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רכב ותחבורה סגירה פיננסית של כ-10 מיליארד שקל: הרכבת הקלה בצפון עולה שלב
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הרכבת הקלה

סגירה פיננסית של כ-10 מיליארד שקל: הרכבת הקלה בצפון עולה שלב

לאחר עיכוב של כשנה על רקע קשיי מימון שנבעו מהמלחמה, הושלמה הסגירה הפיננסית לפרויקט התחבורה הציבורית המרכזי של צפון הארץ, הרכבת הקלה "נופית" • הקו, שאורכו 41 ק"מ, יחבר בין חיפה, נוף הגליל ונצרת, והוא צפוי לשרת כ־100 אלף נוסעים ביום

אלון פרל 10:37
הדמיית פרויקט הרכבת הקלה ''נופית'' / הדמיה: Alstom
הדמיית פרויקט הרכבת הקלה ''נופית'' / הדמיה: Alstom

פרויקט התחבורה הציבורית המרכזי של צפון הארץ עובר לשלב הביצוע: הקונסורציום הכולל את החברות אלקטרה, מנרב ואלסטום חתם רשמית על הסגירה הפיננסית, אותה הוביל קונסורציום בראשות בנק לאומי, לפרויקט הרכבת הקלה "נופית", שיחבר בין חיפה, נוף הגליל ונצרת. סכומי המימון הבנקאי עומדים על 4.6 מיליארד שקל בתקופת ההקמה, וכ-5 מיליארד בתקופת התפעול.

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הפרויקט, שהוענק לקבוצה ב-2024 ע"י חברת חוצה ישראל, יחבר בין ערי הצפון, יתפרס על פני 41 קילומטרים וצפוי לשרת כ-100 אלף נוסעים ביום. למעשה, הרכבת תיצור רצף תחבורתי בין יישובי המטרופולין הצפוני של ישראל על שלושת המוקדים שלו - גוש חיפה, גוש הקריות וגוש נוף הגליל-נצרת. לפי משרד התחבורה בקו יפעלו כ־30 רכבות בתדירות מקסימלית של 4 דקות, ובמהירות נסיעה של עד 100 קמ"ש בקטעים הבינעירוניים.

ביולי שעבר, נודע לגלובס כי המלחמה הובילה לקשיים בסגירת המימון לפרויקט, במה שמאיים לדחות את פתיחתו אל מעבר לשנת 2030, מול התוכנית המקורית להשלמתו ב־2028. כעת, אחרי שנה ובאיחור מהדד-ליין, נסגרה כאמור הסגירה הפיננסית והפרויקט ייצא לדרך. בתוך כך, חברות אלקטרה ומנרב יובילו את ההנדסה האזרחית והקמת התשתיות בשטח, אלסטום תוביל את תכנון מערכות הרכבת, והתפעול יתבצע במשותף ע"י חברה ייעודית של אלקטרה אפיקים, מנרב ואלסטום.

"ההגעה לסגירה הפיננסית היא הישג כביר לפרויקט נופית ומהווה עדות חותכת למחויבות העמוקה של כלל השותפים לדרך", מסרו נציגי הקונסורציום במעמד החתימה. "ציון דרך זה מאפשר לנו לצעוד קדימה בביטחון מלא אל שלב הביצוע. אנו גאים להוביל יחד בנייה של פתרון תחבורתי חכם ומתקדם, שיעצים את החיבוריות בצפון, יתמוך בפיתוח הכלכלי של האזור וישרת נאמנה את הקהילות המקומיות לעשרות השנים הבאות".