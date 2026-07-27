עסקה בענף התחבורה הציבורית: מטרופולין רוכשת את חברת תנופה

לאחר שנים של תלונות על שתי החברות, לגלובס נודע כי חברת מטרופולין רוכשת את חברת תנופה. פרטי העסקה טרם ידועים. מטרופולין, הפועלת באשכול הנגב, השרון ונתניה-תל אביב, נמצאת בבעלות של חברת "בון תור", שמוחזקת בעצמה על-ידי קרן ההשקעות ג'נריישן קפיטל (73%) וקבוצה בראשות לאומי פרטנרס (27%).

מנגד, חברת תנופה נמצאת בבעלות החברות מאיה תור, EL, צ'יינה מוטורוס וקבוצת שאשא. החברה הקטנה יחסית מפעילה תחבורה ציבורית בפרוזדור ירושלים ובשומרון.

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יש לציין כי על שתי החברות יש תלונות רבות, ורק לפני שנתיים שתיהן נקנסו במיליוני שקלים בעקבות שירות לקוי. כך, מטרופולין הייתה שיאנית הקנסות של משרד התחבורה - 22.5 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2024, ומיד אחריה תנופה עם קנסות על סכום 14.5 מיליון שקל. גם בראייה כוללת יותר של השנתיים האחרונות - מטרופולין ותנופה הן בעלות הקנסות הגדולים ביותר.

גם בדירוג החצי שנתי של משרד התחבורה, שפורסם לפני כחודשיים, מטרופולין דורגה בתחתית הרשימה.

עם זאת, גורם בחברת מטרופולין מסר כי בשנה האחרונה החברה מצויה בהליך שיפור משמעותי בכל מדדי השירות לטובת ציבור הנוסעים.