במחצית הראשונה של השנה נמסרו בישראל קרוב ל-177 אלף כלי רכב, עליה של 10.7% לעומת התקופה המקבילה ב-2025. על פי הערכות חלק משמעותי מהעלייה נובע מרישומים של עשרות אלפי רכבי "אפס קילומטר" על שם היבואנים, לאחר שלא מצאו קונה בתום 12 חודשים ממועד ייצורם.

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מנתוני הרישוי עולה, שכלי הרכב מתוצרת ממשיכים להתחזק בקצב מואץ. מסירות כלי הרכב מתוצרת סין זינקו במצית הראשונה של השנה בכ-72% ותפסו נתח שוק חסר תקדים של כ-45% מכלל המסירות. מותגים סינים תפסו שישה מתוך עשרת המקומות הראשונים בטבלת המסירות והמותגים של קבוצת צ'רי לבדה תפסו את המקום הראשון והשני בטבלת המסירות תוך שהם עוקפים את טויוטה, יונדאי וקיה. קבוצת צ'רי הסינית הובילה את המסירות במחצית הראשונה של השנה, נתח שוק של 23% מכלל המסירות.

מסירות כלי הרכב "הירוקים", חשמליים, פלאג-אין והיברידיים, הרחיבו את הדומיננטיות שלהם בשוק ותפסו במחצית הראשונה נתח של כ-67.1% מכלל המסירות. מתוכם כלי הרכב החשמליים נחלשו ותפסו נתח של 12.2%, כלי הרכב ההיברידיים תפסו נתח של כ-30.7% המסירות ואילו רכבי הפלאג-אין המשיכו להתחזק וכבשו 24.1% מכלל המכירות. בחלוקה לקבוצות ייבוא התחזקה הדומיננטיות של כלמוביל עם נתח של 24.8% מכלל המסירות במחצית. במקום השני קרסו מוטורס על 15.4% ואחריהם יוניון מוטורס עם 13.8%