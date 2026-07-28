מימון בר מצווה וחתונה של בני משפחת נתנאל, בעלי השליטה ביזמית הנדל"ן למגורים נתנאל גרופ הציבורית, עומדים במרכזה של בדיקת רשות ני"ע. ברשות בוחנים כיצד מימנה קופת החברה אירועים של בני המשפחה, שהוגדרו כ"אירועי חברה". לפי דיווח של נתנאל גרופ "פנתה מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך לחברה בדרישה לקבל מידע ומסמכים בנוגע לאירועים המתוארים".

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הפרשה שבמוקד הבדיקה של הרשות נחשפה לראשונה באפריל, אז דיווחה נתנאל גרופ, העוסקת בייזום של פרויקטים למגורים, כי החברה השתתפה במימון שני אירועים פרטיים של בעל השליטה, בעלות כוללת של כ־1.3 מיליון שקל. החברה לא חשפה אז את טיבם של האירועים, אך ככל הידוע מדובר בחתונה שהתקיימה בארץ ובר מצווה ביוון, שבהם השתתפו עובדי החברה.

אותם אירועים, החליפו את נופשי החברה, שכוללים בד"כ "אירוח בן מספר ימים בבית מלון, הסעדה, שתיה ובידור" לפי הודעת החברה. לטענת ההנהלה נועדו אותם אירועים משפחתיים להעניק לעובדיה "חוויה עדיפה". חלקה של החברה בעלות אירוע בשנת 2024 עמד על כ־477 אלף שקל (כ־18% מהעלות הכוללת), ובאירוע אשתקד בעלות של כ־620 אלף שקל (כ־16%).

הללו, אושרו בידי הנהלת החברה בראשות היו"ר אריה נתנאל ואחיו דני נתנאל המנכ"ל, מבלי שקיבלו מראש את אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון, והחברה נימקה זאת "בטעות שבשיקול דעת ובתום לב". בסופו של דבר החליטה המשפחתה בעלת השליטה לשאת בעצמה במלוא העלות, ולהשיב לחברה את הסכומים ששילמה, כ־1.1 מיליון שקל, חלקם בתוספת ריבית.

בעקבות הפרשה קבעה ועדת הביקורת של נתנאל גרופ כי קיימת בחברה "חולשה מהותית בבקרה הפנימית" בתהליך העסקאות עם בעלי עניין, וכי הליקוי נבע מכשלים "בזיהוי ובאישור עסקאות" מסוג זה. ביקורת שהביאה את הדירקטוריון לאשר את המלצות הוועדה לחיזוק הבקרות, לרבות גיוס יועצים חיצוניים לשם כך.

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מנתנאל גרופ נמסר, כי "החברה התבקשה להמציא מסמכים על ידי רשות ני"ע. ככלל אין מדובר באירוע מהותי. יתר על כן, על דרישה כזו חלה חובת סודיות מבחינת הרשות. הדיווח ניתן בעיתוי הנוכחי, על רקע העובדה שהחברה מפרסמת תשקיפי מדף לקראת גיוס אג"ח. כל הפעילות, לרבות בדיווחים האלה, נעשתה בתיאום הדוק עם רשות ני"ע. החברה התבקשה לפרסם זאת, וכך עשתה, וכן היא משתפת פעולה עם בדיקת הרשות ביחס לאירועים שכבר דיווחה אודותיהם. יודגש שוב, כי כל ההתנהלות נעשתה בתיאום שוטף והדוק עם רשות ני"ע".

בשנה האחרונה ירדה מניית נתנאל גרופ בכ-37% והיא נסחרת לפי שווי של כ-270 מיליון שקל. לצד משפחת נתנאל המחזיקה בכ-58% מהחברה, בעלת המניות הגדולה בה היא לאומי פרטנרס, לה קרוב ל-10% מההון בשווי 25 מיליון שקל. זאת, לאחר שבסוף השנה שעברה רכשה זרוע ההשקעות של לאומי את המניות לפי שווי חברה של 464 מיליון שקל.