נתוני מסירות הרכב במחצית הראשונה של 2026 ממחישים היטב את השינוי הקיצוני והמהיר שעבר שוק הרכב הישראלי בשלוש השנים האחרונות. הנתונים מצביעים על שינוי מואץ בתמהיל המכירות, שכולל ירידה מהירה בנתח השוק של המכוניות החשמליות לטובת זינוק חד במסירות של רכבי פלאג אין. לצד זאת, גם ההשלכות של מלחמת המחירים העזה בולטים בנתונים - מירידה במחירים הממוצעים ועד דעיכה של מותגים מסורתיים.

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אבל מאחורי כל שלל השינויים הללו ניצב מכנה משותף אחד שהוא "כוח הטבע" הבלתי ניתן לעצירה של תעשיית הרכב הסינית, שמשנה את הכללים שהיו קיימים בשוק הרכב הישראלי במשך עשרות שנים.

הדוגמה הבולטת ביותר היא הזינוק במסירות בפלח רכבי הפלאג־אין (PHEV), מכ־2% מכלל המכירות לפני שנתיים ל־24% במחצית הראשונה של השנה עם כ־42 אלף מכירות, כ-92% מתוכן של מותגים סיניים. זוהי תופעה חריגה גם בקנה מידה עולמי.

אבל למרות הנטייה לרכוש כלי רכב כאלה לטובת "סיפוקים מידיים" כמו אבזור מקיף, חיסכון בדלק, סטטוס וממדים נדיבים במחיר נגיש, לרכישת רכב פלאג־אין יש גם שיקולים ארוכי טווח דוגמת עלויות תחזוקה ושמירת ערך שכדאי לתת עליהם את הדעת.

עלויות תחזוקה גבוהות

הנטייה הרווחת של הצרכנים היא להתייחס לרכבי פלאג־אין כאל "הטוב שבכל העולמות": מצד אחד חיסכון מרשים בדלק, ומצד שני ללא "חרדת הטווח" שמיוחסת לרכב חשמלי כך שהם נגישים גם למי שאין לו עמדת טעינה ביתית. אבל ביחד עם ההנעה הדואלית צריך לקחת בחשבון גם צורך בתחזוקה של מערכת חשמלית, מנוע בנזין ומערכות אלקטרו־מכאניות מורכבות שמחברות ביניהם.

להבדיל מרוב כלי הרכב עם הנעה חשמלית מלאה, שדורשים ביקור במוסך כל 30 אלף ק"מ לטיפול "קל" שבו מוחלף לרוב מסנן מזגן ומבוצעת בדיקת סוללה, תדירות הביקור הצפויה של רכבי פלאג־אין היא בד"כ אחת ל־15 אלף ק"מ, כמו ברכב בנזין או היברידי. הטיפול השוטף כולל החלפת שמן מנוע, מסנני שמן, פלאגים ונוזל בלמים, והוא יקר משמעותית מטיפול ברכב חשמלי. רכבי פלאג־אין רבים גם דורשים טיפול בבלמים בתדירות דומה לזו של רכבי בנזין, וזאת להבדיל מכלי רכב חשמליים ששחיקת הבלמים שלהם מזערית בשל מערכת בלימה עצמית (רגנרטיבית) חזקה יותר. גם מערכת ההנעה מורכבת יותר הנדסית מאשר ברכב חשמלי.

לפיכך, על הנייר רכבי פלאג־אין חשופים יותר לתקלות ובלאי מכלי רכב חשמליים. בישראל עדיין לא נצבר מספיק מידע ארוך טווח שיכול לאפשר השוואה, אבל נתוני ה"קונסיומר ריפורט" בארצות הברית מצביעים על כך שמספר התקלות ברכבי פלאג־אין גבוה יותר מזה של כלי רכב חשמליים.

בשורה התחתונה, בענף מעריכים שעלויות הטיפולים השוטפות של PHEV לאורך מחזור הבעלות הראשון על רכב חדש, שבישראל אורך בממוצע כארבע שנים וכ־90 אלף קילומטר, עשויות להיות גבוהות יותר ב־15%-20% מאלה של רכב חשמלי מלא, מבלי לקחת בחשבון תיקונים לא מתוכננים שאינם מכוסים באחריות. בסין, אגב, הפערים מהותיים יותר: לפי נתונים של מרכז מחקרי הרכב של סין, העלויות השוטפות של טיפול ברכבי PHEV גבוהות עד פי שלושה מאלה של רכב חשמלי, כאשר עלות התיקונים מחוץ לאחריות יקרה בממוצע בכ־30%.

