מיקרוסופט מכריזה היום (ב') על Project Perception, פלטפורמת סייבר חדשה המבוססת על סוכני בינה מלאכותית שפועלים באופן אוטונומי. במקביל חשפה החברה גם את MAI Cyber 1 Flash, מודל הבינה המלאכותית הייעודי הראשון שלה למשימות סייבר.

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לפי החברה, ההכרזה מגיעה על רקע השימוש הגובר של תוקפים בבינה מלאכותית כדי לפתח מתקפות במהירות גבוהה ובהיקפים גדולים יותר. כך, במקום להוסיף יכולות AI למוצרי אבטחה קיימים, מיקרוסופט בנתה ארכיטקטורה חדשה שבה סוכני בינה מלאכותית הם חלק מרכזי ממערך ההגנה.

הסוכנים פועלים באופן רציף, אוספים מידע ממקורות שונים בארגון, מאתרים חולשות, בוחנים את רמת הסיכון שלהן ומסייעים לטפל בהן עוד לפני שניתן לנצל אותן לצורך מתקפה. המטרה, לפי החברה, היא להעביר את ההגנה ממודל תגובתי, שבו מטפלים באירועים לאחר שהתרחשו, למודל שמנסה לצמצם את הסיכון מראש.

הדור הבא של מערכות הסייבר

למרכז המחקר והפיתוח של מיקרוסופט בישראל יש תפקיד מרכזי במהלך. מערכת MDASH, שפותחה בישראל והוצגה לראשונה בכנס Build בחודש שעבר, תהיה המערכת הראשונה שתשלב את MAI Cyber 1 Flash.

המערכת נועדה לאתר ולנתח חולשות תוכנה באמצעות בינה מלאכותית, והיא אחת הדוגמאות הראשונות ליישום המעשי של Project Perception. לדברי מיקרוסופט, חלק משמעותי מהיכולות שעליהן מבוססת הפלטפורמה החדשה פותחו בישראל. המשמעות היא שאחת מהיכולות הראשונות שייכנסו לשימוש במסגרת הארכיטקטורה החדשה נשענת על פיתוח שבוצע במרכז המחקר והפיתוח המקומי.

מעבר להכרזה הטכנולוגית, מדובר גם במהלך אסטרטגי. שוק הסייבר נמצא כיום במרוץ לפיתוח מערכות המבוססות על סוכני בינה מלאכותית, שיכולים לבצע חלק גדל והולך מעבודת צוותי האבטחה באופן אוטונומי. באמצעות Project Perception מבקשת מיקרוסופט לחזק את מעמדה מול ספקיות פלטפורמות סייבר מובילות כמו פאלו אלטו נטוורקס, קראודסטרייק, סנטינל וואן וסיסקו, שגם הן משקיעות בפיתוח יכולות דומות.

ההבדל שעליו שמה החברה דגש הוא לא רק הוספת יכולות AI למוצרי האבטחה שלה, אלא בניית פלטפורמה שלמה סביב סוכני בינה מלאכותית. מבחינת מיקרוסופט, ככל שגם התוקפים מסתמכים יותר על AI, כך גם מערכות ההגנה יצטרכו לפעול באותה מהירות ובאותו היקף. לכן, לטענתה, סוכני AI צפויים להפוך למרכיב מרכזי בדור הבא של מערכות הסייבר.