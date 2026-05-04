תחבורה ציבורית | בלעדי

דירוג חברות התחבורה הציבורית: זו שבראש ואלה שבתחתית

סופרבוס במקום הראשון בפעם השנייה ברציפות ומקדימה את אגד שהובילה במשך שנים • בתחתית: דן, חרף שיפור משמעותי שרשמה, ומטרופולין

סתיו ליבנה 13:12
תחבורה ציבורית / צילום: Shutterstock

הדירוג השירות החצי-שנתי של משרד התחבורה חושף פערים משמעותיים בין מפעילי התחבורה הציבורית: בעוד החברות בצמרת נהנות מציונים של מעל 88 נקודות, המפעילים בתחתית מדשדשים עם ציונים הנעים בין 56 ל-64 בלבד.

מדד הביצועים מתבסס על בקרה אלקטרונית, פיקוח לאורך המסלולים (לזיהוי חריגות או דילוג על תחנות), חוות-דעת נוסעים ובחינת תשתיות התחבורה של כל חברה.

מי בראש ומי בתחתית?

בגזרת החברות הגדולות, סופרבוס שומרת על יציבות יחסית ומדורגת בין המפעילות החזקות עם ציון של 82.94 (ירידה קלה של 0.63%). אגד רשמה נסיגה של כ-3.7% לציון 79.87, ונתיב אקספרס ירדה ב-3.79% לציון 80.97. עבור אגד, זהו חציון שני ברצף שבו היא מאבדת את הבכורה לאחר שנים בהן הייתה במקום הראשון.

בתחתית הטבלה נמצאות דן ומטרופולין. דן אומנם מציגה את השיפור החד ביותר בענף (עלייה של כ-20%), אך מסתפקת בציון 63.80. מטרופולין קיבלה את הציון 64.02 לאחר ירידה של כ-7.31%.

מה קורה אצל המפעילים הקטנים?

דווקא החברות הקטנות יותר הן אלה שמובילות את הדירוג הכללי: אקסטרה ניצבת בראש עם ציון מרשים של 88.66 (עלייה של 5.47%), ואחריה נסיעות ותיירות עם 88.34 ואלקטרה אפיקים תחבורה עם 86.72, לאחר שהציון שלה קפץ ב-11.72%.

גם חברות ש.א.מ (85.52) וירושלים-רמאללה איחוד (85.12) מציגות ביצועים גבוהים.