לרכישת אואזיס סקיוריטי • מרבית מהתמורה צפויה להיות משולמת במניות של סייארה וכ-30% במזומן

מיטל וייזברגאסף גלעד 20:25
מייסדי סייארה. מימין: יונתן איתי, מייסד-שותף וסמנכ''ל מחקר ופיתוח, תמר בר-אילן, מייסד-שותף ו-CTO, יותם שגב, מייסד-שותף ומנכ''ל החברה / צילום: נטשה זריקר
מייסדי סייארה. מימין: יונתן איתי, מייסד-שותף וסמנכ''ל מחקר ופיתוח, תמר בר-אילן, מייסד-שותף ו-CTO, יותם שגב, מייסד-שותף ומנכ''ל החברה / צילום: נטשה זריקר

חברת הסייבר הישראלית סייארה (Cyera) מנהלת מגעים מתקדמים לרכישת חברת אואזיס סקיוריטי (Oasis Security) בעסקה שעשויה להסתכם בכמיליארד דולר, כך נודע לגלובס. לפי גורמים, מרבית מהתמורה צפויה להיות משולמת במניות של סייארה וכ-30% במזומן.

אואזיס סקיוריטי, שהוקמה בשנת 2022, מפתחת פתרונות לאבטחת זהויות לא אנושיות (Non Human Identities), ובהן חשבונות שירות, מפתחות גישה, טוקנים, חיבורי API וסוכני בינה מלאכותית. סייארה, שהוקמה בשנת 2021, מתמחה באבטחת מידע בענן ומפתחת פלטפורמה לזיהוי, מיפוי והגנה על מידע רגיש בסביבות ארגוניות.

בשלב זה הצדדים טרם הודיעו באופן רשמי על השלמת העסקה.