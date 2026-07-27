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חניה

עיריית תל אביב שוב מייקרת את החניה: תעריפי "אחוזות החוף" יזנקו ב-20%

מחירי החניה בחניוני "אחוזות החוף" יתייקרו החל מאוגוסט בשיעור חד • בשלושה חניונים שעת התחלת "מצב הלילה" המוזל תידחה משעה 19:00 לשעה 21:00

אלון פרל 14:23
חניון של אחוזת החוף / צילום: תמר מצפי
חניון של אחוזת החוף / צילום: תמר מצפי

עיריית תל אביב-יפו מעלה שוב את תעריפי החניה בחניוני "אחוזות החוף" החל מ-1 באוגוסט בשיעור חד של 20%, לצד הקשחה נוספת של התנאים לתושבי העיר.

במסגרת הצעדים החדשים, מחירי החניה בחניונים העירוניים יתייקרו, ובשלושה החניונים (תל נורדאו, בזל, בני דן) שעת התחלת "מצב הלילה" המוזל תידחה משעה 19:00 לשעה 21:00 בלבד - מה שיחייב את התושבים לשלם תעריף שעתי רגיל במשך שעות נוספות בערב. לתושבי תל אביב ההנחה בחניונים תל נורדאו, בזל, שרתון, בוגרשוב ובני דן תצטמצם מ-75% ל-50%.

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התעריפים החדשים יעמדו על 6 שקלים לשעה לתושבי תל אביב (במקום 5 שקלים) ועל 24 שקל לשעה לתושבי חוץ (במקום 20 שקל). תעריפי הלילה יעמדו על 9 שקלים לשעה לתושבי תל אביב (במקום 7.5 שקלים) ועל 36 שקל לשעה לתושבי חוץ (במקום 30 שקל).

גל ההתייקרות הנוכחי מגיע כשנתיים בלבד לאחר מהלך דומה שנקטה עיריית תל אביב. כזכור, רק לפני כשנתיים הובילה העירייה עדכון מדיניות נרחב שכלל העלאת תעריפים בחניוני "אחוזות החוף" (התייקר ב-25%), ובכחול-לבן, הכפלת מספר אזורי החניה בעיר ועוד.

בעירייה שבו והדגישו לאורך הזמן כי צעדים אלה נחוצים לניהול משאב החניה המצוי במחסור ולעידוד השימוש בתחבורה חלופית, וכי מחירי החניונים העירוניים עדיין נמוכים מאלה הפרטיים.

מ"אחוזות החוף" נמסר בתגובה: "ראשית נציין כי גם לאחר עדכון התעריפים, החניה בחניוני אחוזות החוף תמשיך להיות זולה משמעותית מהחלופות הפרטיות באזור, ותושבי תל אביב-יפו ימשיכו ליהנות מתעריפים מוזלים. עדכון התעריפים בוצע לאחר שנים בהן חלה עלייה משמעותית בעלויות התפעול והאחזקה של החניונים, לצד פגיעה בהכנסות בעקבות חוק החניונים. בנוסף, העדכון נועד לשקף בצורה טובה יותר את ערכה הכלכלי של החניה, לסייע בניהול הביקושים, להפחית עומסי תנועה ולשפר את זמינות החניה באזורי מסחר, בילוי ותרבות. התעריפים נקבעו לאחר בחינה של מחירי החניונים הפרטיים הסמוכים ושל דפוסי השימוש בחניונים העירוניים, תוך שמירה על חניה במחירים מוזלים לתושבי העיר".