מנגד צריך לקחת בחשבון, שעלות הביטוח המקיף של רכב חשמלי בישראל לרוב גבוהה מזו של רכבי PHEV בשל עלות הסוללה במקרה של צורך בהחלפה ובשל שיעורי הגניבה הגבוהים יותר.

שמירת הערך מעורפלת

נכון להיום התחזית לשמירת הערך של רכבי פלאג־אין סיניים משומשים בתום שלוש שנים טרם ברורה בשל כמה סיבות. ראשית, הגל הגדול של כלים כאלה החל לנחות כאן רק לפני כשנה וחצי, כך שהמאסה המרכזית שלהם עדיין לא יצאה לשוק המשומשות. כמו כן, השוק הוצף בשנה החולפת בכמויות גדולות של רכבי פלאג־אין מוזלים מ"אפס קילומטר" ש"מסווים" את אובדן הערך.

אבל אם ננסה לפזר את הערפל נמצא מספר גורמים שצפויים להשפיע על שמירת הערך. בהיבט החיובי ניתן לצפות שהביקוש לרכבי PHEV משומשים יהיה ער בשנים הבאות מכיוון שהם נתפסים בתור פתרון "בטוח" ונטול חרדות טווח.

נתונים עדכניים מאירופה, שבה קיים מחסור מתמשך בעמדות טעינה ציבוריות ופרטיות ביחס להיקף כלי הרכב החשמליים, מצביעים על כך שרכבי PHEV שומרים על ערכם טוב יותר מכלי רכב חשמליים עם ירידת ערך של 35%-44% אחרי שלוש שנים, בדומה לכלי רכב היברידיים רגילים. זאת לעומת 50%-60% ברכב חשמלי מלא.

בהיבט הפחות חיובי רכבי ה־PHEV עוברים כיום תהליך חדשנות טכנולוגית מואץ, שמתורגם להתיישנות מהירה של דגמים קיימים. התחרות הלא סלחנית בפלח הזה בסין, לצד שורה של רגולציות ממשלתיות שמכתיבות ליצרנים התייעלות אנרגטית והגדלת הטווח החשמלי של רכבי ה־PHEV, מביאה להחלפת דורות של דגמים, לעיתים עד פעמיים בשנה, מה ששוחק את מחיר הדורות היוצאים.

אפשר לראות סימנים לתופעה הזו גם בישראל כאשר מוכרים של רכבי PHEV סיניים מדור ראשון, עם טווח של כמה עשרות קילומטר במקור, צריכים לרדת משמעותית מתחת למחירון כדי למצוא קונה. אמנם גם דגמים חשמליים מלאים חשופים לתופעת ההתיישנות הטכנולוגית, אך נראה שבשנה האחרונה חלה התייצבות מסוימת בחזית הזו.

ולבסוף צריך לקחת בחשבון עוד שני שיקולים שעתידים ליצור לחץ על מחירוני המשומשות בפלח ה־PHEV בטווח הבינוני והארוך. הראשון הוא הסלמה מהירה של מלחמת המחירים בפלח בחודשים האחרונים. אם לפני כשנה וחצי המחיר הממוצע לרכב פלאג־אין משפחתי נע סביב 180-200 אלף שקל, כיום כבר ניתן למצוא אלטרנטיבות סיניות מרווחות יחסית בפחות מ־150 אלף, כלומר לא רחוק מהמחירון (על הנייר) של דגם משומש בן כשנה עד שנה וחצי.

השיקול השני הוא כמויות מאסיביות של רכבי פלאג־אין שנמכרים כיום לציי רכב. חלקם יצאו לשוק בחודשים הבאים כרכבי "אפס קילומטר" במחירים נמוכים משמעותית ויתחרו ישירות על אותם לקוחות פוטנציאליים של רכבי פלאג־אין משומשים. אחרים ישלימו שלוש שנים בשירות חברות הליסינג ויצאו לשוק במאסה גדולה מאד, שמן הסתם תביא לשחיקה מואצת במחירים.

בשורה התחתונה, רכבי הפלאג־אין, בשימוש נכון, יכולים לחסוך הרבה מאד כסף בהוצאות שוטפות - אבל אין מתנות חינם.